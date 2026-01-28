U.S. Polo Assn. 慶祝其作為第41屆聖莫里茨雪地馬球世界杯官方球衣及服飾合作夥伴的里程碑式首秀



美國佛羅里達州西棕櫚灘與瑞士聖莫里茨, 2026年1月27日 - (亞太商訊) - U.S. Polo Assn. 作為美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌，慶祝其作為第41屆聖莫里茨雪地馬球世界盃官方球衣及服飾合作夥伴的首個合作年度。這項傳奇性的三天賽事暨屢創紀錄的生活方式盛會在瑞士恩加丁谷標誌性的聖莫里茨冰封湖面舉行，匯聚了世界級競技、阿爾卑斯風情、球迷互動體驗、貴賓活動以及全球體育慶典。為舉辦這一獨一無二的賽事，主辦方在聖莫里茨冰封湖面上直接搭建並安裝了超過2400噸的基礎設施。經過兩天共八場預賽的激烈角逐，1月25日（周日），Standing Rock 在一場膠着的比賽中以 6 比 4.5 戰勝 Flexjet，取得勝利。 1. 雪地馬球世界盃決賽對抗激烈，Standing Rock 最終以 6 比 4.5 擊敗 Flexjet。圖片來源：Tony Ramirez / @imagesofpolo，@snowpolostmoritz 作為第41屆賽事，聖莫里茨雪地馬球世界盃再次鞏固了其作為全球唯一在雪地上舉行的高杆馬球賽事的地位，匯聚了來自世界各地的頂級球員及其卓越的馬匹搭檔。本屆賽事再創紀錄，在令人嘆為觀止的冬季運動勝地聖莫里茨，吸引了超過 26,000 名觀眾到場，其中包括來自全球的體育愛好者、媒體人士、模特兒、意見領袖及特邀嘉賓。 在冰封的湖面上，觀眾共欣賞了九場緊張刺激的高杆馬球比賽，並於周日迎來一場動作密集、扣人心弦的決賽。賽事匯集了國際頂尖陣容，參賽隊伍代表來自亞洲、歐洲、北美、南美及中東地區。 祝賀 Standing Rock 隊奪得本屆雪地馬球世界盃冠軍，隊員包括隊長 Philipp Müller（瑞士）、Max Charlton（英格蘭）、Raul Laplacette（阿根廷）以及 Nacho Gonzales（英格蘭）。Raul Laplacette 罰中一記點球，並在比賽末段攻入關鍵進球，幫助 Standing Rock 鎖定勝局。亞軍 Flexjet 隊同樣表現出色，陣容包括隊長 Joaquin Castellvi（西班牙）、Pelayo Berazadi（西班牙）、David Stirling（烏拉圭）以及 Tito Gaudenzi（瑞士/美國）。 Standing Rock 隊的 Raul Laplacette 獲得本場比賽最有價值球員（MVP）稱號；由 Standing Rock 隊 Max Charlton 騎乘的賽馬 Big Brother 榮獲最佳賽駒獎。本屆賽事的最佳馬主（Best Playing Patron）由聖莫里茨—世界之巔隊隊長 Sebastien Aguettant（法國）獲得。 USPA Global 總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 表示：“U.S. Polo Assn. 首次成為聖莫里茨雪地馬球世界盃官方球衣及服飾合作夥伴，這是一次非同尋常的體驗。”USPA Global 負責管理並推廣市值數十億美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。“這項歷史性的賽事完美體現了 U.S. Polo Assn. 的品牌內涵——真實的體育精神、卓越的運動員，以及在地球上最非凡的環境之一，透過這項運動凝聚而成的全球社群。” Prince 還補充道：“祝賀 Standing Rock 隊在聖莫里茨冰封湖面上取得了一場精彩的勝利！” 進一步鞏固賽事的全球地位之際，U.S. Polo Assn. 