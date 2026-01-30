建設世界一流綜合能源企業 華電國際摘「金紫荊」重磅獎項

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 1月30日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十五屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港JW萬豪酒店舉行。華電國際電力股份有限公司（以下簡稱「華電國際」）憑藉卓越的經營表現，榮獲2025中國證券「金紫荊獎」「卓越上市公司」與「卓越投資者關係管理上市公司」兩項大獎，這一榮譽不僅是對公司過去一年辛勤努力的肯定，更是對其在電力能源行業領先地位的權威認可。

堅持新發展理念 協同發展清潔能源

作為中國最大型的綜合性能源公司之一，華電國際實控人為國務院國資委，控股股東為中國華電，中國華電直接持有上市公司 44.33%的股份，通過全資子公司華電香港間接持有上市公司0.84%的股份，合計持有上市公司45.17%的股份。

華電國際主要業務為建設、經營發電廠，包括大型高效的燃煤、燃氣發電機組及水力發電項目，以滿足當地社會和經濟發展的需求。公司銷售電力產品和熱力產品的收入約佔公司主營業務收入的 99.23%。

到2025年上半年，公司在運營的發電資產遍佈全國十五個省、自治區、直轄市，地理位置優越，主要處於電力、熱力負荷中心或煤炭資源豐富區域，抵禦系統風險能力較強。

數據顯示，華電國際已投入運行的控股發電企業共計 55 家，控股裝機容量為 7,744.46 萬千瓦。其中，燃煤發電裝機約佔公司控股裝機容量的 70.24%，燃氣發電、水力發電等清潔能源發電裝機約佔29.76%。

公司發電裝機類型除高效燃煤發電機組外，還包括燃氣發電、水力發電等多種類型機組。產業鏈相對完善，上游發展煤炭產業、煤炭物流和貿易業務。同時，公司通過大比例參股的形式參與了風、光電等新能源的發展，實現了煤炭產業和煤電產業的聯營以及燃煤火力發電資產和可再生新能源發電資產的聯營。適應電力市場改革趨勢，公司在山東、江蘇、廣東等十三個區域設立售電公司，面向下游發展用戶，開展電力銷售、綜合能源服務等業務。

為保持行業領先水平，公司積極採用先進的節能環保電力生產設備。截至到今年上半年，公司的火力發電機組中，300 兆瓦及以上的大容量、高效率、環境友好型機組約佔90%，其中 600 兆瓦及以上的裝機比例約佔50%，遠高於全國平均水平。公司115台燃煤機組已全部達到超低排放要求。所有300 兆瓦及以下的機組都經過了供熱改造，供熱能力明顯提升，為參與市場競爭奠定了優勢。公司的火電機組性能優良，單位能耗較低，在節能發電調度中持續保持較高的競爭力，並在行業中始終保持領先水平。

公司治理結構健全 注重維護股東權益

華電國際擁有悠久的歷史，擁有一批經驗豐富公司管理者和技術人才，積累了豐富的發電廠建設運營管理經驗，保證了公司電力經營管理和業務拓展的順利推進。

2024-2025年度，華電國際在公司治理與資本運作領域成果顯著，核心亮點體現在重大資本運作標杆化落地、上市合規管理精細化推進、股東權益維護體系化完善三大維度。

在公司治理方面，作為在香港和上海兩地上市的公眾公司，公司自上市以來高度重視現代企業制度建設，形成了一整套相互制衡、行之有效的內部管理、規範化運作和內部控制體系。公司股東大會、董事會、監事會依法規範運作，使全體股東的利益得以保障，在境內外資本市場樹立了規範透明的良好形象，積累了良好的市場信譽，融資渠道廣、融資能力強。

在重大資本運作方面，公司標杆項目落地，實現戰略與財務雙重突破。2025年8月，華電國際兩大標誌性資本運作項目(常規能源資產重組與配套融資、首單公募REITs發行)落地，形成「進退協同」的資本佈局，為電力行業提供範例。

在股東維護權益方面，公司實施積極現金分紅政策，2024 年中期、末期合計分紅0.21元/股，總金額約22.36億元；2025年中期分紅0.09元/股，金額10.45億元。響應上交所「提質增效重回報」倡議，發佈專項行動公告，推動公司價值合理回歸。

公司亦十分重視市場運營管理和客戶服務能力建設。近年來，華電國際積極參與全國統一電力市場建設，適應市場新形勢，優化市場營銷管理流程、創新運營模式，提升市場交易水平，增強市場競爭力。建立完善的客戶服務體系，構建營銷數字化系統，擴大小微市場份額，推動售電量和用戶數量提升，完善用戶結構和用電質量，持續保持和鞏固公司優秀的客戶服務水平。把握需求側響應、虛擬電廠等新業態市場機遇，加強多市場統籌協同，探索電碳綠證多市場業務協同增效。

