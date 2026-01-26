東鵬飲料啟動招股：豪華基石團隊助陣 劍指「國產功能飲料第一股」

香港, 2026年1月26日 - (亞太商訊) - 國民飲料品牌東鵬飲料（「公司」，股份代號09980.HK）邁向國際資本市場的進程已近在咫尺，「東方大鵬」正蓄力展翅，奔赴全球化新征程。1月26日，中國飲料行業龍頭企業——東鵬飲料正式啟動招股，向著港股市場的大門穩步邁進，以強勁實力劍指「國產功能飲料第一股」，即將開啟企業發展的全新篇章。

本次IPO過程中，東鵬飲料成功引入了超豪華的基石投資團隊，涵蓋主權基金、頂尖資管機構、產業投資巨頭等多元主體，具體包括卡塔爾投資局QIA、新加坡主權基金淡馬錫Temasek、貝萊德 BlackRock、瑞銀環球資管UBS GAM、摩根大通資管JPM AM、富達管理及研究FMR，泰康保險等共計15名基石投資者，合計認購金額達6.40億美元，為本次發行奠定了堅實的資金基礎與市場信心。

眾多知名機構的踴躍認購，一方面是對東鵬飲料在功能飲料領域的行業地位、核心競爭力、業務增長潛力及長期發展價值的高度認可，有助於提升本次IPO的市場認可度與定價合理性；另一方面，這些機構不僅帶來了充裕的資金支持，更憑藉其豐富的產業資源、全球化的運營視野與成熟的治理經驗，為東鵬飲料後續的市場拓展、產業升級與國際化佈局提供潛在助力，進一步強化公司的核心競爭優勢與行業話語權。

加速全球化業務佈局 助力搶佔更多市場份額

作為中國功能飲料領域的領軍者，東鵬飲料的市場地位與增長勢能持續領跑行業。數據顯示，公司收入增速在全球前20大上市軟飲企業中穩居首位，核心競爭力凸顯。根據弗若斯特沙利文報告，按銷售量計算，東鵬飲料自2021年起連續四年蟬聯中國功能飲料市場榜首，市場份額從2021年的15.0%穩步攀升至2024年的26.3%，持續擴大領先優勢；按零售額統計，公司2024年位列中國功能飲料市場第二，市場份額達23.0%，行業龍頭地位不斷夯實，成為推動中國功能飲料行業發展的核心力量。

全球化佈局是企業實現可持續增長的必由之路，東鵬飲料深諳此道，近年來不斷將目光投向全球市場，穩步推進國際化戰略落地。2021年，東鵬飲料率先成立香港子公司，以此為樞紐搭建海外銷售與品牌推廣體系，為後續出海奠定堅實基礎。2023年，公司借助貿易商渠道突破地域限制，成功將產品打入越南、馬來西亞、新加坡、美國等18個國家和地區，讓「中國味道」成功觸達全球更多消費者，邁出了全球化佈局的關鍵一步。

在海外市場中，東南亞憑藉廣闊的消費潛力與相近的消費習慣，成為東鵬飲料深耕的核心區域。目前，公司已在印度尼西亞、越南和馬來西亞設立本地化子公司，逐步搭建覆蓋全鏈條供應鏈體系，實現從「產品出海」到「品牌出海+產業出海」的升級。

2025年4月，東鵬飲料第13個生產基地在海口國家高新技術產業開發區正式奠基，該基地憑藉優越的地理位置，成為輻射東南亞市場的戰略支點，大幅提升對海外市場的供貨效率與響應能力。截至2025年11月，東鵬飲料產品已遠銷全球30個國家與地區，形成「核心聚焦、多點開花」的出海格局，為公司全球化戰略的深入推進積累了豐富經驗與穩定客源。

此次衝擊港股，無疑將為東鵬飲料的國際化進程按下「加速鍵」。依託港股這一國際資本平台資源稟賦，公司將獲得充沛的資金支持，為海外產能擴張、渠道鋪設與品牌推廣注入強勁動力。同時，公司在印尼、越南等東南亞核心市場佈局的本地化子公司與供應鏈體系，將與「中國效率+本土運營」的核心模式形成協同效應，加速公司海外渠道的深度滲透與品牌國際化認知的提升，進一步增強全球市場競爭力，助力公司在全球功能飲料賽道中搶佔更多市場份額。

豐富多元化產品矩陣 築牢長期發展根基

在消費升級與健康化趨勢愈發明顯的行業背景下，多元化增長路徑已成為軟飲企業突破增長瓶頸的共識。東鵬飲料在深耕能量飲料核心主業的同時，積極拓寬產品邊界，精准佈局多品類賽道，成功推出電解質水「東鵬補水啦」、無糖茶「上茶」、咖啡「東鵬大咖」、椰汁「海島椰」及果茶「果之茶」等系列產品，構建起覆蓋能量、運動、茶飲、咖啡等多場景的多元化產品矩陣，滿足不同消費群體的個性化需求。2025年，公司緊跟健康消費潮流，在東鵬補水啦產品線中新增無糖系列，並順勢推出薄荷、雪梨等限定口味，持續激活產品增長活力。

多元化產品佈局的成效立竿見影，成為東鵬飲料業績增長的重要引擎。截至2025年三季度，東鵬飲料能量飲料、運動飲料與其他飲料的收入占比分別為74.63%、16.91%和8.46%，收入結構愈發均衡。2023至2024年，三類產品收入增速分別達到28.5%、280.4%與103.2%。

值得關注的是，東鵬補水啦展現出極強的市場爆發力，2024年東鵬補水啦銷售量份額已成功反超元氣森林外星人，2025年市場份額進一步擴大至34%，穩居行業前列，多元化產品矩陣不僅為消費者提供了更豐富的選擇，更助力公司擺脫對單一品類的路徑依賴，成功培育出第二增長曲線，為公司長期可持續發展築牢堅實根基。

業績持續強勁增長 展現雄厚綜合競爭力

強勁且持續增長的業績，是東鵬飲料核心競爭力的最直觀體現。財務數據顯示，公司收入從2022年的人民幣85.00億元增長至2024年的人民幣158.30億元，年複合增長率高達36.5%；淨利潤同步實現高速增長，從2022年的人民幣14.41億元增至2024年的人民幣33.26億元，年複合增長率達52.0%，盈利能力顯著優於行業平均水平。

2025年前三季度，公司業績延續高增長態勢，實現收入人民幣168.38億元，同比增長34.1%；實現淨利潤人民幣37.60億元，同比增長38.9%，穩健的增長勢頭為其長期穩健發展提供了堅實的業績支撐。

從行業維度來看，東鵬飲料的快速發展離不開中國軟飲市場的廣闊沃土。根據弗若斯特沙利文報告，2024年中國軟飲行業零售額達到約人民幣1.3萬億元，作為全球第二大軟飲消費市場，中國市場不僅消費基數龐大，更具備持續升級的消費潛力。龐大的市場規模及多元的消費需求，為東鵬飲料這樣的行業龍頭提供了充足的發展空間，也為其全球化擴張積累了雄厚的產業基礎。

從深圳的區域性品牌，到遍佈全國的國民飲料，再到邁向全球的國際化企業，東鵬飲料的發展軌跡，是中國民族品牌崛起的生動縮影。如今，東鵬飲料正將承載著中國風味與健康理念的產品帶給全球消費者，在世界舞台上展現中國品牌的實力。未來，隨著海外市場的持續深耕、本地化運營的不斷深化以及多品類戰略的穩步落地，這只「東方大鵬」必將在全球飲料市場展翅翱翔，書寫中國功能飲料品牌國際化的嶄新篇章。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network