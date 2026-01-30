中國電力再獲中國證券「金紫荊獎」兩項大獎

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國金融協會、香港中資證券業協會等權威機構共同主辦的第十五屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮於1月30日在香港JW萬豪酒店舉行。中國電力國際發展有限公司（以下簡稱「中國電力」或「公司」）憑藉卓越的發展質效與市值表現，榮獲第十五屆中國證券金紫荊獎「卓越高質量發展上市公司」、「最具投資價值上市公司」兩項大獎。中國電力連續兩年在這一權威評選中摘得殊榮，體現了資本市場對公司近年來推進高質量轉型發展成效的高度認可。

作為國家電力投資集團有限公司常規能源業務的核心子企業和在港上市公司，中國電力積極落實國家電投「均衡增長戰略」，全力打造「綜合清潔能源產業平台」。截至2025年9月底，中國電力全口徑（含擁有和受託管理）發電裝機容量8718.03萬千瓦，上市公司清潔能源裝機佔比超過82%。

打好戰略轉型深化「攻堅戰」

面對電力市場建設加速、產業政策調整、行業競爭加劇等多重機遇和挑戰，中國電力堅持以「綜合清潔能源產業平台」為定位，新能源、煤電、水電「三手齊抓」，穩步推進高質量發展。公司積極推進優質清潔能源的建設與儲備，持續深化煤電聯營，充分發揮環保新能源業務與清潔火電業務的協同作用。大力推進「火風光一體化」、「水風光一體化」規劃建設，開展與國家電投集團遠達環保股份有限公司的重大資產重組，向控股A股水電平台邁出堅實步伐，以進一步提升資產質量，貫徹水風光火多能資產組合互補定位。



山東半島南海上風電

樹立電力行業綠色低碳轉型標桿

面對能源行業深刻變革及「雙碳戰略」目標新要求，中國電力秉承「低碳賦能美好生活」的宗旨，以綠色低碳轉型為核心目標，系統推進能源結構優化與技術創新，構建多能互補、高效集成的清潔能源供給體系。

公司全面推進清潔能源大基地建設，持續拓展新能源布局，不斷增強清潔能源供給能力。持續推動新質生產力培育與發展，通過綜合智慧能源建設、儲能技術突破、交通能源融合、虛擬電廠搭建等領域的創新實踐，不斷提升綠色能源利用效率，構建清潔、高效、智能的能源服務體系。統籌科技創新和數字化升級，紮實推進「1455」項目建設，為盤活數據資源、發展生產性服務業、賦能產業創造新價值建立堅實的數字底座。

公司持續創新綠色債券融資模式，成功發行多項創新型綠色金融工具，包括全國首單CCER碳減排量掛鉤債券、十年期綠色熊貓債券和五年期碳中和債等；致力綠色能源價值創造，全面推動新能源跨區消納、綠色權益開發和國際綠證交易，充分釋放清潔能源的綠色經濟效益。在顯著降低公司融資成本、助力公司加速清潔低碳轉型的同時，為綠色債券市場注入新活力，推動綠色金融與能源產業深度融合。



沽源縣400MW光伏+示範項目

攜手社會各方共促和諧美好發展

中國電力始終堅持以全體股東利益為核心，提升經營質量及抗風險能力，確保持續創造企業價值。一方面，持續強化經營和發展管理，開展降本增效行動，多措並舉控降燃料成本，加強營銷體系建設和風險管理機制；強化資產質量管理，深入挖掘存量資產潛力，積極盤活低效資產，推動股權結構優化。另一方面，嚴守安全生產與風險防控紅線，保障電力供應安全穩定可靠，高標準完成能源保供任務，確保長期穩定創造價值。在做強做穩上市公司利潤的同時，確保業績和分紅符合資本市場預期，深化公用事業屬性，打造中國電力獨特定位與品牌。

公司始終將回饋社會、促進公共利益視為己任，積極響應國家鄉村振興戰略，將鄉村振興與綠色發展深度結合，建設零碳數字鄉村示範項目，利用綜合智慧能源服務鄉村全產業，構建了可推廣、可複製的鄉村振興模式。積極投身教育、環境保護等多元化的社會公益項目，不斷擴大「映山紅」公益品牌影響力，為廣大困難學子的學習之路點亮希望。公司以負責任、勇擔當、有作為的企業形象，受到上級及社會各界的廣泛認可，自成立以來共獲得國家、省部級及國家電投集團公司等榮譽超200項。



長洲水利樞紐工程

以高水平治理築牢高質量發展根基

中國電力始終深知高水平治理是公司高質量發展的重要保障，持續深化戰略引領，在全面改革提升中不斷激發企業發展新活力，探索企業高質量發展路徑，為股東和其他利益相關方持續創造更大價值。經過不斷的探索和實踐，公司已形成規範的治理結構，建立行之有效的內部監控制度。董事局及管理層一直恪守良好的企業管治原則，對公司業務進行系統性高效管治，公平對待全體股東，樂於傾聽中小股東意見和建議，致力於為股東創造長期穩定增長的回報。

公司高度重視與環境、社會、公司治理（「ESG」）相關的工作，將新發展理念與ESG理念深度融合，構建形成科學全面的ESG治理體系。優化ESG頂層設計，發布ESG戰略模型，明確ESG目標與實施路徑，形成「1+N」制度體系，系統性提升ESG管理效能。憑藉在清潔能源轉型、公司治理與社會責任等方面的卓越表現，中國電力MSCI ESG評級在本年內實現從「BBB」級到「A」級的躍升，創下連續兩年提升的紀錄。

立足於「十五五」的謀劃之年，中國電力將主動適應政策和市場變化，持續修煉自身內功，以強大的核心競爭力和企業韌性，有序推動從「倍速發展」向「高質量發展」的轉變。未來，中國電力將堅守初心，持續創造企業價值，向「世界一流清潔能源供應商」的目標持續邁進。

