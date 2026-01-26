Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Wednesday, January 28, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Tuesday, 27 January 2026, 17:53 HKT/SGT
全球首款8K全景無人機成本曝光 影翎A1標準套裝綜合硬體成本約5512.52元

香港, 2026年1月27日 - (亞太商訊) - 影翎 Antigravity A1 標準套裝是影石創新（688775.SH）發佈的全球首款 8K 全景無人機，以全景影像 + 沉浸式 FPV 操控為核心，提供 “一次拍攝、後期自由構圖“ 的創新體驗。該產品一經發佈，廣受產業界和消費者的關注，根據近期維深 wellsenn XR發佈的報告，影翎 Antigravity A1 標準套裝的 BOM 成本約 612.09 美元，綜合硬體成本約 687.09 美元，按美元匯率 7、增值稅 13% 計算，影翎 Antigravity A1 標準套裝的稅後綜合成本約5512.52 元。

綜合硬體成本按種類劃分:

Micro OLED 螢幕成本約 130 美元，占比 18.92%；SOC 成本約 101 美元，占比 14.70%；攝像頭模組成本約 68 美元，占比 9.90%；Pancake 成本約 40 美元，占比 5.82%；RAM 成本約 39 美元，占比 5.68%；ROM 成本約 32 美元，占比 4.66%；總體來看，螢幕、SOC晶片、光學模組、攝像頭、RAM 和 ROM 的合計核心成本達 410 美元，合計占比 59.67%；

綜合硬體成本按供應鏈廠商劃分:

視涯作為 Micro OLED 螢幕供應商，價值量約 130 美元，占比 18.92%；高通作為飛行眼鏡 SOC、電源管理晶片、WiFi藍牙晶片供應商，價值量約 85 美元，占比 12.37%；立訊作為無人機供應商，價值量約 49 美元，占比 7.13%；歌爾作為 Pancake 模組供應商，價值量約 40 美元，占比 5.82%；Ambarella 作為無人機 AI 視覺處理器供應商，價值量約 35 美元，占比5.09%；鎂光作為 RAM 供應商，價值量約 32 美元，占比 4.66%；無人機SOC採用源自地平線機器人的 D-Robots Sunrise 5。

綜合硬體成本按品類來看:

晶片成本最高，約 276.56 美元，占比 40.25%；光學成本約 176 美元，占比 25.62%；OEM/ODM 成本約 75 美元，占比 10.92%；攝像頭成本約 68 美元，占比 9.90%；結構件成本約 31.6 美元，占比 4.60%；

綜合硬體成本按國別來看:

國產供應商價值量約 506.53 美元，占比 73.72%，海外供應商價值量約 180.56 美元，占比 26.28%；其中美國供應商價值量約 170.56 美元，占比 24.82%；日本供應商價值量約 4.2 美元，占比 0.61%；荷蘭供應商價值量約 3 美元，占比 0.44%；瑞士供應商價值量約 2.8 美元，占比 0.41%。



