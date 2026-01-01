Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Monday, 26 January 2026, 20:00 HKT/SGT
來源 Treasury Intelligence Solutions
TIS任命新任執行長 加速全球業務擴張

柏林，德國, 2026年1月26日 - (亞太商訊) - 領先的雲端支付與現金管理平台Treasury Intelligence Solutions（TIS）今日宣布，自2026年2月1日起任命茲拉特科·武切蒂奇（Zlatko Vucetic）為新任執行長（CEO）。此任命是推動公司長期願景與全球成長策略的關鍵舉措，旨在強化雲原生現金管理、流動性及支付解決方案領域的競爭力。

身為經驗豐富的執行長，茲拉特科在歐洲、亞洲及美國拓展軟體企業方面擁有卓越實績，並具備在競爭激烈的市場中推動創新與加速成長的深厚專業能力。茲拉科將引領TIS邁向成為歐洲與北美支付及流動性管理領域的市場領導者。

在成功擔任執行長五年後，埃里克·馬辛將轉任董事會副主席，持續提供戰略指導與支持。在埃里克領導下，TIS達成多項重要里程碑，包括策略性收購Cashforce，此舉不僅擴展公司服務組合，更鞏固其在全球支付與現金管理市場的地位。TIS共同創辦人暨前執行長約爾格·維默將持續積極參與，憑藉深厚的產業專業知識確保業務延續性，並支持TIS的長期願景。

茲拉特科是資深科技高管，在企業軟體領域擁有豐富領導經驗。他最近擔任歐洲領先金融市場數據解決方案供應商Infront AS執行長，該公司專精交易與財富管理技術。此前曾任美國市場研究與客戶洞察軟體平台FocusVision執行長。早期職涯中，他於頂尖線上交易投資機構Saxo Bank擔任高階主管近十年。

針對此次任命，茲拉科表示：

「TIS已奠定堅實基礎，成為全球財務長、財務主管及財務團隊值得信賴的合作夥伴。我們的使命明確：協助財務長辦公室全面管理全球流動性與支付業務。我們將加倍投入創新、加速拓展國際版圖，提供不僅能應對當下挑戰、更能預見未來趨勢的解決方案。憑藉頂尖產品與團隊實力，我確信TIS將為業界樹立新標竿。」

關於TIS

TIS協助財務長、財務主管及財務團隊轉型其全球現金流、流動性與支付功能。自2010年起，我們屢獲殊榮的雲端平台與頂尖服務模式，持續賦能整個財務長辦公室實現高效協作，達成最大化效率、自動化與管控。TIS協助用戶在現金預測、營運資金、外匯支付、金融訊息傳遞、詐欺防範、支付合規等關鍵領域取得卓越績效。

欲了解更多資訊，請造訪 tispayments.com，重新構思您管理全球現金流、流動性與支付的策略。

聯絡人：
Thomas Müllertz
行銷長
+4520989479
thomas.mullertz@tispayments.com

消息來源：Treasury Intelligence Solutions



