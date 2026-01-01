服務網絡強國和數字中國建設 中國聯通摘「金紫荊」兩大獎項

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 2026年1月30日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會主辦的第十五屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮在香港JW萬豪酒店舉行。中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（以下簡稱「中國聯通」）憑藉卓越的經營表現，榮獲2025中國證券金紫荊獎「卓越上市公司」與「卓越投資者關係管理上市公司」兩項大獎。

中國聯通於2000年在香港聯合交易所主板掛牌上市（股票代號︰762），為恒生指數以及恒生中國企業指數成份股之一。為邁向具有全球競爭力的世界一流科技服務企業，公司紮實推進聯網通信、算網數智兩類主營業務，全面建設廣度、厚度、深度行業一流的智能化綜合性數字信息基礎設施，為經濟社會發展暢通信息大動脈、構築數字新底座，以技術領先、高度集成的「全覆蓋、全在線、全雲化、綠色化、一站式」數字化服務，助力千行百業「上雲用數賦智」，促進數字經濟發展和信息消費升級，助力全社會進一步共享信息通信發展新成果。

守正創新、行穩致遠

中國聯通以「守正創新、行穩致遠」為公司「十五五」時期發展主基調，以「連接」、「算力」、「服務」、「安全」為履行央企責任的核心賽道，從「基礎管道提供商」向「數字化綜合服務商」轉變做「信息通信事業國家隊、主力軍」。2025年，中國聯通堅持穩中求進、以進促穩，切實履行經濟責任、政治責任、社會責任，積極發揮科技創新、產業控制、安全支撐作用，高質量發展的步伐越來越有力，實現「十四五」圓滿收官，為「十五五」開好局、起好步奠定了堅實基礎：經營發展穩中有進，基礎設施更加堅實，科技創新成果豐碩，治理水平不斷提升，安全防線織密織牢。

截止到2025年上半年，中國聯通經營業績穩健增長，營業收入突破人民幣2,000億元，同比增長1.5%；盈利能力持續增強，稅前利潤達到人民幣178億元，同比增長5.1%。

公司業務結構持續優化。2025年上半年，聯網通信收入達到人民幣1,319億元；算網數智收入達到人民幣454億元，佔比提升到26%；國際業務收入達到人民幣68億元，同比增長11%；戰略性新興產業收入佔比提升到86%，成為公司高質量發展的新動能。

加快拓展國際市場 積極履行企業ESG責任

中國聯通錨定具有全球競爭力的世界一流科技服務企業的願景，服務境內市場的同時，也加快技術與服務「出海」步伐。今年以來，中國聯通煥新國際品牌UniCom，攜手全球600多家運營商和1,000多家產業夥伴，融入全球創新網絡，彙聚全球創新資源，本公司全球化發展能力不斷提升。發揮聯通全球網絡和運營服務優勢，智能組網服務280多個雲服務商，連接超過400個數據中心；新建5個海外智算中心，國際智算佈局更加完善；打造東盟智能製造、中東智能倉儲、非洲智慧礦山、歐洲智慧港口等多個標桿項目，為全球客戶提供高效便捷的數智化服務。

業務開疆拓土的同時，本公司亦不忘積極履行企業ESG責任。一是堅持綠色發展，發佈「中國聯通碳索綠色行動計劃」，深化網絡節能，運營22個國家級綠色數據中心，強化算電協同，建設綠電智算融合示範園。二是履行社會責任，深入推進電信普遍服務，助力跨越數字鴻溝，針對銀髮、殘障等群體的暖心產品惠及用戶超過500萬。發揮全網聯動優勢，高效協調防汛應急資源，全力保障通信網絡暢通。三是完善公司治理，是世界500強年度排名上升幅度最大的通信公司，同時榮獲多項嘉許，包括於2025年《福布斯全球上市公司2000強》中排名第264位；獲Extel（原《機構投資者》(Institutional Investor)）連續十年評為「最受尊崇電信企業」；於《金融亞洲》(FinanceAsia)舉辦的「2025年度亞洲最佳管理公司評選」中獲評選為「中國最佳管理公司」金獎。

中國聯通管理層表示，公司未來將完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持守正創新、堅持主責主業，聚焦「連接」、「算力」、「服務」、「安全」核心賽道，全力打造差異化優勢，因地制宜發展新質生產力，實現「十五五」良好開局，推動公司高質量發展行穩致遠。

