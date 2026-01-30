中國通信服務榮膺「金紫荊獎」「卓越投資者關係管理上市公司」大獎

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 1月30日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十五屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港JW萬豪酒店舉行。中國通信服務股份有限公司（以下簡稱「中國通信服務」或「集團」）憑藉在投資者關係管理方面的卓越表現，榮獲2025中國證券「金紫荊獎」「卓越投資者關係管理上市公司」大獎，這一榮譽不僅是對公司富有成效的投資者關係管理的肯定，更是對公司錨定高質量發展、做強經營業績、重視股東回報的積極認可。

經營業績穩中有進 持續提升股息分紅

新一代信息技術、人工智能技術快速演進，新技術變革正在推動千行百業進入智能化重構階段，深刻改變社會生產生活方式。中國通信服務立足「新一代綜合智慧服務商」定位，充分發揮「數字基建建設者」、「智慧產品和平台提供者」、「產業數字化服務者」、「智慧運營保障者」作用，堅持科技創新引領，提高核心競爭力，大力拓展戰略新興業務，加快培育新質生產力，扎實推動企業高質量發展，經營業績保持穩定增長。

集團堅持「價值引領、穩中求進、高質量發展」總路線，積極應對傳統領域客戶資本開支下降壓力，持續推進新舊動能轉換，經營收入和淨利潤保持穩健增長。2025年上半年，集團實現經營收入人民幣76,939百萬元，同比增長3.4%，其中服務收入人民幣74,981百萬元，同比增長2.9%。淨利潤人民幣2,129百萬元，同比增長0.2%。所有者權益回報率(ROE)9.3%。每股基本盈利為人民幣0.307元。與此同時，集團高度重視股東回報，2024年度的每股股息為人民幣0.2187元，分紅比例達到42%，近十年來，集團派發的每股股息持續穩步上升。

促進公司市值管理 提升公司投資價值

集團高度重視市值管理，通過提高發展質量、重視股東回報、提高信息披露質量、加強投資者關係管理等舉措，著力提升公司投資價值。

在努力提升經營業績和回饋股東的同時，集團致力強化投資者關係工作，落實更主動積極的投資者溝通工作方案，包括通過就股東和潛在投資者的情況進行系統性分析，制定目標投資者清單並進行主動邀約聯繫，提高投資者溝通的針對性和成效。此外，公司持續做好信息披露工作，增加透明度，闡述公司的發展策略、舉措及其成效，加強與資本市場的溝通，有效把公司投資價值傳遞予資本市場，增強市場對集團價值和未來前景的認同和投資信心，推動公司市場價值與內在價值相匹配。

集團積極開展與投資者多層次互動溝通，包括通過線上和線下相結合的業績發佈會、非交易路演、電話會議、視頻會議、券商舉辦的投資者論壇等，持續加強和資本市場的交流。年內，公司董事長、總裁等相關管理層親身參與公司的兩次業績發佈會，和投資者深入交流。集團除了安排現場會議讓投資者能親身參與業績發佈會議外，同時安排電話和線上平台等多種會議接入渠道，讓不同地區的投資者有機會以線上的形式和管理層實時交流。

集團於2025年通過各種渠道與投資者召開了約90場會議，與分析師及投資者進行會議和溝通約390人次。其中，集團增加實地上門拜訪的方式加強與投資者溝通，在香港、深圳、上海和北京四地共舉行了多次反路演，上門拜訪投資者，亦參加了多個國內外券商舉辦的投資者論壇與投資者進行交流。

此外，集團利用網站及社交媒體發佈最新業務發展信息，加強網站內戰略性新興業務有關的信息披露和持續豐富集團著力拓展的四大戰略性新興領域的案例庫，並以「一圖讀懂」方式發佈業績的主要信息，讓投資者更簡易及清晰地了解集團最新發展情況。

集團注重雙向互動溝通，投資者關係團隊充分發揮資本市場和集團之間的橋樑作用，充分掌握市場焦點，及時向集團管理層反映AI佈局、股息等資本市場關注事宜以及投資者的意見、建議及期望，助力集團管理層掌握市場脈搏，積極回應市場關注的議題，制定經營管理和發展戰略，促進集團可持續發展和提升集團長遠價值。

投資者關係工作卓有成效 公司股價穩定增長

集團致力克服外部環境挑戰，近年來業績保持穩定增長，加上各項市值管理舉措，公司股價向好。近三年來，公司股價累計上漲超過55%，市淨率逐年穩步提升。

集團投資者關係團隊長期與券商分析師保持密切溝通，闡述集團發展策略及最新動態，近兩年來，共新增5家內地重要券商為集團發佈深度研究報告，均給予公司「買入」或「強烈推薦」評級，內地投資者對公司的關注度不斷提升。來自內地投資者經「港股通」對公司H股的持股量佔比由2024年底約16%大幅上升至2025年底約30.8%，進一步優化股東結構。2025年，公司的日均股份交易量亦顯著上升，升幅超過55%。

另一方面，集團高度重視企業健康可持續發展，不斷提升企業治理能力，健全風險與內控管理體系，增強企業發展動力和安全保障，將制度優勢轉化為治理效能，企業管治工作榮獲資本市場多項嘉獎。在《Extel》（原《機構投資者》）「2025年度亞洲區最佳管理團隊」評選中，榮獲「最受尊崇企業」、「最佳首席財務官」、「最佳投資者關係企業」、「最佳ESG」和「最佳公司董事會」等榮譽。在亞洲企業管治雜誌《Corporate Governance Asia》舉辦的「第十五屆亞洲卓越企業大獎」評選中，榮獲「亞洲可持續發展獎」、「亞洲最佳CFO」和「最佳投資者關係公司」等榮譽。在亞洲財經雜誌《FinanceAsia》（《金融亞洲》）舉辦的「2025年度亞洲最佳公司」評選中，榮獲「中國最致力於多元、公平及共融(DEI)」銅獎。在「第八屆新財富最佳IR港股公司評選」中，榮獲「最佳IR港股公司」。

