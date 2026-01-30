加快創建世界一流上市發電公司 華能國際斬獲「金紫荊」獎兩項殊榮

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 1月30日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十五屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港JW萬豪酒店舉行。華能國際電力股份有限公司（以下簡稱「華能國際」或「公司」）憑藉卓越的戰略規劃和穩健的經營發展，榮獲2025中國證券「金紫荊」獎「卓越上市公司」大獎，公司董事長王葵入選「金紫荊」獎「2025年度經濟人物」，這些榮譽不僅是對華能國際過去一年取得成績的肯定，更是對華能國際始終堅持高水平公司治理、持續提升信息披露質量與透明度、不斷構建科學完善的合規管理體系的高度認可。

華能國際是中國最大的上市發電公司之一，自成立以來秉持「三色」公司企業使命，以加快創建國際一流上市發電公司為引領，持續優化能源供給結構，不斷加強安全風險管控，深耕精細化管理，提升資本運營水平，推動用能成本降低，為用戶提供清潔低碳、安全高效的能源電力綜合服務。截至2025年第三季度，公司可控發電裝機容量超過1.5億千瓦，低碳清潔能源裝機占比超過40%。

引領行業技術革新 彰顯卓越領軍實力

多年來，華能國際銳意進取，規模逐年擴大，競爭實力不斷增強，在設備規模、轉型發展、創新驅動、區域佈局、治理結構、市場信譽、資本運作、海外發展、隊伍建設及股東支持等多方面具有諸多發展優勢；在電力技術進步、電廠建設和管理方式等方面創造了多項國內行業第一和里程碑工程，推動了中國電力事業的跨越式發展和電站設備製造業的技術進步，促進了中國發電企業技術水平和管理水平的提高。

華能國際在中國首次引進了60萬千瓦「超臨界」發電機組；投運了國內首台單機容量100萬千瓦及首台數字化百萬千瓦超超臨界燃煤機組，建成了世界上首台使用海水脫硫百萬千瓦機組以及國內最高參數的66萬千瓦高效超超臨界燃煤機組，建成了國內首座超超臨界二次再熱燃煤發電機組，開發了火電廠煙氣協同治理技術，並在環保改造和新建工程中廣泛應用，自主研發的「國家首台（套）」重大技術裝備全國產安全智能型DCS/DEH一體化分散控制系統在百萬千瓦超超臨界高效二次再熱機組投運，並得到推廣應用；大力推動東線沿海地區海上風電基地建設，打造形成海上風電集群化開發優勢；建成了中巴經濟走廊首個重大能源項目，創造了中國海外電力建設工程安全、質量和進度最好記錄；公司技術經濟指標、全員勞動生產率在國內電力行業保持先進水平。

2025年，華能國際加強行業政策研究和市場分析，動態優化煤炭採購策略，強化各項成本控制，經營業績再上新台階。

加速綠色轉型佈局 創新研發成果顯著

華能國際堅持以高質量發展為主題，緊緊圍繞年度目標任務，積極進取，砥礪攻堅，安全形勢保持平穩，經營效益同比提升，轉型發展步伐加快，改革創新釋放活力，總體呈現了高開穩走的良好態勢，為經濟社會發展作出了積極貢獻。

華能國際不斷優化電源結構和區域佈局，鞏固常規能源領先地位，加快發展新能源，提高產業協同效果，拓展配售服務領域，實現運營水平、質量效益和企業活力全面提升。公司持續推進綠色低碳轉型，風電和光伏裝機容量持續增長，促進新能源電量同比增長。2025年，公司新增新能源裝機容量接近7000兆瓦，低碳清潔能源裝機占比超過40%，實現同比大幅提升。

華能國際聚焦服務國家戰略，增加對戰略新興產業、未來產業的研發投入，前瞻性佈局儲熱、綠電制氫、地熱供暖、虛擬電廠等多個領域，持續推進高質量科技成果轉化。臨沂電廠COAP近零排放技術成果獲中國電機工程學會「國際領先」技術鑒定，湖北虛擬電廠首次參與電力現貨市場調電試運行獲得成功，「黃海一號」入選世界經濟論壇全球可再生能源案例，世界首台650℃高效超超臨界燃煤發電機組開工建設，多項研發專利在日內瓦國際發明展中斬獲金獎。

立足新起點，邁向新征程。華能國際將聚焦「雙碳」目標，以高質量發展為主線，繼續深化企業改革，強化創新驅動，拓展綠色版圖，以更加昂揚的姿態參與並推動能源電力行業的變革，致力於為股東、為社會、為國家創造更大價值。

第十五屆中國證券「金紫荊」獎評選活動由香港大公文匯傳媒集團主辦，本屆評選及頒獎典禮以「記錄產業變革，賦能金融創新」為使命，搭建起兩地資本市場溝通的橋樑。本次活動彙聚了內地及香港財經界官員、國內外券商高管、投資機構、上市公司等各界精英，共同探討產業發展、金融發展的新趨勢、新機遇。

香港大公文匯傳媒集團立足香港，致力於中國內地、香港地區與國際資本市場的信息互通和相互交流，被譽為香港與內地、中國與世界的「超級聯絡人」。2011年起，大公報聯合兩地政府機構、權威機構、在香港推出「金紫荊」香港國際金融周系列活動，其中包括全球路演大會、香港國際金融論壇及中國證券「金紫荊獎」等。

