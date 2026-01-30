騰訊等豪華股東陣容加持業績增長亮眼 卓正醫療招股進行中

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 1月29日，中國健康服務消費的新勢力品牌——卓正醫療控股有限公司（「卓正醫療」或「公司」，股份代號：2677.HK）正式啟動招股，目前正在招股進行中，即將叩開港股市場大門，有望成為年內中高端私立醫療領域的標杆性上市企業。

據悉，卓正醫療成立於2012年，深耕中高端健康服務消費市場十餘年，精准聚焦具有較強消費能力、追求個性化與高品質醫療消费體驗的大眾富裕人群。憑藉清晰的客群定位與優質的服務體系，公司在行業內和用戶群體中樹立了良好口碑。

家庭常用多專科+線上線下一體化佈局 業績增长韧性十足

在全人醫療理念的深度賦能下，卓正醫療創新採用家庭醫療服務模式，構建了「實體診療+線上服務」深度融合的一體化醫療生態。公司業務覆蓋兒科、齒科、眼科、皮膚科、耳鼻喉及外科、婦科及內科等核心專科，通過搭建高效的跨科室協作機制，實現專科資源互聯互通，既能精准滿足患者個人的多元化診療需求，也能為整個家庭提供全生命週期、全方位的醫療健康管理服務，有效提升患者滿意度與忠誠度，同時催生豐富的跨科室轉介機會，形成業務增長的內生動力。

這種實體及線上醫療服務的聯動模式，顯著提升了公司醫療服務的便捷性與專業性，同時能以經濟高效的方式整合全域醫療資源，持續擴大公司在核心區域的患者覆蓋範圍，進一步夯實市場滲透力。

同時，卓正醫療始終秉持「以患者為中心」的服務原則，深耕「回歸醫療本原」的企業文化，在循證醫學原則的嚴格指導下，堅決杜絕不必要的醫療干預，將患者健康福祉置於首位。該等合規經營、誠信服務的理念，不僅贏得了患者的廣泛認可，更契合了中高端醫療市場對規範化、高品質服務的核心需求，為公司長期發展奠定了堅實的口碑基礎。

憑藉獨特的經營模式與扎實的服務能力，卓正醫療走出了「不靠醫保補貼、不依賴高額營銷」的高質量增長路徑，業績表現持續亮眼。財務數據顯示，公司總收入從2022年的人民幣4.73億元穩步增長至2024年的人民幣9.59億元，複合年增長率高達42.3%。盈利方面，公司於2024年成功實現扭虧為盈，經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）為人民幣1070萬元；2025年首八個月，公司經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）維持穩定水平，達人民幣1040萬元，盈利質量持續優化，增長韌性十足。

騰訊等強大股東陣容助力 驅動公司未來加速成長

這份亮眼業績與強勁增長韌性的背後，離不開強大股東陣容的鼎力加持，為卓正醫療的持續發展築牢了堅實根基。公司彙聚了眾多一線知名投資機構，其中騰訊通過意像架構持股19.39%，為公司帶來數字化轉型與生態資源整合的核心優勢；H Capital持股14.89%，憑藉豐富的消费及醫療行業投資經驗賦能公司戰略佈局；富德生命通過Waterwood DHC Project Ltd及關聯實體Waterwood Tactics Limited合計持股14.24%，為公司注入資本與資源支持；天圖投資通過北京天圖興北、成都天圖天投合計持股6.64%，Matrix Partners China II（經緯創投）系列基金合計持股3.31%，中金康瑞壹期（寧波）股權投資基金持股3.32%。

於披露的招股公告中，基石投資人名單更是看點十足，其中包括多家騰訊系上市公司微盟集團、手回集團以及庫洛遊戲組成的Health Vision Hong Kong Limited、醫學檢驗龍頭機構金域醫學、國內AI與大數據頭部企業明略科技以及國內新能源汽車頭部企業小鵬汽車創始人何小鵬持股的Galaxy Dynasty Limited，匯聚跨領域戰略資本，為卓正醫療 IPO 加碼賦能。一眾頭部機構的加持，彰顯了市場對卓正醫療商業模式與發展前景的高度認可，更能為公司後續業務擴張、技術升級提供充足的資本與資源保障。

從行業前景來看，隨著居民收入水平提升、健康意識增強、消費升級趨勢凸顯，以及對個性化、高品質醫療服務需求的持續釋放，私立中高端醫療市場規模穩步擴大。根據弗若斯特沙利文的數據，中國私立中高端醫療服務市場的總收入由2020年的人民幣1,930億元按21.9%的年複合增長率增加至2024年的人民幣4,263億元，且預計2024年至2029年將繼續按年複合增長率14.3%增長，於2029年達到人民幣8,314億元，廣闊的成長空間為卓正醫療的長期發展提供了有力支撐。

卓正醫療以全人醫療理念為引領，以家庭醫療模式為核心，以優質服務與合規經營為基石，在中高端私立醫療領域建立了差異化競爭優勢與穩固的行業地位。可以預期，在港上市後，公司將借助國際資本市場的東風，進一步充實資本實力，持續提高運營效能及醫療服務質量，不斷提升品牌知名度與市場份額，驅動公司在中高端私立醫療賽道上加速成長，為投資者創造豐厚回報。

