華富建業金融成為黃金贊助商 第三屆香港資本市場論壇2026圓滿舉行 把握新機遇 激發新動能 共創金融未來

香港, 2026年1月30日 - (亞太商訊) - 華富建業國際金融有限公司（下稱「華富建業金融」或「集團」）欣然宣佈，「第三屆香港資本市場論壇2026」於香港君悅酒店圓滿舉行。集團非常榮幸成為本次論壇的黃金贊助商之一。公司行政總裁林建興博士身兼香港資本市場論壇籌委會主席暨香港上市公司商會常務副主席，率領集團多位高級管理層出席盛會。香港特別行政區財政司司長陳茂波先生亦親臨出席，與來自資本市場、政府機構、學術界及金融行業的眾多專業人士齊聚一堂，深入探討如何進一步激發香港經濟新動力。

本屆論壇由香港上市公司商會、香港董事學會及香港上市公司審核師協會有限公司及香港資本市場專業人員協會聯合主辦，獲香港交易所、證券及期貨事務監察委員會、會計及財務彙報局等機構大力支持。

隨著全球經濟進入創新與變革的新週期，本屆論壇以「瞄準新機遇 啟動新引擎」為主題，聚焦香港如何在瞬息萬變的國際金融格局中開創新局、重振信心，並將挑戰轉化為持續進步的強大動力。

香港特別行政區財政司司長陳茂波先生擔任主禮嘉賓，並在致辭中指出：「全球環境正以新的方式轉變，為香港帶來嶄新而有利的機遇。我們面臨的挑戰，是如何把握時機，並交付具體而實在的成果。更具體而言，這包括支持國家的高品質發展；銜接內地企業走出去的需求與國際投資者的投資意向，同時推動香港自身的發展。」

林建興博士以論壇籌委會主席身份發表開幕致辭，他表示：「作為連繫中國與世界的重要金融樞紐，我們的使命是強化市場信心、深化融合發展、拓展多元增長引擎。我們須準確洞察新一輪增長動能，確保市場在靈活創新與穩健誠信之間實現協調共進。香港正站在全球變革的核心位置，本屆論壇再次提醒我們：進步從來不是偶然，而是源於堅定抉擇——以創新為志、以協作為橋、以信念為力，方能引領香港持續前行，共創新猷。」

當前，香港處於全球變革的核心位置，推動資本市場進步不僅依賴政策與監管的遠見，更需各界積極參與及深度協作。本屆論壇聚焦數位資產發展及資本市場結構變革兩大主題，探討科技創新如何與市場信任並行，助力改革步伐塑造更強韌性的市場生態。

華富建業金融作為本屆論壇的黃金贊助商，深感榮幸。集團期望攜手社會各界，群策群力，共同推動香港資本市場與區域經濟共創輝煌、再譜新章，瞄準新機遇、啟動新引擎，邁向高品質、可持續的金融未來。

關於華富建業國際金融有限公司

華富建業國際金融有限公司(「本公司」，股份代號: 00952.HK)，為香港聯合交易所有限公司的主機板上市公司，是一家以香港為基地的金融服務機構。本集團於 1997 年在香港上市，致力打造成為全方位，全牌照的綜合性金融平臺。公司主要業務包括經紀業務、利息收入業務、企業融資業務、資產管理業務和投資及其他業務。本公司致力成為香港及中國企業與個人投資者的理想金融服務夥伴，並為客戶提供卓越的一站式財經服務。本公司並透過中國深圳、上海、瀋陽、寧波、北京、成都、杭州及廈門的代表處或全資擁有的外資企業，以及透過 Global Alliance Partners 及 Oaklins International 的網路及成員，為客戶提供資本市場服務。

