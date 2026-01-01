2026年馬球賽季於美國馬球協會國家馬球中心揭幕，由美國馬球協會官方贊助

佛羅里達州西棕櫚灘, 2026年1月20日 - (亞太商訊) - 美國馬球協會（USPA）官方運動品牌U.S. Polo Assn.榮耀宣布，2026年高目標馬球賽季將於佛州威靈頓的USPA國家馬球中心（NPC）揭幕。該品牌再度回歸擔任全球頂級馬球聖地之一的官方贊助商。

官方贊助商美國馬球協會於國家馬球俱樂部揭開2026年冬季馬球賽季序幕

本屆NPC冬季馬球賽季將呈現頂尖賽事陣容，首場為美國公開女子馬球錦標賽®，隨後接續三部曲賽事「馬球挑戰賽®」首二站、C.V.惠特尼盃®及USPA金盃®，匯聚全球頂尖職業馬球選手、賽馬與隊伍，展現最高水準競技。

高目標馬球賽季將以美國馬球公開賽®達到巔峰，此賽事乃美國馬球史上最負盛名且眾人夢寐以求的桂冠。賽事自2026年4月1日揭幕，並於4月26日冠軍決賽達到高潮，屆時將再度吸引現場觀眾親臨國家馬球俱樂部觀賽，同時透過ESPN平台、印度Star Sports頻道及beIN Sports頻道，讓數百萬國內外觀眾同步見證賽事盛況。

美國馬球協會（U.S. Polo Assn.）持續獨家冠名主場「一號場地」為「美國馬球協會體育場主場」，並於賽事記分板、二號場地標識顯著展示品牌標識，同時為全體國家馬球場館工作人員提供美國馬球協會品牌服飾。NPC被公認為全球最頂尖的馬球運動場館之一，擁有精心修剪的草坪與頂級接待設施，本賽季將迎接來自世界各地的數千名球迷，在升級的沉浸式環境中體驗世界級賽事。

2026賽季將以獨特方式慶祝美國精神250週年，NPC將以美國馬球協會標誌性的紅白藍美式風格，向美國里程碑式的周年紀念致敬。透過精心策劃的互動體驗、故事時刻與球迷活動，2026年NPC高目標賽季將深植於美國馬球協會自1890年延續至今的純正美式傳承，彰顯其與馬球運動的深厚淵源，同時致敬國家根源。

「美國馬球協會自豪地持續提升球迷體驗，傳承運動傳統，並誠摯邀請長期支持者與新觀眾，自即日起至四月每週日蒞臨威靈頓，親身感受頂級馬球賽事魅力。」管理價值數十億美元美國馬球協會品牌的USPA Global總裁兼執行長J·麥可·普林斯表示。「2026賽季意義非凡，正值美國建國250週年，此里程碑與美國馬球協會深植美國的傳統底蘊及馬球運動的純正根源完美契合。」

「球迷們將在美國馬球協會國家馬球中心見證又一個非凡賽季——頂尖選手與卓越的馬匹夥伴將奉獻全球最精彩激烈的馬球賽事。」普林斯補充道。

整個賽季期間，國家馬球中心賓客可透過場邊觀賽區、包廂席、尾門帳篷、看台區或美國馬球協會MVP貴賓廳，近距離感受激烈的賽事對決。位於展館內的美國馬球協會MVP貴賓廳，作為奢華週日馬球早午餐的舉辦地，始終是追求頂級體驗的球迷首選。賓客將享用頂級餐飲、冰鎮香檳及獨家品牌禮品，包括美國馬球協會桃紅葡萄酒與該品牌屢獲殊榮的雜誌《Field X Fashion》最新刊。

