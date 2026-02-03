福美達與愛信諾擴大醫療級產品分銷合作



伊利諾州羅密歐維爾市, 2026年2月2日 - (亞太商訊) - 高性能材料分銷領導企業福美拉今日宣布擴大分銷協議，將埃文斯CARE品牌醫療級產品納入其醫療產品組合。此涵蓋美國與加拿大的協議，為關鍵醫療應用領域的高性能聚醯胺材料開創全新通路。 此擴展合作將於本週舉行的MD&M West 2026展會啟動，彰顯雙方以高性能材料、即時服務及穩定供應支持醫療市場的承諾。此舉亦延續兩家公司兩年的合作基礎——此前已將埃文斯VESTAMID®與TROGAMID®系列納入Formerra工程材料產品線。 透過此次擴展，Formerra將支援艾維尼專為以下應用設計的醫療級產品：流體處理、藥物輸送、診斷系統、手術器械零件、醫療設備外殼、短期體內接觸部件（<30天），以及其他需具備強度、透明度、耐化學性與穩定加工性能的非植入式應用。 關鍵醫療級材料包括： VESTAMID® Care ML PA12

VESTAMID® Care ME PEBA彈性體

TROGAMID® Care MX微結晶PA 「醫療客戶仰賴穩定的供應鏈、世界級法規支援，以及能在嚴苛環境下發揮效能的材料，」福美來關鍵客戶總監史蒂夫·哈蒙表示。「埃文尼科醫療級材料兼具耐久性、加工穩定性與文件支援，正是醫療製造商所需。此次擴充使我們能強化技術資源與材料管道，支援開發新一代醫療設備的團隊。」 「福美達憑藉其技術嚴謹性與卓越物流能力，已於工業領域成功驗證服務能力，能全面服務醫療產業鏈——從設計公司、複合材料製造商到醫療設備原始設備製造商。此次擴展CARE品牌聚酰胺12產品線，實屬水到渠成之舉。」「福美達的醫療專業知識與專注力，能協助客戶在各類關鍵應用中自信選用並實施我們的材料解決方案。」 「其醫療專業知識與專注力，能協助客戶在各類關鍵應用中自信選用並實施我們的材料。」 透過引入埃文斯福德醫療保健CARE品牌材料，Formerra將為客戶提供一套經驗證的聚醯胺解決方案，支援法規途徑、設計要求及長期可靠性。Formerra團隊將提供材料選型指導、加工支援及區域供應鏈準備，協助OEM廠商與模具製造商加速開發週期。 Formerra將於2026年2月3日至5日參加在加州安納罕舉辦的MD&M West展會，展位號2266。 關鍵細節： Formerra將在美國及加拿大分銷埃文斯福德CARE品牌醫療級材料。

材料涵蓋VESTAMID® L、VESTAMID® E及TROGAMID® CX系列醫療級產品，並包含指定永續選項。

此協議強化Formerra醫療產品組合，擴展其在流體管理、診斷設備、穿戴裝置及儀器外殼領域的支援能力。

Formerra將為醫療客戶提供應用指導、法規文件支援及供應鏈持續性保障。 關於 Formerra Formerra 是頂尖工程材料經銷商，串聯全球領先聚合物生產商與醫療保健、消費品、工業及移動市場的數千家原始設備製造商與品牌商。憑藉技術與商業專業實力，我們獨特融合產品組合深度、供應鏈優勢、產業知識、服務能力、領先電商技術及創新思維。經驗豐富的Formerra團隊協助跨產業客戶以創新方式設計、選材、加工及開發產品，推動性能、生產力、可靠性與永續性的全面提升。欲了解更多資訊，請造訪www.formerra.com。 關於艾維尼 艾維尼憑藉創新實力與頂尖技術專長，突破化學領域的疆界。這家全球化工巨擘總部位於德國埃森，業務遍及逾100個國家，2024年創造152億歐元銷售額與21億歐元調整後EBITDA收益。約32,000名員工秉持共同使命：以量身打造的產品與解決方案成為產業的超級力量，為客戶創造關鍵競爭優勢，從而改善人類生活。遍及所有市場。日日不懈。欲了解更多資訊，請造訪 www.evonik.com。 媒體聯絡人

Jackie Morris

Formerra 市場傳播經理

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144 消息來源：Formerra



