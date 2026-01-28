牧原股份招股進行時：全產業鏈優勢助力行業領先 技術出海開拓新佈局

香港, 2026年1月29日 - (亞太商訊) - 2026年的中國生豬養殖業，正站在一個結構性變革的關鍵節點。2025年，反內卷產能調控政策成為生豬市場的核心影響變量，政策持續引導產能有序退出，穩價成為主旋律。市場普遍預期，在調控深化與產能去化的共同作用下，2026年豬價大概率將呈現「前低後高」的走勢，行業有望在中期迎來周期性向上拐點，並步入全新的發展階段。

在此背景下，中國生豬養殖龍頭牧原食品股份有限公司（下稱「牧原股份」或「公司、股份代號：02714.HK）赴港上市，於1月29日開啟招股，全球發售273,951,400股，最高發售價為39.00港元，預計於2026年2月6日上市。作為全球最大的生豬養殖企業，牧原股份憑借深耕三十余年的全產業鏈積澱、領先的科技實力與穩健的盈利表現，充分彰顯智慧生豬養殖行業領航者的硬核競爭力。

全產業鏈賦能 盈利韌性領跑行業

作為智慧生豬養殖的領航者，牧原股份深耕中國生豬養殖行業30余年，構建了覆蓋生豬育種、養殖、飼料生產、屠宰肉食的垂直一體化商業模式，實現了上下遊環節的高效協同與標準化管理，建立起全流程可知可控可追溯、精細化成本控製的運營體系，憑借這一模式與核心技術、成本管理能力，達成了規模、增長與盈利的三重平衡。

據弗若斯特沙利文統計，自2021年起，牧原股份生豬產能及出欄量連續四年位居全球第一，2024年全球市場份額攀升至5.6%，超過第二至第四位參與者合計份額；屠宰肉食業務同樣表現亮眼，2024年按屠宰頭數計位列全球第五、中國第一，2021至2024年收入復合增速領跑國內同行。

牧原股份堅持科技立業，作為智慧生豬養殖領航者，在生物安全、臭氣治理、環境運營及成本管控領域持續叠代技術、突破行業痛點，提升效率、降低成本並創造社會價值。多年深耕下，公司不僅穩固行業領先地位，更實現優異盈利：2014-2024年，總收入、凈利潤復合年均增長率分別達48.7%、72.7%，平均凈利潤率19.0%，是全球十大豬肉食品上市企業中唯一同期超15%的企業；同期EBITDA復合增速60.2%，利潤率30.8%，優於國內同行。

全球化布局技術出海 行業前景廣闊

國際化是牧原股份核心發展戰略之一，公司正將國內成熟的技術與成本優勢復製至海外高潛力市場。目前，牧原股份以技術輸出為先導，在東南亞市場布局成效顯著：2024年9月，與越南BAF公司達成戰略合作，提供全流程養殖服務，邁出全球化第一步；2025年8月，與正大集團簽署協議，圍繞多領域深化協同，借助其渠道影響力開拓全球市場；2025年9月，與BAF公司進一步合作，計劃在越南西寧省建設高科技樓房養殖及配套飼料廠，總投資32億元，達產後年供商品豬160萬頭，集中展現國內前沿養殖模式與成本控製能力。

從行業前景看，全球生豬養殖行業蘊藏的重大發展機遇。據弗若斯特沙利文統計，全球豬肉消費量穩步攀升，2020年至2024年從9520萬噸增長至11530萬噸，復合年均增長率達4.9%。作為全球第一大豬肉消費國，中國市場增長潛力依然可觀，2024年人均主要肉類消費量為69.4公斤/人，相較於美國的102.0公斤/人仍有顯著提升空間。除中國市場外，東南亞地區已成為豬市增長新引擎，隨著當地經濟持續發展、人均收入不斷提升，越南、泰國、菲律賓等國人均豬肉消費量逐步增長，形成了極具潛力的海外增量市場為牧原股份全球化布局提供廣闊展空間。

牧原股份憑借港股上市的資本助力、全產業鏈的核心壁壘、技術輸出的先發優勢，有望在全球市場競爭中持續領跑。未來，牧原股份將以「A+H」雙平台為支撐，將成熟的運營模式與技術經驗輻射至更多海外市場，深耕產業互聯、推動合作創新，踐行聯農助農理念、實現雙向共贏發展，為廣大投資者帶來長期穩定的回報。

