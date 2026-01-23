Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Saturday, 24 January 2026, 08:00 HKT/SGT
來源 Umm Al Qura for Development & Construction Company
馬薩爾目的地榮獲LEED社區金級認證
重申對永續發展的承諾

沙烏地阿拉伯麥加市, 2026年1月24日 - (亞太商訊) - 麥加市中心地標性都市開發項目「瑪薩爾」（Masar）榮獲LEED社區評級系統金級認證。該項目由烏姆庫拉開發建設公司擁有、開發及營運，此認證為國際永續發展與建築環境領域最高等級認證之一。此項成就彰顯馬薩爾採用整合式方法，將人與環境置於設計規劃流程的核心。

這項成就彰顯了該公司秉持全球最佳實踐，致力於打造永續都市社區的承諾。透過平衡生活品質、資源效率與環境保護，為創造長期正向影響力及更永續的未來鋪設道路。

烏姆庫拉開發建設公司執行長亞瑟·阿布阿提克對此成就評論道： 「瑪薩爾目的地項目榮獲LEED金級認證，印證了我們的信念：當城市被設計為整合性的人本系統時，便能創造持久價值。這項認可彰顯我們以周詳規劃打造瑪薩爾的理念——在社區層面優先考量資源效率、韌性與生活品質。此成就亦標誌著我們在實現可持續城市目的地建設方面的重要里程碑，此舉將助力沙特阿拉伯實現《2030願景》目標，打造更宜居且具備未來競爭力的城市。」

LEED認證是全球最具權威性的綠色建築與社區評估認證之一，由美國綠色建築委員會（USGBC）頒發予在能源與水資源效率、室內空氣品質改善、資源管理及碳排放減量等領域實施嚴格標準的設施，藉此提升環境績效並為社區創造附加價值。

此認證與沙烏地阿拉伯《2030願景》目標相契合，支持國家打造更永續、繁榮且宜居的都市環境。作為規劃設計階段即獲LEED金級認證的社區，馬薩爾目的地（Masar Destination）樹立了整合式開發的標竿，成功平衡環境責任、生活品質與長期都市影響力。