鄰近一號場入口售票處的NPC專屬USPA精品店，經全球化客群導向重新設計，推出獨一無二的展示空間、商品陣容與沉浸式體驗。升級版購物體驗涵蓋彰顯深厚運動傳統的系列作品，包括融合運動奢華元素的「NPC馬球俱樂部系列」、精選自USPA全球系列的臻品，以及運動靈感驅動的「USPA專業系列」。NPC場館內的USPA商店將於冬季馬球賽季期間推出系列輪替互動活動。賓客在探索美國馬球協會各類運動風與奢華商品之餘，更能參與藝術家見面會、客製托特包印製體驗，以及其他精心設計的場外互動環節，讓球迷在競技場外亦能深度參與賽事文化。

美國馬球協會主席史都華·阿姆斯壯表示：「值此我國歷史性之年，美國馬球協會自豪地推出2026賽季，本賽季將展現數代以來定義美國馬球運動的卓越品質、傳統底蘊與競技精神。」 「從賽季揭幕戰到美國公開馬球錦標賽®的最終節，本高目標賽季將在頂尖場館呈現世界級馬球盛宴。」

美國馬球協會（U.S. Polo Assn.）榮幸於賽季期間支持多項馬球慈善事業，這些機構由錦標賽決賽隊伍共同選定，包括： 馬匹疾病傳播中心、大步馬術基金會、馬匹之家聯盟、馬球博物館暨名人堂、馬球伴一生、馬球運動員互助會、馬球馬救援組織、馬球訓練基金會、重溫馬球、退役賽馬計畫、維森雷莫斯治療騎乘中心、騎乘工作計畫。這些重要的馬球相關慈善機構將在每場冠軍賽售罄的場館中獲頒捐款支票。

2026年NPC冬季馬球賽季門票現已開放於場館官網購票。誠邀球迷與美國馬球協會共襄盛舉，共度難忘賽季，共同見證頂尖競技、美國傳統與馬球運動永恆傳承的輝煌時刻。

關於美國馬球協會與USPA全球

美國馬球協會（U.S. Polo Assn.）為美國馬球協會（USPA）官方運動品牌。USPA創立於1890年，總部位於佛羅里達州威靈頓市，是美國規模最大的馬球俱樂部與選手組織。憑藉數十億美元的全球影響力，透過逾1,200家品牌直營店及數千個銷售據點，U.S. Polo Assn. 為全球190餘國提供男女童服飾、配件及鞋履。品牌贊助全球多項頂級馬球賽事，包括每年於棕櫚灘國家馬球俱樂部舉辦的美國公開馬球錦標賽®，此賽事為美國最高規格的馬球盛事。透過與美國ESPN、歐洲TNT及Eurosport、印度Star Sports等媒體的歷史性合作，由美國馬球協會贊助的多項頂級馬球錦標賽現已實現全球轉播，使這項激動人心的運動首度觸及數百萬全球體育愛好者。

根據《License Global》評鑑，美國馬球協會品牌與NFL、PGA巡迴賽及一級方程式賽車並列全球頂級運動授權品牌。此外，這個以運動為靈感的品牌更因全球性成長獲頒國際獎項。憑藉其作為全球品牌的巨大成功，美國馬球協會不僅登上《富比士》、《財富》、《現代零售》及《GQ》等雜誌，更獲雅虎財經、彭博社等全球知名媒體專題報導。欲了解更多資訊，請造訪uspoloassnglobal.com並追蹤@uspoloassn。

USPA Global為美國馬球協會（USPA）旗下子公司，負責管理市值數十億美元的運動品牌U.S. Polo Assn.。該公司同時營運子公司Global Polo，此為全球馬球運動內容的領導品牌。欲了解更多資訊，請造訪globalpolo.com或YouTube頻道Global Polo。

更多資訊請聯繫：

史黛西·科瓦爾斯基 - 全球公關與傳播副總裁 電話 +954.673.1331 - 電子郵件： skovalsky@uspagl.com

香農·斯蒂爾森 - 體育營銷與媒體副總裁 電話 +001.561.227.6994 - 電子郵件： sstilson@uspagl.com

