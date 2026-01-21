龍旗科技今日登陸港交所：強大基石陣容 端側AI龍頭龍旗邁入全球化發展新紀元

香港, 2026年1月22日 - (亞太商訊) - 1月22日，上海龍旗科技股份有限公司（"龍旗科技"或"公司"，股份代號9611.HK）正式登陸港交所，此次上市不僅實現了公司資本運作的重要跨越，更搭建起對接全球資本市場的核心平臺，標誌著公司在全球化戰略佈局中邁出關鍵一步，步入規模化發展與高質量增長並行的全新階段。

龍旗科技此次IPO引入了強大的基石投資者陣容，包括Qualcomm、江西國控、OmniVision HK、香港裕同、青島觀瀾及國泰君安證券投資（香港）有限公司（與觀瀾場外掉期有關）、Endless Growth在內的6家知名機構，合計認購總額約4.4億港元。知名基石投資者的踴躍參與，不僅充分彰顯了資本市場對公司行業龍頭地位、核心技術實力及未來發展潛力的高度認可，亦為公司後續業務拓展及全球化佈局提供了強有力的資本背書與資源支撐。此外，公司在香港的公開發售部分同樣獲得了市場的熱烈響應，認購倍數突破1000倍，充分反映出各類投資者對公司價值的普遍認同與強烈信心，進一步印證了其廣泛的市場吸引力和成長預期。

行業龍頭地位顯著 在智能眼鏡領域率先實現卡位

據悉，龍旗科技是全球領先的智能產品與服務提供商，專注為全球知名智能產品品牌商及領先科技企業提供全鏈條解決方案，根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年消費電子ODM出貨量計，公司是全球第二大的消費電子ODM廠商，占22.4%的市場份額；以2024年智能手機ODM出貨量計，公司穩居全球第一，市場份額高達32.6%，在AI端側領域的龍頭地位顯著，核心競爭力突出。

在產品組合方面，龍旗科技已構建起清晰的"1+2+X"戰略框架，其中"1"是以智能手機為核心的主力賽道，夯實基本盤優勢；"2"是以個人計算、汽車電子為重點的戰略增長業務；"X"則覆蓋平板、穿戴、TWS耳機、智能眼鏡等多品類新興消費電子領域，挖掘多元增長潛能，目前該產品戰略已持續落地並成效初顯。

值得關注的是，龍旗科技憑藉深厚的技術積累與前瞻佈局在智能眼鏡領域率先實現卡位，公司長期與全球互聯網頭部客戶緊密協作，成功推出多代多款智能眼鏡產品，截至2024年底出貨量超200萬臺，彰顯出公司在新興智能硬體領域的強勁綜合競爭力。

研發實力與技術儲備深厚 經營業績與質效穩步提升

研發創新是龍旗科技持續發展的核心動力。公司彙聚了一支業內領先的研發團隊，積澱了深厚的技術儲備。創始人杜先生作為具備戰略遠見、創新精神與超強執行力的企業家，對行業趨勢與市場需求有著敏銳洞察，深耕行業多年積累了深厚的產業經驗。此外，公司多位研發技術出身的執行董事及高級管理人員從業年限超20年，形成了穩定且專業的核心管理團隊，為公司技術創新與戰略落地提供了堅實保障。​

在研發佈局上，龍旗科技已構建起覆蓋上海、深圳、惠州、合肥、南昌、西安及蘇州的全國性研發網路，全方位覆蓋核心技術研發與區域市場回應需求。截至2025年9月30日，公司研發團隊規模達約5,200名專業人員，占員工總數的29.1%，高比例的研發投入為技術創新注入持續活力；同期，公司擁有註冊專利755項，構築起堅實的技術壁壘，確保公司能夠引領行業技術革新，並快速回應客戶的特定需求。

財務層面，龍旗科技始終堅持"有質量的增長"理念，經營業績表現十分亮眼。2024年，公司智能手機、平板電腦以及AIoT設備的收入分別為人民幣36,132.7百萬元、人民幣3,696.3百萬元及人民幣5,573.1百萬元，各業務線營收結構清晰、支撐有力；同年，公司實現總收入人民幣46,382.5百萬元，同比大幅增長70.6%，營收增長勢頭強勁。​

2025年前三季度，公司核心業務持續發力，智能手機、平板電腦及AIoT設備收入分別分別為人民幣21,704.1百萬元、人民幣2,990.4百萬元及人民幣5,603.5百萬元，盈利能力穩步提升；整體毛利率由2024年同期的5.8%提升至8.3%，盈利質量顯著改善。

與此同時，龍旗科技保持高效的運營管理水準，2025年前三季度經營活動所得現金流量淨額達9.16億元，存貨周轉天數僅19.4天，均維持在行業優秀水準，彰顯出公司穩健的財務狀況、高效的供應鏈管理能力及強勁的現金流創造能力。

總體而言，龍旗科技憑藉全球領先的市場地位、清晰的"1+2+X"產品戰略以及深厚的研發技術積累，已構築起全方位的核心競爭優勢。此次成功登陸港交所，將進一步拓寬公司融資管道，增強資本實力，助力公司加速全球化戰略落地，進而不斷打開成長空間，實現長期高質量發展，長期發展潛力值得市場期待。

