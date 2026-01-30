牧原股份招股：基石力挺 全球生豬產業龍頭企業稀缺價值十足

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 在港股市場，投資者可以找到能源、金融、科技、醫藥領域的行業龍頭，卻長期缺乏一個能夠代表中國現代化農牧業的核心標的。隨著牧原食品股份有限公司（「牧原股份」）于1月29日啟動港股招股，這一結構性空白有望填補。本次IPO，牧原股份計劃全球發售約2.74億股H股，每手100股，最高發售價39港元，入場費為3939.34港元，預計於2月6日登陸聯交所，完成「A+H」雙資本平台佈局。

值得注意的是，牧原股份港股IPO還引入Charoen Pokphand Foods、豐益(Wii Pte. Ltd.及HPRY)、中化香港、香港豫農國際、富達基金、加皇環球資產管理(亞洲)有限公司、Perseverance Asset Management、上海高毅及華泰資本投資(與高毅場外掉期有關)、平安人壽保險、大家人壽、UBS AM Singapore、美的發展控股BVI、Millennium、Jane Street等14家國內外知名機構作為基石投資者，合計認購約6.85億美元的發售股份，相當於提前鎖定約50%的發售股份。這不僅是資本市場對牧原投資價值的重磅背書，也標誌著這家全球生豬養殖龍頭加速國際化的步伐贏得了全球長期資本的認可。

從「規模第一」到「全能冠軍」：全產業鏈鑄就不可撼動「護城河」

作為連續四年蟬聯全球生豬產能及出欄量雙冠的龍頭企業，牧原股份構建了覆蓋生豬育種、生豬養殖、飼料生產、屠宰肉食生豬全產業鏈垂直一體化的商業模式，不僅實現了全流程可追溯的食品安全管控，更構建了極致的成本控制體系與協同效應，最終達成在規模、效率、成本與質量上的全面領先，成為生豬養殖行業中的稀缺核心資產。

在生豬養殖環節，牧原股份通過自主育種體系、優化飼料配方、智能化養殖以及先進的生物安全防控體系，持續推動其養殖成本優化和效率提升。數據顯示，2019年到2024年，牧原股份的年均完全成本（即生豬養殖所產生的每公斤（活重當量）總成本及開支）持續保持中國大型生豬養殖企業中最低，2025年全年完全成本進一步降至每公斤12元，在行業週期中構築其堅實的盈利韌性。

屠宰肉食業務作為產業鏈的重要延伸，自2019年佈局以來，牧原股份通過屠宰環節洞察消費需求，反哺育種與養殖端，形成「養殖-屠宰-消費」的動態閉環。這一垂直整合的產業鏈不僅提升了產品附加值，更通過全程可追溯體系，持續為消費者提供健康、安全、高質價比的豬肉產品。其卓越質量獲權威認可：2023年12月，牧原股份成為河南省首家獲香港食環署批准的供港冰鮮豬肉註冊企業；2024年11月，香港食環署官員實地考察後，對其全鏈品控體系給予高度評價。

短短5年間，牧原股份就在屠宰業務取得了全球領先地位。按2024年屠宰頭數計，牧原股份位居中國第一，全球第五。2021至2024年，公司屠宰業務收入複合年均增長率領跑國內大型生豬屠宰肉食企業。2025年前三季度，屠宰量進一步增至約1916.4萬頭，產能利用率提升至88.1%，並在第三季度實現單季盈利，進一步增強了公司整體盈利的穩定性。

穩健經營夯實發展底氣 財務強韌與股東回報並行

得益於全產業鏈的協同賦能，牧原股份在取得領先市場地位的同時，仍然保持高速增長。2014-2024年，公司總收入複合年均增長率達48.7%，在全球按照出欄量計算的排名前十的豬肉上市企業中收入增速位列第一。從收入結構來看，2025年前三季度，屠宰肉食業務收入占比已提升至28.5%，成為對沖養殖週期波動、穩定整體業績的重要支撐。

與此同時，極致的成本效率也賦予牧原股份更為強勁的盈利韌性，使其能在市場低谷期保持相對穩健的盈利，而在景氣週期則能充分釋放利潤彈性。即便在生豬價格波動的市場環境下，牧原股份2014-2024年間淨利潤複合年均增長率達到72.7%，平均年淨利潤率達到19.0%，是全球按照出欄量計算的排名前十的豬肉上市企業中，唯一一家於2014年至2024年平均年淨利潤率超過15.0%的企業。

穩健的盈利表現，也為牧原股份持續優化財務結構提供了堅實支撐。公司積極推動降負債、穩槓桿，截至2025年三季度末，公司資產負債率為55.50%，負債總額較年初已下降約98億元，考慮到其10月完成的50億元權益分派，已經超額完成了2025年年初制定的降負債總額100億元的目標，財務結構更趨健康。

另一方面，過往長期的資本投資已逐漸轉化為強大的現金流創造能力。2022-2024 年，牧原股份累計經營活動現金流入淨額已 1.6 倍覆蓋累計資本性支出，2024 年經營活動現金流入淨額是資本性支出的 3.0 倍，2025 年前三季度這一比例進一步提升至 3.9 倍。隨著公司大規模的產能建設進入尾聲，未來資本開支逐步下降，未來自由現金流水平將穩步提升，為業務擴張與股東回報積蓄充沛彈藥。

在紮實財務實力支持下，牧原股份持續高額分紅，回報股東。2022 年至截至 2025 年 9 月 30 日止九個月，公司累計宣派股息總額達 166 億元。此外，公司更明確 2024-2026 年股東回報規劃，將每年以現金方式分配的利潤由不少於當年實現的可供分配利潤的40%，為投資者提供了清晰、穩定且具吸引力的回報路徑。

在生豬行業從規模擴張向高質量轉型的當下，牧原股份憑藉其全產業鏈掌控力、極致的成本優勢及卓越的盈利表現，展現出穿越行業週期、實現長期增長的強大韌性。此次赴港上市，意味著其國際化發展邁出重要一步。根據招股書，公司計劃將募集資金淨額的60%用於挖掘海外機遇，擴大商業版圖。伴隨港股上市完成，牧原不僅將獲得更加暢通的國際資本對接渠道，更有望依託這一平台，加速技術輸出、品牌國際化與資源整合，進一步鞏固其在全球生豬產業中的領先地位，打開更廣闊的長期成長空間。

