香港資本市場論壇2026《瞄準新機遇 啟動新引擎》圓滿舉行

香港, 2026年1月28日 - (亞太商訊) - 香港上市公司審核師協會(PIEAA)、香港上市公司商會(CHKLC)、香港董事學會(HKIoD)及香港資本市場專業人員協會(HKCMP)聯袂舉辦的第三屆香港資本市場論壇《瞄準新機遇 啟動新引擎》今日圓滿舉行。

論壇主席暨香港上市公司審核師協會主席陳錦榮先生、香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生、論壇籌委會主席暨香港上市公司商會執行常務副主席林建興博士聯同中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部部長徐衛剛先生等嘉賓，主持論壇啟動儀式。論壇匯聚了來自資本市場、政府機構、學術界和金融行業專業人士，共同探討2026年全球和中國經濟的前景、面臨的挑戰和香港可把握的機遇。

今年論壇以「瞄準新機遇 啟動新引擎」為主題，匯聚各界領袖與專家，深入探討塑造全球金融未來的關鍵力量。多場專題討論聚焦於數碼資產的發展，以及資本市場的結構變革，同時涵蓋具體行動和新興機遇。主題演講引領與會者重新審視香港獨特的競爭優勢，思考如何在國際局勢中持續強化與國家發展相輔相成的戰略角色。論壇最後以午餐演講作結，討論企業管治之道，強調抱持誠信、問責與遠見為企業持續長遠增長的重要基石。

陳錦榮先生表示：「作為一個引領思考、促進對話和變革的平台，今年『香港資本市場論壇2026』已邁入第三屆。我們再次齊聚一堂，秉持共同信念——探討香港資本市場如何在瞬息萬變的全球格局中持續創新、深化發展、再創高峰，鞏固其作為連結中國與世界的重要橋樑角色。

「透過理性對話與深入探討，我們期望啟發新的視野，推動香港資本市場勇於推陳出新、與時俱進，並在制度優勢與專業精神之上，孕育更具創新力與包容性的金融未來。憑藉專業、合作與堅定信心，香港必能再創高峰，不僅捕捉下一個增長契機，更將點燃持續向前的力量，讓信念成為引擎，讓遠見化為現實。」

舉辦方和嘉賓(由左至右)一起啟動第三屆香港資本市場論壇。

1.葉天賜先生,香港資本市場專業人員協會主席

2.黃天祐博士,證券及期貨事務監察委員會主席

3.陳錦榮先生,香港資本市場論壇主席暨香港上市公司審核師協會主席

4.陳茂波先生,香港特別行政區政府財政司司長

5.徐衛剛先生,中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部部長

6.林建興博士,論壇籌委會主席暨香港上市公司商會執行常務副主席

7.孫德基博士,會計及財務匯報局主席

8.曾立基先生,香港董事學會主席

林建興博士補充：「新興領域憑藉科技創新、永續發展及跨境合作，推動金融生態加速轉型，香港正站在這場全球變革的核心位置。然而，推動市場進步，不能僅靠政策與監管的遠見，更需各界積極參與與協作。這正是本論壇的宗旨——匯聚智慧、凝聚共識，將理念化為行動。」

「香港在開拓未來的道路上，這類論壇再次提醒我們：進步從非偶然，而是源於抉擇—以創新為志、以協作為橋、以信念為力，方能真正『瞄準新機遇，啟動新引擎』，引領香港持續前行，開創新局。」

新聞垂詢:

縱橫公共關係顧問集團有限公司

陳 練/ 852 2114 4396/ brenda.chan@sprg.com.hk

吳麗香/ 852 2114 4978/ karen.ng@sprg.com.hk

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network