向「數」而生 由「智」而行：中國數智科技全面開啟Web3.0全生態佈局

香港, 2026年1月22日 - (亞太商訊) - 在當今全球經濟加速數字化轉型的宏大進程中，Web3.0與區塊鏈技術正以破竹之勢，重塑著金融生態的底層邏輯。近日，港股上市公司中國數智科技集團有限公司（股票代碼：01796.HK，以下簡稱「中國數智科技」）的一則戰略動向，在資本市場與科技界引發廣泛關注。

公司正式宣佈，與Popcorn Technology LLC簽署合作協議，雙方將通過成立合資項目公司，共同推進區塊鏈基礎設施建設及數字金融業務的全球佈局。這一動作，不僅標誌著中國數智科技在Web3.0及數字資產賽道的佈局邁出了關鍵一步，更向外界傳遞出其從「產融結合」賦能者，向「AI+元宇宙+數字金融」全生態領航者跨越的堅定決心。

數智基因：深耕實業的厚積薄發

中國數智科技深耕Web3.0賽道，絕非偶然的跨界嘗試，而是其長期以來「數智化賦能實體經濟」戰略的深度升華。回望企業發展歷程，中國數智科技始終將技術創新視為核心驅動力，通過「技術+服務」的雙輪驅動，在多個高科技領域築起了雄厚的產業根基。

從助力晶片國產化、攻克半導體關鍵技術的德仁電子項目，到作為國內唯一與全球巨頭西門子簽署本土化協議的星倫物聯AI物聯網平台，再到通過數字化手段徹底重構傳統餐飲模式的智能廚房——中國數智科技已在人工智能、物聯網及智能製造領域證明了其「硬核」的賦能能力。此次向Web3.0領域延伸，實質上是利用先進的人工智能量化技術，對數字資產進行「二次賦能」。公司意在為集團培育全新的價值增長點，全方位提升在數字資產領域的核心競爭力。

合規制勝：賦能萬億RWA藍海

目前，Web3.0正開啟資產形態的深刻變革。RWA（真實世界資產代幣化）的興起正成為連接傳統金融與去中心化金融的價值樞紐。通過區塊鏈技術，將傳統資產「數字化」，不僅能釋放流動性，更為全球投資者降低了優質資產的配置門檻。

中國數智科技敏銳地捕捉到了這一萬億級賽道的時代機遇。憑藉在香港持有的證監會1、4、9號牌照及信託管理資質，集團正致力於構建一套虛實結合、產融互通的數智生態。通過資產證券化與上市賦能等工具，集團在實現自身產業化轉型的同時，為更多中小企業裝載「資本引擎」，助力其在數字經濟浪潮中實現跨越式成長。

鏈接全球：定義數字時代的價值新錨點

站在數字金融的新起點，中國數智科技展現出前瞻性的國際視野。隨著全球虛擬資產市場規模的擴張，以及多國政策的逐步開放，集團正積極搶占行業先機，重塑企業的價值錨點——它不再僅僅是一家科技賦能公司，而是一個能夠鏈接物理資產與數字價值、實體產業與資本市場的綜合性門戶平台。展望未來，中國數智科技將繼續依托AI、元宇宙及區塊鏈的技術積澱，攜手合作夥伴探索數字金融的更多可能。在為股東創造長期價值的同時，開啟Web3.0時代產業進化的新篇章。

