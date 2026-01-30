華潤飲料獲金紫荊獎「卓越上市公司」殊榮

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十五屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港隆重舉行。華潤飲料（控股）有限公司（「華潤飲料」或「集團」，股票代號：2460.HK）摘得「卓越上市公司」大獎。

華潤飲料是國務院國資委直接監管的國有重點骨幹企業、世界五百強華潤（集團）有限公司旗下的即飲軟飲企業。集團於九十年代初開始生產，是中國最早專業生產包裝飲用水的企業之一。主營的「怡寶」牌系列包裝飲用水，早已成為消費者信賴之選，連續13年居中國純淨水零售額榜首。在國務院國資委2025年11月發布的中央企業品牌引領行動第二批創建成果中，「怡寶」成功入選該批次優秀成果「產品品牌」，品牌建設再獲國家級權威認可。

40多年來，華潤飲料堅持長期主義，持續開展產品研發，豐富產品規格，拓展產品品類。順應消費升級趨勢，集團把握市場機遇，打造「至本清潤」、「蜜水系列」、「假日系列」、「魔力」、「焰焙」等子品牌，形成覆蓋中式草本飲品、茶飲料、果汁飲料、運動飲料及咖啡等多元飲料體系。



華潤飲料旗下豐富飲料產品體系

堅持體育營銷 推動品牌價值增長

在品牌建設上，集團線下通過長期戶外廣告投放覆蓋商圈、社區、交通樞紐，同時深化零售終端建設，從大型商超到社區便利店，將品牌形象融入城市脈絡，廣泛觸達消費者；線上則聚焦微信、微博等主流社交平台，結合節日營銷、話題互動開展精準營銷，有效提升品牌在數字化時代的聲量與黏性。

2019年起，華潤飲料作為中國國家隊官方飲用水，陪伴70餘支國家隊征戰東京奧運會、北京冬奧會、巴黎奧運會等重大賽事，打造國民記憶符號。2025 年，華潤飲料再度攜手中國國家隊，續任官方合作夥伴，持續深化國家隊官方飲用產品身份。在國際賽事領域，集團深度綁定第 34 屆國際乒聯乒乓球亞洲杯、2025 國際籃聯男籃亞洲杯預選賽等賽事，借力運動員影響力與賽事熱度，進一步加固消費者對品牌官方身份的認知。在內地體育佈局上，集團冠名中國足球超級、甲級、乙級三級聯賽，同時深化馬拉松賽事合作，既完善體育營銷的縱深佈局，更通過多元體育場景傳遞積極向上的生活理念，持續強化品牌活力形象。

渠道精耕細作 構建完善銷售網絡

華潤飲料已構建起高效協同的全渠道銷售網絡，涵蓋傳統渠道、現代商超、餐飲、特通、電商及新興渠道。集團與全國性及區域性商超、連鎖便利店建立穩固合作，同時與時俱進推進渠道優化。面對市場與消費趨勢變化，集團持續拓展新興渠道，完善線上業務矩陣佈局，迎合家庭消費場景搭建家庭渠道，並積極拓展餐飲、零食量販渠道，推動多渠道共同發展，滿足市場和消費者需求。

優化產能佈局 鑄就供應鏈核心優勢

集團堅定踐行「1+N」產能戰略，持續優化全國生產佈局。在包裝水領域，按優質水源地開發及物流樞紐選址標準有序實施產能擴張，溫州工廠於2025年年底投產，湖北工廠建設正穩步推進。飲料領域在自有工廠穩定運營的基礎上，新增2家合作工廠，進一步完善華南、華東區域產能結構，既降低綜合運營成本，也加速市場響應效率。隨著新工廠相繼建成投運，集團自有產能佔比將持續提升，這不僅有效增強生產自主性、穩定性並降低整體生產成本，更為未來市場份額的持續拓展與盈利增長奠定堅實基礎，持續鞏固行業領先地位。

夯實韌性根基 建設世界一流飲料企業

集團堅信，伴隨國民經濟穩步向好、居民收入持續增長及消費新模式蓬勃發展，中國即飲軟飲市場仍有廣闊增長空間。未來，集團將透過全國產能佈局、優化生產工藝與運營效率，進一步提升盈利空間並增強供應鏈韌性，同時圍繞消費者核心需求，持續加大產品創新、品牌建設與渠道拓展投入，構建健康多元的產品矩陣，積極培育飲料業務第二增長曲線，致力打造消費者信賴的民族飲料品牌，推動業務高質量增長，更好地服務客戶、消費者與股東，建設讓合作夥伴開心、消費者安心的世界一流綜合飲料企業。



華潤飲料在第十五屆中國證券「金紫荊獎」評選中摘得「卓越上市公司」獎項

