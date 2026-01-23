艾凡爵士推出《愛是和平》



佛羅里達州邁阿密, 2026年1月24日 - (亞太商訊) - 電子舞曲（EDM）唱片藝人艾凡爵士共同創作並錄製了一首經得起時間考驗的和平之歌。受約翰·藍儂、鮑勃·狄倫等二十世紀反戰搖滾傳奇啟發，艾凡爵士新單曲〈愛即和平〉向所有世代發出有力宣言：唯有愛能通往和平，而愛只存在於我們心中。 所有平台皆可串流/下載 「身為奧斯威辛集中營倖存者的兒子（詳見UnstoppableSiggi.com），我的人生深受大屠殺悲劇影響——僅因猶太血統，逾五十位親人慘遭殺害。父親的奇蹟生還與我的誕生皆有其使命，那便是終有一日要創作並演唱和平之歌，終止人與人之間的暴力、流血與戰爭。」 這首歌就是〈愛是和平之鍵〉。」艾凡爵士如此宣告。 當全球衝突與內亂持續升級之際，艾凡爵士以新單曲〈愛是和平之鍵〉傳遞及時而強而有力的訊息。這位以「和平使者」之名享譽國際的音樂人，長期致力透過音樂促進和平，如今為反戰頌歌的傳承注入迫切而現代的聲音。 在〈愛是和平〉中，艾凡爵士直面人類最深刻的矛盾：儘管科技與科學成就非凡，我們卻始終無法終結戰爭。「唯獨這件事他們似乎無法解決／就是終結戰爭——是時候進化了」，他唱道，呼籲人類意識的轉變。 副歌直指核心：「愛是和平所需的關鍵」。這份對團結的直接呼喚，在當今分裂的全球局勢中引發強烈共鳴。 歌詞強調純粹之愛超越國界、宗教與文化藩籬： 「它超越基督徒、穆斯林與猶太教徒...答案不在風中飄蕩／因我們心中已握有唯一解方。」 艾凡爵士致力和平主題藝術的堅持，早於過往媒體報導中備受矚目，包括其獲獎作品〈Get Together〉音樂錄影帶全球首映，以及支持危機中創作者的全球DJ行動。 他與知名製作人馬庫斯·舒爾茲的合作——近期獲《We Rave You》與《EDM.com》專題報導——更鞏固其在電子音樂界具深遠影響力的地位。 透過《愛是和平》這首作品，艾凡爵士持續以震撼人心的歌詞推動變革使命。一系列由頂尖舞曲製作人操刀的混音版本即將問世，將把這份訊息傳遞至全球夜店、音樂節與播放清單。所有串流與下載收益將全數捐贈和平使者基金會（thepeacemanfoundation.org）。 關於Sir Ivan Sir Ivan身為告示牌與音樂週刊前十強唱片藝人、和平倡導者及慈善家，其使命驅動的音樂作品融合深刻社會議題與現代舞曲製作。他以重新詮釋經典反戰與和平主題歌曲聞名，成為舞曲界倡導團結與同理心的獨特聲音。 艾凡爵士曾與葛萊美獎得主製作人傑森·艾維根、彼得·拉菲爾森、崔西·楊、Midi Mafia、奧馬·奧克拉姆等合作，亦與保羅·奧肯福德、馬庫斯·舒爾茨、傑夫·提蒙斯（98度樂團成員）等知名音樂人聯手，後者更操刀《愛是和平》原版混音。 完整傳記：SirIvan.com/biography 聯繫伊凡爵士：