在一則令人振奮的最新消息中確認，將與聖莫里茨雪地馬球世界盃達成一項為期四年的重要合作承諾，作為官方球衣及服飾合作夥伴持續至 2030 年。 此外，U.S. Polo Assn. 還擔任第二場準決賽的獎盃頒獎儀式贊助方，由 U.S. Polo Assn. 的 J. Michael Prince、Lorenzo Nencini 及 Franco Zuccon 共同頒發 U.S. Polo Assn. Cup，並贈送阿根廷手工皮革帆布包及 Matte Kit。在該場準決賽中，Standing Rock 戰勝 Azerbaijan Land of Fire，成功鎖定決賽席位。 賽場之外，聖莫里茨雪地馬球世界盃呈現出其標誌性的運動、奢華與社交氛圍融合體驗，整個周末貫穿球迷互動活動、VIP 款待、專屬活動及冰上體驗。U.S. Polo Assn. 的品牌形象深度融入賽事現場，從賓客體驗到官方着裝均有體現。湖面上一大亮點是由 Enders Sport 呈現的 U.S. Polo Assn. Shop，完整展示了 U.S. Polo Assn. 聖莫里茨限定系列，包括官方球隊球衣、官方比賽羽絨夾克、羊毛與羊絨針織衫、羊毛與羊絨四分之一拉鏈上衣以及羊絨針織帽。到訪商店的嘉賓還可享用 Perrier Jouët 香檳。 U.S. Polo Assn. 西歐服裝授權商 Incom 的首席執行官 Lorenzo Nencini 表示：“聖莫里茨雪地馬球世界盃以獨特方式融合了競技表現、歷史傳承與國際影響力，不僅強化了 U.S. Polo Assn. 品牌在歐洲的影響力，也進一步鞏固了其在馬球運動中的深厚根基。此類賽事在我們透過全球品牌、以真正的體育精神與消費者建立聯繫方面發揮着重要作用。” 創立於 1985 年，雪地馬球運動誕生於聖莫里茨湖，並逐步發展成為全球最具代表性的冬季體育盛事之一。賽事獨特的雪地與冰面賽場，結合壯麗的阿爾卑斯山景，年復一年吸引着眼光獨到的全球觀眾以及該項運動中最傑出的球員。 聖莫里茨雪地馬球世界盃創始人兼首席執行官 Reto Gaudenzi 表示：“非常高興今年首次迎來 U.S. Polo Assn. 作為官方球衣及服飾合作夥伴，他們為本屆第 41 屆聖莫里茨高杆雪地馬球賽事增添了真實、以運動為核心的風格。” Gaudenzi 還補充道：“我也要感謝所有促成這一傳奇賽事的人——我們的球員、賽馬、馬夫、賽事團隊以及媒體，正是你們的鼎力支持，才使第 41 屆聖莫里茨雪地馬球世界盃得以成功舉辦。當然，也要感謝來自世界各地的觀眾和球迷——喝彩！我們明年再見！” 憑藉在第 41 屆聖莫里茨雪地馬球世界盃上的成功首秀，以及延續至 2030 年的合作承諾，U.S. Polo Assn. 持續拓展其在全球最具聲望的體育目的地中的布局，支持頂級賽事，致敬這項運動的歷史傳承，並在國際舞台上將球迷與消費者與馬球運動的真實起源緊密相連。 2. 由 Enders Sport 呈現的 U.S. Polo Assn. 冰封湖面精品店，世界盃觀眾可在此選購 U.S. Polo Assn. 聖莫里茨限定系列。圖片來源：Johnnes Räbel / @jfrctv，@snowpolostmoritz 3. 作為聖莫里茨雪地馬球世界盃官方服裝及球衣合作夥伴的 U.S. Polo Assn. 高管 J. Michael Prince、Lorenzo Nencini 及 Franco Zuccon，向第 41 屆雪地馬球世界盃冠軍 Standing Rock 贈送禮物。 圖片來源：Johnnes Räbel / @jfrctv，@snowpolostmoritz 4. 聖莫里茨雪地馬球世界盃現場，網紅與觀眾身着 U.S. Polo Assn. 服飾，展現獨具魅力的雪地馬球風格。圖片來源：@uspoloassn 關於 U.S. Polo Assn. U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會（United States Polo Association，USPA）的官方運動品牌。