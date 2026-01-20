通用原子航空系統公司與巴贊控股簽署諒解備忘錄

卡塔爾多哈, 2026年1月20日 - (亞太商訊) - 全球無人系統領導企業通用原子航空系統公司（GA-ASI）與卡達國防安全領域龍頭巴贊控股公司簽署諒解備忘錄（MOU），雙方將共同開發先進戰鬥管理軟體能力。簽署儀式於週一在多哈國際海事防務展覽暨會議（DIMDEX）期間舉行。

該諒解備忘錄為通用原子航空系統公司、通用原子情報公司與巴贊控股公司建立合作框架，旨在開發提升戰區級態勢感知能力的軟體解決方案，實現情報的高效處理、關聯分析與分發。此類能力將支援在複雜多域作戰環境中實現更快速、更高品質的決策制定。

對通用原子公司而言，此協議彰顯與巴贊控股及卡塔爾國合作的戰略重要性。此夥伴關係體現雙方對長期合作、技術創新及推動符合現代國防與航太需求的互通性指揮控制解決方案之共同承諾。

除頂尖無人機系統外，通用原子航空系統公司更是空載情報、監視與偵察（ISR）系統的頂尖開發商；而通用原子情報公司則具備整合數百種商業數據源的能力，包括來自通用原子航空系統公司無人系統的數據，從而生成全面的作戰態勢圖。

GA-ASI執行長林登·布魯表示：「與巴贊及卡達的合作，是GA實現戰術適用性次世代能力的核心策略。透過整合GA在任務系統與自主技術的專業，結合巴贊的區域洞察力與國防專注力，我們將能推動戰場管理解決方案，顯著提升戰況感知與情報運用效能。」

通用原子航空系統公司是全球首屈一指的無人機系統製造商。捕食者®系列無人機系統累積飛行時數逾900萬小時，服役逾30年，包含MQ-9A死神®、MQ-1C灰鷹®、MQ-20復仇者®及MQ-9B天衛者®/海衛者®等機型。本公司致力提供長航時、多任務解決方案，實現持續性戰場感知與快速打擊能力。

Avenger、EagleEye、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 及 SkyGuardian 為通用原子航空系統公司於美國及其他國家註冊之商標。

通用原子整合情報公司是一家專注於數據科學、軟體開發與系統工程的企業，致力為公私部門客戶開發先進分析能力，重點聚焦於支援時空數據管理、 多源/多情報關聯與數據融合、追蹤、實體解析、位置預測，以及運用超大規模/高速數據源實現的多域全球態勢感知（MDGSA）。

巴贊控股作為領先的國防與安全企業，致力於通過投資人力資本與武裝力量的長期發展，強化卡塔爾的主權地位與戰略地位。作為卡國軍事產業的商業樞紐，巴贊控股優先推動具影響力的合作與全球夥伴關係，促進知識交流並投資創新國防技術，使卡國持續掌握當前與未來市場先機。透過全球投資組合與合資企業網絡，巴贊控股作為知識與技術樞紐，驅動交付與執行效能，滿足卡國國防與安全領域的多樣化需求。

