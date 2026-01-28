日清食品（香港）慈善基金連續四年支持食品及營養科學人才



香港, 2026年1月28日 - (亞太商訊) - 日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）宣布連續第四年支持香港中文大學（「中大」）修讀食品及營養科學的優異學生，並於今天舉行2025-2026日清食品獎學金頒獎典禮，向11位本科及研究生頒發獎學金，以表揚他們在學業上追求卓越、立志成為未來行業領袖。 慈善基金和中大於2022年設立該獎學金，為獲獎學生支付學年的全額學費。獎學金可於年度表現審批後續期，希望能夠為合資格學生於整個修業期提供資助，確保他們能夠專注學業，無須擔心財務負擔。 2025至2026學年四位新的獲獎學生分別為：中大食品及營養科學理學士課程的凌靜同學和盧珈言同學，以及正就讀博士學位課程的巫濤同學和庄景如同學。獲得續期獎學金的七位學生分別是：理學士課程的林祉亨同學、岑惠桁同學、梁巧雯同學、盧進晞同學、王筱渝同學，以及正就讀博士學位課程的周正明同學和周丹丹同學。 日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生表示：「日清食品相信『食為聖職』。我們堅守培養未來食品和營養領域領導者的使命。通過支持優秀學生，致力於培養專注改善食品質量和倡導更健康的生活方式的新一代專業人士。我們深信教育具有改變生活和增強社區的力量，並非常榮幸能與香港中文大學繼續攜手合作，共同推進此願景。這些獎學金不僅是對個人未來的投資，更是為增進社會整體福祉貢獻力量。」 香港中文大學副校長陳德章教授於典禮上向慈善基金表達衷心感謝：「香港中文大學一向以培育德才兼備的學生為己任，致力培養學生的社會責任感，孕育關懷社會、放眼世界的未來領導者。日清食品獎學金為學生提供有力的支持，助其追求理想、掌握實用技能，並以其所學回饋社會。這項合作充分體現業界對中大使命的支持，進一步促進具備社會責任感的人才培訓，服務香港及國際社會。」 日清食品獎學金生盧進晞同學代表全體獎學金生感謝慈善基金捐資襄助中大設立日清食品獎學金，並致送由11位獲獎學生共同製作的感謝冊予安藤清隆先生。他表示：「這項獎學金對我們每一位而言皆具有深遠意義。承蒙慈善基金的慷慨支持，我們得以專注學業，追求知識，並朝著自己的學習與職業生涯目標穩步向前。我們將秉持誠實守信的精神，追求卓越的學術表現，並以實際行動回饋社會。」 圖片說明 日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生（中間右）及中大副校長陳德章教授（中間左）今日出席2025-2026日清食品獎學金頒獎典禮。 本學年共有11位得獎學生，今年四名正在就讀食品及營養科學博士課程的獲獎學生分別為：（前排由左至右）新獲獎的巫濤同學和庄景如同學，以及獲得續期獎金的周正明同學和周丹丹同學。另外，七名正就讀理學士課程的獲獎學生分別是：（後排由左至右）新獲獎的凌靜同學和盧珈言同學，以及獲得續期獎金的梁巧雯同學、盧進晞同學、王筱渝同學、林祉亨同學和岑惠桁同學。

關於日清食品（香港）慈善基金 日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）於2020年 9月由日清食品有限公司（股份編號： 1475）以信託契約的形式成立。慈善基金致力推動教育、教學、學習、藝術、科學和學術研究、援助有需要人士及進行惠及香港社區的慈善工作。



