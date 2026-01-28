東鵬飲料港股招股：豪華基石背書 東方大鵬振翅全球

香港, 2026年1月27日 - (亞太商訊) - 過去很長一段時間裡，全球功能飲料市場的話語權，始終掌握在少數國際品牌手中。但這一固化格局，正隨著中國消費市場的日趨成熟、本土供應鏈能力的持續迭代，以及民族品牌在規模與效率上的全面突圍，悄然發生改變。而國民飲料品牌東鵬飲料，正是這場變革中最具代表性的破局者。

蓄力三十餘年後，東鵬飲料的發展迎來關鍵節點。1 月 26日，東鵬飲料（9980.HK）正式啟動港股招股，擬全球發售40,889,900股H股，每手100股，最高發售價248港元，預計於2月3日登陸聯交所，實現A+H 股雙重上市。

值得一提的是，本次港股IPO，東鵬飲料引入了一個超豪華基石陣容，包括卡達投資局（QIA）、淡馬錫、摩根大通資產管理、瑞銀資產管理、貝萊德、富達、蘭馨亞洲、保銀（Pinpoint）、紅杉中國、嘉裡集團、盈科拓展集團等在內的15家全球頂級機構合計認購約6.4億美元的發售股份，創下了港股史上消費行業 IPO 基石投資者數量最多的紀錄，彰顯了國際資本對中國功能飲料賽道、以及東鵬飲料成長邏輯的認可。

從連續四年穩居中國功能飲料銷量榜首的本土龍頭，到劍指全球的綜合飲品集團，東鵬飲料憑藉深厚的行業積澱、強勁的產品創新力與全鏈路數字化運營優勢，讓 這隻東方的大鵬飛向世界舞台。

飛躍重洋：全球化的「鵬」翼已然張開

東鵬飲料的故事，是一部典型的中國消費品牌崛起史。

它的成長軌跡與中國經濟騰飛、消費升級的脈搏深度同頻。從採用PET瓶包裝建立定價優勢精准契合目標人群的消費偏好打開市場局面，到以「年輕就要醒著拼」的 slogan 喚起一代奮鬥者的共鳴，東鵬特飲用三十年時間，將自己深深烙進了國民的日常生活與精神世界。如今，東鵬飲料已在全國擁有超過430萬個銷售終端，2021年至2024年連續四年穩居中國功能飲料銷量榜首，市場份額持續提升。

在本土市場站穩腳跟後，東鵬飲料將目光投向海外，憑藉對海外市場需求的精准洞察，公司產品已成功進入越南及馬來西亞等全球多個國家和地區，在東南亞市場初步建立品牌認知，並在香港、印尼、越南和馬來西亞等地設立子公司，以本地化運營適配海外市場需求。截至2025年11月，東鵬飲料產品已銷往30個國家與地區。

此次赴港上市，將成為東鵬飲料全球化戰略的關鍵助推器。借助香港國際金融中心的資本平台，公司將進一步加大海外供應鏈建設、渠道拓展與品牌推廣投入，深化「本地化團隊 + 本地渠道 + 本地供應鏈」 的三維佈局策略，深度挖掘東南亞市場潛力。同時積極探索美國等海外市場機會，將中國成熟的產品研發、供應鏈管理與數字化運營經驗複製至全球。在全球功能飲料市場格局重塑的當下，東鵬飲料以中國市場的成功經驗為藍本，正從「國民品牌」向「全球品牌」穩步邁進。

不止於「能量」：一瓶飲料背後的多元宇宙

在許多人的認知裡，東鵬飲料等於「東鵬特飲」。但如今，這家公司早已超越單一的能量飲料標籤。公司戰略性聚焦生命週期長、市場潛力大的飲料產品，持續拓展產品矩陣，構建起多元化的增長引擎，滿足不同消費場景與人群的多元化需求。

其中，核心大單品「東鵬特飲」持續發揮壓艙石作用，2024 年實現收入 133.04 億元，2022-2024 年年複合增長率達 27.3%，「累了、困了，喝東鵬特飲」的品牌主張深入人心，成為百億級國民標杆產品。

在運動飲料市場，「東鵬補水啦」憑藉「快速補充電解質」的產品功能主張，上市第二年即取得近 15 億元收入，同比增速高達 280.4%， 2025 年前三季度保持高速成長，收入同比增加134.8%，達28.47億元，已成長為又一增長引擎。此外，「東鵬大咖」咖啡飲料貼合職場與休閒場景，「海島椰」植物蛋白飲料主攻餐飲管道，「果之茶」系列覆蓋低糖茶飲需求，2024 年其他飲料產品收入同比增長 103.2%。

目前，東鵬飲料已形成覆蓋能量飲料、運動飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物蛋白飲料和果蔬汁飲料的全品類矩陣，消費場景從能量補充延伸至日常補水、餐飲佐飲、休閒消費等多個領域。這種「核心穩固、多元綻放」的生態，既滿足了消費者多元化需求，也讓東鵬飲料擺脫了對單一品類的依賴，為長期可持續增長提供充足動力。

高增長業績+高景氣行業，夯實高飛的底氣

落實到財務層面，東鵬飲料展現出優異的增長韌性與盈利質量。收入端，2022-2024 年，公司營收從 85 億元增至 158.3 億元，年複合增長率達 36.5%；2025 年前三季度收入進一步增至 168.4 億元，同比增長 34.1%，增長勢頭穩健強勁。

盈利端表現更為突出，2022-2024 年，公司淨利潤從 14.4 億元飆升至 33.3 億元，年複合增長率高達 52.0%；2025 年前三季度淨利潤增至 37.6 億元，同比增長 38.9%。盈利能力穩步優化，淨利率從 2022 年的 16.9% 持續提升至 2025 年前三季度的 22.3%，體現出規模效應與運營效率的雙重提升。

更難得的是，東鵬飲料重視股東回報，自 2021 年 A 股上市以來，公司持續穩定派息，累計派發股息 54 億元，累計派息率高達約 60%，以實際行動回饋投資者，彰顯財務實力與長期主義的價值觀。

另從公司所處行業來看，中國功能飲料市場的高景氣也將為東鵬飲料的發展提供充足空間。弗若斯特沙利文預測，中國功能飲料市場規模預期到2029年達到人民幣2,810億元，2025-2029 年，年複合增長率達 10.9%，遠高於同期軟飲市場的 5.8%，其中運動飲料板塊年複合增長率更是高達 12.2%。

東鵬作為行業龍頭，憑藉領先的市場份額和強大的品牌號召力，正處於「賽道寬、護城河深」的最佳位置。它不僅將受益于行業擴容，更有望憑藉品類創新和管道精耕持續奪取市場份額，實現超越行業的「阿爾法增長」。

從廣東一隅到全國領跑，從本土品牌到全球佈局，東鵬飲料的港股上市不僅是企業發展的里程碑，更是中國民族飲品品牌走向世界的重要一步。未來，依託 A+H 股雙重上市的資本優勢、多品類協同的增長動力與廣闊的行業前景，東鵬飲料的增長曲線將被進一步拉長。

當東方大鵬展翅，其翼若垂天之雲。它的未來，是成為中國消費品牌全球化浪潮中的一抹亮色，也是在波瀾壯闊的世界商業版圖中，一個值得長期駐足的堅實座標。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network