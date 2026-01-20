天平道合擬煥新改名為「德豐宿來」

香港, 2026年1月21日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合展覽及活動管理服務供應商天平道合控股有限公司（「天平道合」或「集團」；股份代號：8403）欣然宣布，集團計劃將中文名稱由「天平道合控股有限公司」更名為「德豐宿來控股有限公司」，英文名稱由「Dowway Holdings Limited」更名為「Defeng Solife Holdings Limited」（「德豐宿來」），以彰顯集團未來在整合展覽活動策劃、消費產品銷售及數字平台服務的同時，進一步深化在文化展覽、沉浸式體驗項目等領域的佈局，提升集團品牌競爭力，開啟高質量發展的新篇章。

集團早前獲要約人孫維及其一致行動人士以提出以估值為7,700萬港元，向原股東收購合共54,632,500股集團股份，約佔集團已發行股本35.48%。收購已根據與原股東的各股份買賣協議分別於2025年11月20日及25日完成。原股東出售股份之後將繼續持有合共12.47%之股份，其保留顯著權益表明原股東認同要約人提出的新戰略方向，並對集團的長期發展潛力保持信心。孫維強調，將維持集團的上市地位，並讓集團繼續經營現有主要業務。

孫維及其一致行動人士已於2026年1月15向集團公眾股東展開全面收購要約，是次要約須於2026 年 2 月 5 日首個截止日、或2 月 20 日最後截止日（後者僅在要約於首個截止日成為無條件後生效）下午四時前，由要約人及其一致行動人士持有集團 50% 以上投票權，方可作實。

此外，孫維於2026年1月15日獲集團董事會委任為執行董事。孫維為經驗豐富的企業家，在零售、互聯網運營、生態農業及文化旅遊領域擁有近20年經驗。現為旅遊服務商江蘇德豐宿來文旅發展有限公司總經理，並擔任常州市德通生態農業有限公司的董事。

另外，汪金梅及周逸燕分別獲委任為集團執行董事及獨立非執行董事。汪金梅於財務管理及策略發展方面擁有逾15年經驗，現任南京宿來信息技術有限公司財務總經理。周逸燕為中國司法部認可中國律師，分別自2009年及2015年起為江蘇六友律師事務所的執業律師及合夥人。新管理團隊的組成，匯聚戰略、財務、法律的專業力量，預期將帶領集團把握新機遇，邁向業務發展的新里程。

集團執行董事孫維先生表示：「當前中國展覽行業正經歷從規模擴張到價值驅動的深刻轉型，數字化平台整合與創新已成為行業突圍的核心方向。此次股份買賣是我們深耕展覽及相關服務領域的關鍵部署，交易完成後的資源整合，將有效提升集團的市場競爭力，開拓更廣濶的市場機遇。而更改公司名稱，不僅標誌著集團全新發展階段的開啟，更承載著我們對業務升級的期許與承諾。未來，我們將繼續投入資源，為集團業務可持續發展注入新動能，並為股東創造更長遠的價值。」

註：有關詳情，請參閱於香港聯合交易所有限公司網站刊發的相關公告。

有關天平道合控股有限公司，擬更名為德豐宿來控股有限公司；（股份代號：8403）

集團為中國領先的綜合展覽及活動管理服務供應商，主要於中國從事綜合展覽及活動的設計、策劃、統籌及管理，同時經營消費產品銷售以及提供數字平台服務。為提升品牌競爭力，集團將進一步深化在文化展覽、沉浸式體驗項目等領域的佈局，開啟高質量發展的新篇章。

如有垂詢，請聯絡：

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話：(852) 2864 4834 電郵：vicky.lee@sprg.com.hk

梁家儀 電話：(852) 2114 4172 電郵：phoebe.leung@sprg.com.hk

文采然 電話：(852) 2864 4846 電郵：cherrie.man@sprg.com.hk

網址：www.sprg.com.hk

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network