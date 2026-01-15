在圖爾基-阿勒謝赫閣下的出席下 作為"利雅德季"活動的一部分 第六屆"歡樂獎"彙聚並表彰了來自全球的傑出明星

Riyadh, Saudi Arabia, 2026年1月19日 - (亞太商訊) - 昨晚（週六），第六屆歡樂獎2026在利雅德隆重舉行。本次活動隸屬于"利雅德季"，由沙烏地阿拉伯總娛樂管理局主辦，並與中東廣播中心建立戰略合作夥伴關係。儀式在總娛樂管理局主席圖爾基·阿勒謝赫閣下的出席下舉行，彙聚了來自電影、電視劇、音樂、體育及數位內容領域的阿拉伯及國際頂級人物，現場媒體關注度極高，公眾互動熱烈。

頒獎典禮通過多個電視頻道進行現場直播，並在數位平臺同步播出。觀眾從明星們踏上薰衣草色地毯的瞬間開始，全程關注了包括獎項頒發、榮譽表彰以及多段現場音樂和表演在內的完整娛樂盛典。

當晚在充滿節慶氛圍的環境中拉開序幕，藝術家和名人陸續抵達，現場媒體對明星首次亮相給予了高度關注。隨後，圖爾基·阿勒謝赫閣下抵達現場，成為官方節目開始前的重要時刻。沙特國歌奏響後，典禮進入震撼的開場娛樂表演。

世界知名歌手凱蒂·佩里獻上獨具特色的開場演出，表演融合了交響樂元素、舞者與視覺特效，通過動態燈光與強烈的舞臺表現力，呈現出高度製作化的藝術畫面，充分體現了本屆活動的規模與精密籌備。

隨後，國際表演團體皮洛博魯斯帶來影子舞表演，以創新且節奏輕快的視覺形式重新吸引觀眾注意力。接著，頒獎環節依照流程正式展開，現場嘉賓與媒體在結果揭曉前充滿期待。

拉贊·賈邁勒與梅娜·沙拉比共同頒發"最受歡迎電視劇男演員獎"。提名者包括《阿什拉街》的阿卜杜勒拉赫曼·本·納菲亞、《碼頭》的阿卜杜勒莫赫森·納默、《呼吸》的穆塔塞姆·納哈爾，以及《非常擁擠的公寓》的希沙姆·馬吉德。最終，阿卜杜勒莫赫森·納默榮獲該獎項。

隨後，圖芭·比尤克烏斯滕與哈利特·埃爾根奇頒發"最受歡迎黎凡特地區電視劇獎"。入圍作品包括《阿塞爾》《血之中》《七層之下》和《薩爾瑪》，最終《薩爾瑪》獲獎，劇組成員登臺領獎。

在終身成就獎特別環節中，圖爾基·阿勒謝赫閣下親自表彰埃及著名畫家、前文化部長法魯克·胡斯尼，以表彰其長期以來的藝術成就與文化貢獻。閣下表示能親自授予這一榮譽深感榮幸，胡斯尼則對沙特王國、其領導層及閣下本人表達了由衷感謝。

"最受歡迎新晉電視劇明星獎"由麥·奧馬爾與穆罕默德·薩米頒發。提名者包括《我的母親》的塔拉夫·奧拜迪、《薩爾瑪》的羅西爾·易蔔拉欣、《無陽光》的阿裡·拜亞利，以及《阿什拉街》的拉瑪·阿卜杜勒瓦哈蔔。最終，塔拉夫·奧拜迪獲得該獎項。

隨後，音樂表演再次成為焦點，安甘與波蘭吉他演奏家瑪律欽同台獻藝，現場互動熱烈。典禮繼續進行，由穆罕默德·亨迪迪頒發"最受歡迎海灣地區電視劇獎"，《碼頭》《我的母親》《阿什拉街》《劍99》入圍，最終《阿什拉街》獲獎。

"最受歡迎電視劇女演員獎"由巴里什·阿爾杜奇與漢德·埃爾切爾頒發。提名者包括《我的母親》的阿拉努德·蘇歐德、《阿什拉街》的伊勒哈姆·阿裡、《無陽光》的阿米娜·哈利勒，以及《七層之下》的卡麗絲·巴沙爾。最終，卡麗絲·巴沙爾獲獎。

"最受歡迎埃及電視劇獎"由李秉憲與李政宰共同頒發，入圍作品包括《伊什·伊什》《非常擁擠的公寓》《艾莎的房間》《無陽光》，最終《非常擁擠的公寓》榮獲該獎。

