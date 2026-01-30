高質量發展再上台階 中國核電摘「金紫荊」獎兩大獎項

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 1月30日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十五屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港JW萬豪酒店舉行。中國核能電力股份有限公司（以下簡稱「中國核電」或「公司」，股票代碼：601985）憑藉卓越的經營治理和規範的董事會治理結構，奪得2025中國證券「金紫荊獎」「卓越上市公司董事會秘書」與「卓越投資者關係管理上市公司」兩項大獎。

中國核電由中國核工業集團有限公司作為控股股東，聯合中國長江三峽集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司和航天投資控股有限公司共同出資設立。中國核電投資控股秦山核電、江蘇核電、福清核電、海南核電、三門核電、漳州能源、遼寧核電等七大核電在運、在建核電基地，控股中核匯能負責風電、光伏等可再生能源開發，受託管理建設霞浦核電基地。

探索創新驅動 推動公司高質量發展

今年是中國核電上市十周年。十年間，公司實現跨越式發展：總資產從2632億元（人民幣，下同）增至6597億元，營業收入從262億元提升至772億元，市值突破1900億元，較「十三五」末上漲約150%。站在新的發展起點，公司推出「集約化、標準化、數智化」新「三化」戰略，精准契合高質量發展需求。

經過多年積累，中國核電已在技術、安全、產業規模、經濟性、自主創新及多場景應用等方面形成顯著優勢。

在創新驅動方面，公司始終堅持將科技創新視為推動公司高質量發展的關鍵核心。基於科技創新價值鏈，圍繞科技創新的三大核心業務——科研項目、人才、科技成果，系統性構建適合中國核電的「三位一體」科技創新體系。公司以實現高質量發展和高水平安全為目標，加強創新發展頂層謀劃，充分發揮業主在產業鏈中的創新引領作用，將卓越績效模式全面導入科技創新和科研管理全過程，堅持做有組織的科研和有價值的科研，推動產業鏈創新，深化科技體制改革，加大核心技術攻關力度，促進產學研融合與成果轉化，加強人才培育，完善創新平台建設，加快佈局戰略性新興產業和未來產業，精准對標世界一流企業，高水平建設先進技術研發基地，開啟全面推進核科技自立自強新征程。

在市場開發優勢方面，中國核電緊扣"8+3+2"戰略佈局，持續完善產業管理體系，強化資源配置，以核為主、以能為輔，積極拓展科技革命和產業變革形勢下的新業態領域與新商業模式。參股中國聚變能源有限公司，聚焦鈣鈦礦太陽能電池、堆產同位素及數智產業等重點領域，加快培育形成新質生產力，致力於打造新的經濟增長引擎。

公司積極響應國家"一帶一路"倡議，搶抓海外能源市場機遇，設立國際市場部，統籌管理公司國際市場開發和技術服務業務。與國內外多家知名機構和企業集團達成戰略合作協議，深化國際產能合作，全方位打造「八方核護」 技術服務品牌矩陣影響力，製作中英俄多國語言技術服務產品手冊，展示中國核電技術服務優勢，為實現高質量"走出去"戰略目標奠定堅實基礎。深化科技與新能源產業融合，堅持以模式創新賦能產業升級，順利推進氫基能源項目，探索佈局「智算中心+新能源」電算一體化項目，積極推動熔鹽超二發電項目，持續升級推廣「天光地熱」模式，以新業態新模式的前瞻佈局塑造產業發展新優勢。

持續穩定分紅 重視股東回報

公司高度重視落實股東回報，穩定投資者分紅預期。今年上半年，公司積極開展股份回購工作，維護資本市場穩定。四月，在關稅貿易戰的影響下，資本市場遭遇重創，為維護公司全體股東利益，增強投資者信心，穩定及提升公司價值，公司董事長盧鐵忠提議公司通過集中競價交易方式回購部分公司股份，回購資金總額不低於人民幣3億元（含）且不超過人民幣 5 億元（含）。

截至到 2025 年 7 月 31 日，公司累計回購股份數量為 11,113,000 股，佔公司目前總股本的比例為 0.05%，已支付的總金額為 104,936,335.80 元（不含傭金等交易費用）。

2025 年 7 月 18 日，公司以扣除公司回購專用證券賬戶中股份數 7,865,500 股後的公司股本20,560,136,574 股為基數實施 2024 年年度利潤分配，每股派發現金紅利 0.16 元（含稅），共計派發現金紅利 3,289,621,851.84 元。

公司在《中國核能電力股份有限公司章程》中承諾，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的 30%。但是公司自上市以來，每年以現金分紅分配的比例不低於當年實現的可分配利潤的 35%，且為切實增強投資者回報，公司 2024 年年度現金分紅比例達到歷史最高值 41.90%，共計派發現金紅利 36.67 億元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累計現金分紅 11 次，現金分紅金額超 242 億元。

