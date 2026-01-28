金價突破5000美元！香港唯一黃金礦業ETF（2824）重磅首發



香港, 2026年1月27日 - (亞太商訊) - 現貨黃金突破 5000美元/盎司歷史新高，還在沖去買實物黃金？其實，買金囤金可能不如掘金！ Solactive全球黃金礦業精選指數自基日以來累計漲幅達 324.8%，較倫敦金、上海金超額收益達200%（數據來源：彭博，截至 2025/12/31）。 1月26日-28 日，全港唯一黃金礦業 ETF——易方達黃金礦（2824）開放申購，一鍵佈局全球黃金礦業龍頭，助你捕捉黃金牛市的機遇。 黃金礦業股，為什麼比黃金彈性更大？ 黃金股票長期走勢與黃金現貨價格一致，但彈性明顯更大，原因是雙重紅利疊加的 「超額密碼」：一是金礦企業部分成本固定，金價每波動1%，礦企利潤變動可能放大2-3 倍；二是金價上行時，疊加企業盈利修復、礦產資源價值重估的額外增益。 從數據來看，Solactive 全球黃金礦業精選指數自 2023 年 3 月 17 日基日以來，累計漲幅高達 324.8%，是同期倫敦金、上海金漲幅的2~3倍， "金價放大器"實至名歸。 黃金牛市，還能持續嗎？ 在國際金價2025年飆漲超60%、創下自1979年以來最大漲幅後，2026 年勢頭未止，現貨黃金連續衝破 4400、4600、4800、4900 美元四大關口，站上5000美元歷史性關口，高盛將年底目標價從原本的4900美元上調至 5400 美元。黃金後市有多重利好因素： - 降息週期開啟 + 實際利率下行，直接推升金價估值；

- 全球央行購金熱情高漲，2025 年前三季度淨購金 634 噸，95% 受訪央行計劃繼續增持；

- 地緣危機 + 美元信用質疑，黃金作為避險與 "去美元化" 核心資產，需求持續升溫。 重磅新品：全港唯一黃金礦業ETF 香港唯一聚焦黃金礦業的 ETF - 易方達黃金礦（2824），錨定全球四大黃金產業區，精選30只金礦龍頭股構建組合。其中港股標的囊括紫金礦業（16.25%）、招金礦業（14.01%）、山東黃金（13.56%）等國內巨頭；海外部分覆蓋加拿大、美國、澳大利亞優質標的，紐蒙特、巴裡克礦業等全球礦業龍頭均在列。地域分散+龍頭集聚，既規避單一市場風險，又能充分享受全球黃金產業的增長紅利，顯現配置價值。 注：截至2026/1/20，易方達（香港）SOLACTIVE全球黃金礦業精選指數ETF為香港交易所上市及獲香港證監會認可的唯一跟蹤黃金礦業的ETF。此項聲明乃基於(i)證監會產品數據庫所載根據《單位信託及互惠基金守則》獲證監會認可的所有集體投資計劃，以及(ii)截至參考日期於香港交易所上市的所有交易所買賣基金之全面審查。若其他類似產品獲證監會認可或於香港交易所上市，此聲明的準確性可能會改變。此聲明不包括非上市基金、私募基金、海外上市產品。 重要事项： 1. 易方达（香港）Solactive全球黄金矿业精选指数ETF（"子基金"）是易方达ETF信托下的子基金。易方达ETF信托乃根据香港法例成立的伞子单位信托。子基金属于证券及期货事务监察委员会（"证监会"）颁布的《单位信托及互惠基金守则》第8.6章所界定的被动式管理ETF。子基金的基金单位（"基金单位"）于香港联合交易所有限公司（"香港联交所"）如股票般买卖。投资目标为提供紧贴Solactive全球黄金矿业精选指数（"指数"）表现的投资回报（未扣除费用及开支）。为达致子基金的投资目标，基金经理将采用全面复制策略或基金经理认为合适的代表性抽样策略，务求尽量紧贴指数从而达致子基金的投资目标，为投资者带来利益。子基金可按其绝对酌情权在全面复制策略与代表性抽样策略之间转换，无需事先通知投资者。 2. 本基金面临以下风险：a) 投资风险、b) 股票市场风险、c) 新指数风险、d) 地理集中风险、e) 中国内地政治、经济和社会风险、f) 黄金及贵金属矿石开采业集中风险、g) 与中小型市值公司相关的风险、h) 证券借贷交易风险、i) 交易时段不同风险、j) 被动投资风险、k) 交易风险、l) 追踪误差风险、m) 多柜台风险、n) 货币风险、o) 从资本中作出分派/实际从资本中作出分派的风险、p) 依赖做市商风险、q) 终止风险。 3. 指数属新指数。指数的运作历史极短，投资者无法据此评估其过往表现。无法保证指数的表现。与其他追踪有较长运作历史且较具规模的指数的交易所买卖基金相比，子基金或须承受较高风险。 4. 由于子基金追踪经选定地区（香港、美国、澳洲及加拿大）的表现，故须承受集中风险。相较于基础广泛的基金（例如环球股票基金），子基金可能更为波动，原因为子基金更易受到香港、美国、澳洲及加拿大不利情况所导致的指数价值波动所影响。子基金的价值可能较易受结算风险、托管风险及影响香港、美国、澳洲及加拿大市场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管方面的不利事件所影响。 5. 阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。于作出投资决定前，请先细阅有关销售文件，包括风险因素，以得悉本基金详情。投资附带风险。过往业绩不代表将来表现。此资料并未被香港证监会审阅。 指數供應商免責聲明 1.Solactive AG（「Solactive」）是Solactive全球黃金礦業精選指數（「指數」）的許可方。Solactive不以任何方式贊助、認可、推廣或銷售以指數為依據的金融工具，且Solactive對於以下方面不作任何明示或暗示的聲明、擔保或保證：(a) 投資于金融工具的適當性；(b) 指數的質量、準確性及/或完整性；及/或(c) 任何個人或實體通過使用指數而獲得或將獲得的結果。 2.Solactive概不保證指數的準確性及/或完整性，且不對與之相關的任何錯誤或遺漏承擔任何責任。儘管Solactive對其獲許可方負有義務，但Solactive保留更改指數計算或發佈方法的權利，且Solactive不對指數的任何錯誤計算或任何不正確、延遲或中斷的發佈承擔責任。 3.Solactive不對任何損害承擔責任，包括但不限於任何利潤或業務損失，或因使用（或無法使用）指數以致蒙受或產生的任何特殊、附帶、懲罰性、間接或因此而起的損害。 易方達香港免責聲明 1.投資風險提示 本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險，基金價格可升可跌，過往業績不代表未來表現。投資前，投資者應仔細閱讀基金說明書（包括「風險因素」部分）中與該基金相關的投資風險。 2.分發限制 本報告可能僅限在若干司法權區內派發。若在任何不允許分發相關資料或作出任何邀請或建議的司法權區內，或向任何人士分派本報告或作出邀請或建議即屬違法的情況下，本報告不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可，並未經過香港證監會審核。 3.證監會認可聲明證監會認可不等如對該計劃作出推介或認可，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認可該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 4.版權聲明 版權所有 © 2026。易方達資產管理(香港)有限公司。



