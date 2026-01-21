通用原子航空系統公司與Calidus簽署諒解備忘錄 合作生產MQ-9B與Gambit協同作戰飛機

阿聯酋阿布達比, 2026年1月21日 - (亞太商訊) - 全球無人機系統領導企業通用原子航空系統公司（GA-ASI）與頂尖國防製造商Calidus Aerospace簽署諒解備忘錄（MOU），共同推進MQ-9B戰鬥機與Gambit協同作戰飛機的聯合生產計畫。與領先的國防與製造企業Calidus Aerospace簽署諒解備忘錄（MOU），雙方將在阿聯酋共同生產MQ-9B遙控飛行器與Gambit協同作戰飛機（CCA），並合作開發指揮控制及戰鬥管理系統。

該協議由通用原子航空系統公司總裁大衛·R·亞歷山大與卡利杜斯控股集團董事總經理兼執行長哈利法·穆拉德·阿爾布洛希博士，於2026年1月20日至22日舉行的UMEX與SimTEX 2026防務展期間簽署。

該諒解備忘錄為通用原子航空系統公司、通用原子情報公司與卡利杜斯集團建立合作框架，各方將共同推進機體製造、最終組裝、測試驗收以及飛行操作測試與驗收等領域的項目合作。

通用原子航空系統公司總裁大衛·R·亞歷山大表示：「與阿聯酋本土夥伴合作，有助我們連結區域內關鍵專家與技術能力。此協議彰顯通用原子對長期合作、技術創新及推動阿聯酋境內無人機發展的共同承諾。」

卡利杜斯控股集團董事總經理兼執行長哈利法·穆拉德·阿爾布洛希博士對此評論道： 與無人機領域全球領導者通用原子能簽署此諒解備忘錄，是本集團強化無人系統領域能力、滿足用戶需求的戰略性舉措。此合作正值區域與全球無人系統產業快速發展之際，雙方將憑藉值得信賴的專業技術與製造實力，為未來在創新研發、知識轉移及擴大生產等領域的深度合作開啟新篇章，共同實現宏偉願景。」

此合作具有里程碑意義，標誌著通用原子公司無人機首度於本區域生產，將滿足全球及本區域對MQ-9B遠端操控無人機與Gambit協同作戰無人機日益增長的需求。

關於通用原子航空系統公司

通用原子航空系統公司是全球首屈一指的無人機系統製造商。掠食者®系列無人機系統累積飛行時數逾900萬小時，服役逾30年，包含MQ-9A死神®、MQ-1C灰鷹®、MQ-20復仇者®及MQ-9B天衛者®/海衛者®。本公司致力提供長航時、多任務解決方案，實現持續態勢感知與快速打擊能力。

更多資訊請參閱：www.ga-asi.com

Avenger、EagleEye、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 及 SkyGuardian 為通用原子航空系統公司於美國及其他國家註冊之商標。

關於GA-Intelligence

通用原子整合情報公司是一家專注於數據科學、軟體開發與系統工程的企業，致力為公私部門客戶開發先進分析能力，重點聚焦於支援時空數據管理、 多源/多情報關聯與數據融合、追蹤、實體解析、位置預測，以及運用超大規模/高速數據源實現的多域全球態勢感知（MDGSA）。

關於卡利杜斯集團

卡利杜斯控股集團成立於2015年，總部位於阿布達比，是全球領先的國防與製造企業之一。集團透過三大業務集群——航空航天、陸地系統、飛彈與防禦系統——專注為國防與安全市場提供量身打造的新世代尖端解決方案，設計、研發並生產能提升機動性、防護力及任務效能的先進平台，適用於多元作戰環境。秉持全球最佳實踐標準並贏得國際客戶信賴，Calidus透過開發現代化國防解決方案重新定義安全防護標準，為未來築起堅實屏障。每項解決方案皆融入在地人才、資源與品質承諾。更多資訊請參閱：www.calidus.ae

