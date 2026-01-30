Formerra將供應福斯特醫療化合物至歐洲市場



康乃狄克州普特南市與伊利諾州羅密歐維爾市, 2026年1月29日 - (亞太商訊) - Formerra與GEON® Performance Solutions今日宣布達成協議，指定Formerra成為Foster®, LLC醫療級複合材料在歐洲地區的優先經銷商。此舉擴展了Formerra現有在北美與南美地區的經銷網絡，使該公司現可為所有區域內需要相同產品的客戶提供支援。 繼GEON於2025年1月收購Foster後，此協議將延續Formerra與GEON在軟質與硬質聚氯乙烯及填充聚丙烯材料領域的長期全球合作關係。 「將福斯特的醫療級產品組合引入歐洲，強化了我們為該地區醫療設備製造商提供專業複合材料的能力，同時賦予其應對複雜監管環境所需的在地專業知識，」福斯特關鍵客戶副總裁凱莉·韋斯納表示。「在美洲合作夥伴關係的基礎上，我們期待將這些經實證的解決方案推廣至歐洲客戶——他們對醫療器材材料的標準要求極為嚴苛。」 福斯特擁有逾30年客製化醫療聚合物複合材料經驗，提供高度工程化、頂尖聚合物配方，專為嚴苛需求量身打造。產品組合涵蓋放射不透性複合材料、符合美國藥典第六類規範及ISO 10993標準的等級材料，這些材料廣泛應用於醫療領域關鍵終端用途，包括植入式產品及其他高度專業化應用。 GEON首席商務官亞瑟·亞當斯表示：「透過Formerra將Foster產品線拓展至歐洲，使我們得以滿足全球最具活力的醫療器材市場之一——歐洲醫療製造商日益增長的需求。此擴展強化了我們共同致力於支持全球救命應用創新的承諾。」 Formerra將Foster®複合材料納入歐洲產品組合後，不僅能為醫療領域客戶提供精密工程醫療聚合物，更能憑藉深厚的法規專業知識與區域內高效物流體系，為客戶創造更完善的服務體驗。 Formerra將於2026年2月3日至5日參加在加州安納罕舉辦的MD&M West展會，展位號2266。 關鍵細節 Formerra將負責在歐洲分銷Foster®醫療複合材料。

本協議為Formerra現有的GEON® PVC及填充聚丙烯材料全球供應渠道，新增了客製化醫療級複合材料。 關於Formerra 富美高是頂尖的工程材料經銷商，串聯全球領先的聚合物生產商與醫療保健、消費品、工業及移動市場的數千家原始設備製造商與品牌商。憑藉技術與商業專業實力，我們融合了產品組合深度、供應鏈優勢、行業知識、服務能力、領先的電子商務技術及創新思維，打造出獨樹一幟的解決方案。經驗豐富的Formerra團隊協助跨產業客戶以創新且更優化的方式進行產品設計、選材、加工與開發，從而提升產品性能、生產力、可靠性及永續性。欲了解更多資訊，請造訪 https://www.formerra.com/。 關於 GEON 性能解決方案 GEON® 性能解決方案釋放聚合物為未來賦能的潛力。從旗下醫療部門Foster, LLC的生物醫學材料，到建築建材、汽車、連接技術及家電領域，這些市場的客戶皆仰賴我們提供的複合解決方案組合、高度適應性乙烯基、聚烯烴、工程樹脂技術，以及全方位合約製造服務。在每項配方研發、合作項目與技術挑戰中，我們正塑造明日的卓越成就，透過工程技術開創無限可能，為客戶創造強大競爭優勢。Geon在全球擁有約1,200名員工及15座世界級製造工廠，總部位於俄亥俄州西湖市。更多資訊請瀏覽 www.geon.com。Geon為SK資本夥伴旗下投資企業。 媒體聯絡人

Jackie Morris

Marketing Communications Manager, Formerra

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144 SOURCE: Formerra



話題 Press release summary



部門 化学, 健康与医药, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