USPA 是美國馬球運動的管理機構，成立於 1890 年，總部設在佛羅里達州威靈頓的 USPA National Polo Center（NPC）。憑藉遍及全球的多元渠道布局，U.S. Polo Assn. 透過超過 1,200 家品牌零售門店及數千個銷售據點，在全球 190 多個國家提供涵蓋男裝、女裝及童裝的服飾、配件與鞋履產品。 U.S. Polo Assn. 長期贊助全球多項重要馬球賽事，包括每年在 USPA National Polo Center（NPC）舉辦的 U.S. Open Polo Championship®，該賽事為美國最具標誌性的馬球錦標賽。透過與 ESPN（美國）、TNT 與 Eurosport（歐洲）以及 Star Sports（印度）等國際媒體的合作，多項由 U.S. Polo Assn. 贊助的頂級馬球賽事得以向全球播出，使世界各地的體育觀眾得以更廣泛地接觸這項運動。 根據 License Global 的評選，U.S. Polo Assn. 長期位列全球頂尖運動授權品牌之列，與 NFL、PGA Tour 及 Formula 1 齊名。此外，這一以運動為靈感的品牌亦因其全球成長表現而獲得國際肯定。憑藉作為全球品牌所取得的卓越成就，U.S. Polo Assn. 曾獲 Forbes、Fortune、Modern Retail 與 GQ 等媒體報道，亦登上 Yahoo Finance 與 Bloomberg 等重要財經平台。欲了解更多資訊，請訪問 uspoloassnglobal.com，並關注 @uspoloassn。 關於 INCOM S.P.A. Incom S.p.a. 成立於1951年，總部位於意大利蒙特卡蒂尼泰爾梅（PT），是 U.S. Polo Assn. 品牌服裝部門的授權營運方，同時也在全球生產與分銷多個重要服裝品牌。此外，Incom S.p.a. 是意大利國家軍警單位的主要服裝供應商之一，提供制服與專業功能服，並擁有專利“Float”技術，用於製作具有浮力的特殊服裝。自2008年1月起，Incom S.p.a. 即開始在歐洲地區生產並銷售 U.S. Polo Assn. 的男裝、女裝、童裝、內衣與泳裝，銷售表現持續增長。欲了解更多資訊，請訪問 www.incomitaly.com 。 關於雪地馬球及 Evviva Polo St. Moritz Ltd 1985 年，聖莫里茨舉辦了史上首次雪地馬球賽事，標誌着這一運動的世界首秀。自此，雪地馬球世界盃便固定於每年一月最後一個周末在聖莫里茨舉行。2014 年，瑞士雪地馬球領域的主要推動者共同創立了 Evviva Polo St. Moritz Ltd，並與聖莫里茨鎮簽署了一項長期協議，從而確保聖莫里茨雪地馬球世界盃的持續舉辦。公司董事會成員包括 Dr. Piero Dillier（主席）、Reto Gaudenzi（創始人、副主席兼首席執行官）及 Arndt Küchel；首席財務官為 Jürg Reinger。一支由本地及區域合作夥伴組成、運作成熟的團隊，與賽事主辦方及 See Infra Ltd 緊密協作，共同執行賽事。更多資訊請訪問：www.snowpolo-stmoritz.com。 附加圖片（有效期至2026年2月22日）：https://we.tl/t-dhq9g7ts04 B-Roll: https://f.io/2IOeyqfe 賽事名稱：第41屆聖莫里茨雪地馬球世界盃 官方服裝及球衣合作夥伴：U.S. Polo Assn. 決賽對陣：Standing Rock vs. Flexjet Raul Laplacette 罰中一記點球並在比賽末段攻入一球，幫助 Standing Rock 鎖定勝局。 比數： 6 比 4.5，Standing Rock 贏得第 41 屆聖莫里茨雪地馬球世界盃。 如需更多資訊，請聯絡： Stacey Kovalsky (U.S.) - VP, Global PR and Communications

