Geon Performance Solutions更新品牌識別，彰顯聚合物產業擴展實力

俄亥俄州韋斯特萊克市, 2026年1月23日 - (亞太商訊) - 全球高價值聚合物解決方案領導者Geon® Performance Solutions宣布全面品牌革新。此次更新體現公司強化與多元化工程聚合物解決方案組合的戰略，並深化其作為解決方案驅動型合作夥伴的角色定位。

在永續材料需求、尖端技術應用及循環經濟目標驅動下，聚合物產業正經歷轉型。Geon煥新的品牌形象彰顯其引領市場變革的決心，致力與客戶攜手突破限制，共創突破性解決方案。

「Geon擁有百年實績與業界最完備的聚合物配方庫。此次品牌革新更精準傳遞企業的創新精神、靈活應變力與遠大抱負，」Geon執行長Tracy Garrison表示：「品牌升級既呼應團隊的進取氣勢，亦忠實傳承企業精神，同時彰顯Geon為客戶注入的人文關懷。」

此次品牌革新標誌著Geon發展的重要里程碑，使其視覺識別系統更貼合客戶需求與聚合物市場趨勢——尤其在收購全球領先的醫療生物聚合物複合材料供應商Foster Corporation後更具意義。此次收購是Geon五年內第四次併購行動，亦是其拓展工程聚合物解決方案組合戰略的核心環節。

「儘管品牌形象煥然一新，Geon的解決方案仍持續為客戶開拓無限可能，助力打造更美好的明日智慧方案，」Garrison強調。「我們正全面革新價值鏈，並在醫療、電力與通訊等領域探索智慧聚合物解決方案的新合作夥伴關係。」

全新品牌形象將於2026年1月全面推行。

關於Geon高性能解決方案

Geon®高性能解決方案釋放聚合物驅動未來的潛能。從旗下醫療事業部Foster, LLC的生物醫學材料，到建築建材、汽車、通訊及家電領域，客戶皆仰賴我們提供的複合材料解決方案組合、高度適應性乙烯基、聚烯烴、工程樹脂技術及全方位合約製造服務。在每項配方研發、合作項目與挑戰中，我們正塑造明日的卓越成就，透過工程技術開創無限可能，為客戶創造強大競爭優勢。Geon在全球擁有約1,200名員工及15座世界級製造廠，總部位於俄亥俄州西湖市。更多資訊請瀏覽 www.geon.com 。Geon為SK資本合夥公司旗下投資企業。

關於SK資本合夥公司

SK資本是一家專注於生命科學、特種材料及原料領域的轉型型私募投資機構。我們致力打造具韌性、永續性與成長性的企業，創造顯著長期價值。憑藉產業洞察、營運經驗與投資專業，SK資本協助企業轉型為高績效組織，提升戰略定位、成長動能與獲利能力，同時降低營運風險。截至2025年12月31日，SK Capital管理資產規模約達100億美元。更多資訊請參閱： www.skcapitalpartners.com 。

