華營控股榮膺「香港義工獎2025」雙項殊榮 實踐企業責任 共建關愛香港

香港, 2026年1月22日 - (亞太商訊) - 1月20日 - 華營建築集團控股有限公司（「華營控股」）積極推動關愛共融的目標，於「香港義工獎2025」中，榮膺「企業・年度十大最高義工時數獎」及 「企業－義工時數金獎」 兩項殊榮，彰顯其推動員工投身義務工作的傑出貢獻。

「香港義工獎」為由民青局與義務工作發展局合辦，香港賽馬會慈善信託基金透過「賽馬會眾心行善」計劃支持的年度義工嘉許計劃，致力推動本港義工文化，凝聚社會力量。本屆主題緊扣「創新領航．行義新時代」，鼓勵青年積極參與，並推動創新及科技元素融入義務工作。經過主辦機構的嚴格審核，華營控股榮膺「企業・年度十大最高義工時數獎」及 「企業－義工時數金獎」 兩項殊榮，不但體現了華營控股對社會責任的堅守承諾，還展現了公司對共建關愛社區的堅持與奉獻。

義工總領袖及榮譽贊助人李林麗嬋女士在本次活動的獻詞中提到：「來自不同背景的義工，本著關愛共融的精神，無私付出時間和心力支援有需要的人」。華營控股一直秉持「以人為本」的宗旨，將履行社會責任視為企業發展的重要一環。公司積極組織並鼓勵不同崗位的員工，善用其專業技能，付出時間回饋社區。過往一年，華營控股的義工隊伍積極參與面向不同群體的各項社區服務，包括探訪獨居長者、贊助長者盤菜宴；向弱勢群體派飯；為傷健社群提供協助；以及植樹、清潔海灘等環保活動，累積服務時數超過10,000小時，受惠人數眾多，為構建關愛共融的社會注入了強大動能。

集團發言人表示：「我們深感榮幸能夠獲得『香港義工獎2025』的肯定。這份榮譽屬於公司每一位熱心參與義務工作的同事。我們相信，企業的成功不僅體現在創造經濟上，更應體現在對社會的關懷與貢獻。未來，華營控股將會繼續支持義工服務，鼓勵更多員工，尤其是青年員工的參與，並探索將創新科技元素融入服務當中，為社會帶來更正面、更持久的影響。」

華營控股的義工隊伍，積極參與面向不同群體的各項社區服務，旨在為共建關愛社區，為社會帶來正面、持久的影響，

華營控股在由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎2025」中，獲「企業・年度十大最高義工時數獎」及 「企業－義工時數金獎」 兩項殊榮，彰顯公司實踐「建設關愛共融社會」的目標。

更多活動相片可瀏覽以下連結: https://drive.google.com/drive/folders/1-C1sYoJW9SIzGczgZiHC4jf8szfCq4WU?usp=drive_link

關於華營建築集團控股有限公司

華營建築集團控股有限公司在香港從事建築業逾55年，屬本地領先的建築承建商之一。集團在香港主要承接公私營機構的樓宇建築工程及RMAA工程項目。作為總承建商，集團負責（i）項目的整體管理；（ii）制定工作計劃；（iii）聘用分包商並監督其工程；（iv）採購建築材料；（v）與客戶及其顧問團隊溝通和協調；及（vi）保障符合安全、環境及其他合約要求。

集團對外承接多項具代表性之工程項目，當中包括白田邨第十三期公營房屋重建項目、啟德1E區1號公營房屋發展項目、運用組裝合成建築法（MiC）的洪水橋及荃灣聯仁街過渡性房屋項目、觀塘市中心第二及第三區住宅綜合發展項目、灣仔軒尼詩道1號（One Hennessy）、麗晶酒店翻新工程、多座數據中心、各大專院校，包括香港中文大學、香港科技大學和香港理工大學在內的教學及科研樓、宿舍等，所承建之項目屢獲殊榮。

媒體聯繫

黃先生

電話：+852 3750 5785

郵箱：media@czcgl.com.hk

