曹操出行開啟中國Robotaxi完全定製時代 目標2030年投放10萬輛

香港, 2026年1月26日 - (亞太商訊) - 1月22日，在吉利控股集團戰略解析會上，曹操出行宣佈，計劃到2030年累計投放10萬輛完全定製Robotaxi，在全球範圍開啟全面商業化運營。

作為吉利控股集團Robotaxi最重要的商業化載體，曹操出行具備Robotaxi發展所需的全部關鍵要素，形成了獨特的“智能定製車+智能駕駛技術+智能運營”三位一體發展模式。公司歷經十年共享出行市場深耕，積累了海量出行數據、成熟調度算法和覆蓋全國的服務網絡，為Robotaxi的商業化落地奠定了堅實基礎。公司還持有運營國內同類規模最大的定製車隊，為Robotaxi時代所需的規模化車隊運營與資產高效管理積累了經驗。

目前，曹操出行第二代Robotaxi已開展試點運營。公司正持續提升大規模車隊的自動化運營能力，將推出曹操智行RAS遠程安全服務平臺，並全面應用智能化資產管理系統，進一步將運營優勢與智能座艙、智能駕駛技術深度融合。在Robotaxi 2.0階段，公司將逐步實現從主駕安全員到無人化運營的平穩過渡，並探索有人駕駛與無人駕駛混合運營模式。

與此同時，曹操出行正與吉利及相關合作夥伴共同開發預裝專屬自動駕駛組件及應用的Robotaxi完全定製車型。該車型將於今年亮相，並計劃至2030年累計投放10萬輛。

綠色智能通行島作為吉利控股“引領綠色智能通行生態”願景的實體呈現，未來將推動交通鏈、能源鏈、數據鏈三鏈融合，成為構建立體出行網絡的關鍵支點。曹操出行已制定了可複製的建設標準，計劃隨著Robotaxi業務的擴張進行廣泛佈局，為完全定製車輛提供覆蓋全場景的自動化運營支持，並與合作伙伴打造“天地空一體化”出行生態。

在推進國內佈局的同時，曹操出行也積極拓展國際合作。公司已與阿布扎比投資辦公室（ADIO）簽署合作備忘錄，將於今年在當地設立辦事處與運營中心，並與當地機構合作推進自動駕駛與綠色出行技術試點。雙方將共同推廣以電動及換電車輛為核心的可持續交通解決方案，把曹操出行在中國市場經過大規模驗證的高效換電網絡與運營體系，融入阿布扎比的綠色能源生態系統。

未來，曹操出行將繼續深化與吉利控股旗下各業務板塊的協同，以完全定製Robotaxi車隊為核心載體，以智能化基礎設施為支撐網絡，逐步構建覆蓋全國、輻射全球的自動駕駛出行服務體系，持續推動城市交通向綠色、智能、高效的方向演進。

