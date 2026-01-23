未來機器有限公司（1401.HK）重大轉型：聯手多國龍頭拿下九項戰略合作，獲1億美元大單

香港, 2026年1月25日 - (亞太商訊) - 2026年1月23日，未來機器有限公司（股份代號：1401.HK）發佈業務進展自願性公告，宣布公司在海外市場拓展及業務轉型方面取得實質性轉型突破——其業務從傳統的ODM模式，轉型至爲海外市場提供整體解决方案，成功與阿聯酋、印度、土耳其等多個新興市場的本地電信及手機分銷龍頭企業簽署九項戰略合作協議，幷獲得總值約1億美元的150萬部手機訂單，標誌其在全球化戰略佈局上邁出關鍵一步。

未來機器有限公司於2019年11月13日在香港聯合交易所有限公司（港交所）主板正式挂牌上市。該公司主要從事移動通信設備及物聯網（IoT）産品研發、製造及銷售，在硬件、軟件及人工智能領域擁有核心技術積累，致力于通過技術創新爲全球用戶提供優質的智能産品和服務。

戰略合作奠定長期增長基礎

此次合作覆蓋包括阿聯酋、孟加拉、印度、斯裏蘭卡、土耳其等多個新興市場國家，這些市場合計擁有約20億人口，正處於智能手機數字化需求快速增長的階段。

未來機器不僅獲得了首批總值約1億美元的150萬部手機訂單，更與當地具有深厚市場根基的合作夥伴建立了長期戰略關係。

合作夥伴均在其所在區域擁有完善的分銷網絡、豐富的本地市場經驗及穩固的客戶關係。這種深度合作模式將有效助力公司産品及技術服務在新興市場的本地化運營，爲長期業務拓展奠定堅實基礎。

業務模式具備可持續發展潜力

根據合作協議安排，公司將與合作夥伴在多個層面展開深度合作：

首先，公司將爲合作夥伴提供智能手機等智能設備，幷協助其提升在當地市場的品牌影響力和市場份額。目前首批訂單的落地已證明公司産品和服務在新興市場的接受度。

其次，公司將提供包括測試、工程支持、本地研發等在內的全方位技術支持，協助合作夥伴構建本地化生産能力，共同建立圍繞智能手機、物聯網及人工智能産品的生態系統。

特別值得注意的是，合作雙方將通過共同研發創造知識産權，相關技術成果將由雙方共享。這種合作模式不僅能够强化公司的技術創新能力，也有助于構建長期競爭壁壘。

財務與戰略價值顯著

從財務角度來看，本次合作帶來的首筆訂單將在短期內爲公司貢獻可觀權益。更重要的是，通過與多個國家的龍頭企業建立合作關係，公司將有效分散市場風險，增强業務穩定性。

從戰略層面分析，此次合作體現了公司管理層强大的執行能力。在短短四個月內完成九項跨國合作協議的簽署，展現了公司高效的戰略落地能力。通過與本地龍頭企業建立深度合作關係，公司能够快速獲取當地市場洞察，降低市場進入門檻，提高資源使用效率。

未來發展前景可期

此次系列合作協議的簽署，將大幅提升公司在全球市場的品牌影響力，幷對未來財務表現産生積極影響。隨著合作關係的深入推進，公司有望在技術服務、知識産權授權等領域獲得更多元化的權益來源。

此外，未來機器將繼續專注于智能設備及生態系統的研發創新，通過與全球合作夥伴的協同合作，持續提升産品競爭力和市場占有率，爲客戶及投資者創造長期價值。





FUTURE MACHINE LIMITED (1401.HK), https://www.sprocomm.com

