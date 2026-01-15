Celestion以尖端音響科技革新香港家居聆聽體驗 先進多功能便攜音響系統Hometainer現正熱賣

香港, 2026年1月16日 - (亞太商訊) - 來自傳奇英國音響品牌 Celestion 的先進多功能便攜音響系統 Hometainer 現已在香港有售。Celestion 以其標誌性揚聲器和壓縮驅動器聞名於全球錄音室及現場表演場地，而這款最新推出的創新音樂系統正是為了將專業級、身臨其境的音效帶入家居、聚會及宅度假等場景，將高端卡拉 OK、現場樂器演奏及智能應用程式控制無縫整合於一機，完美契合現代香港生活方式。​

Celestion於 1924 年在英國漢普頓威克成立。逾百年來，品牌始終致力於音響技術的精益求精 ── 從發明全球首款錐形揚聲器，到引領專業揚聲器及壓縮驅動器等革新。今天，Celestion 產品廣泛應用於全球專業錄音室、演唱會及家用音響系統，為聲音高保真及聲學性能樹立卓越典範。​

Home（家庭） + Entertainer（娛樂者） = Hometainer

為城市生活帶來身歷其境的音效

Hometainer不單是個音箱，更是家居娛樂的快樂泉源。這款便攜系統可靈活應用於客廳、睡房、天台、會所或工作室等空間。無論是與好友歡唱、享受家庭音樂時光、玩遊戲、練習瑜伽或個人表演，Hometainer 都能將任何空間轉化為沉浸式音樂廳。

Celestion Music Asia Limited 亞洲區高級總監黃國麟指，Celestion希望透過 Hometainer將舞台級的專業音效，帶入每一個香港家庭

Hometainer 6 及 Hometainer 8m 型號能提供強勁飽滿的音效，其不同功率輸出適用於各種不同場景。兩款型號均支援多重輸入，可同時播放多個音源。搭配可拆式鋰電池組，續航高達 3.5小時，並可加配額外電池組延長使用時間。無論置身家中、天台或週末出遊，都能持續享受無間斷的優質音效。

卡拉 OK、樂器演奏及派對，一機到位

Hometainer 專為滿足香港人對卡拉 OK 與現場音樂表演的熱愛而打造，功能媲美專業系統。主要功能包括：​

- 卡拉 OK 音效引擎：配備內建迴響、混響、音調調整、人聲消除，及自動防嘯叫等功能，讓人聲清晰透亮。

- 多重輸入：支援麥克風、樂器及線路輸入，可連接木結他、電子琴或電子鼓等設備，適用於個人練習或與朋友即興合奏。

- 立體聲配對：可將兩台 Hometainer 6、兩台 Hometainer 8m，或 Hometainer 8m 與 8p（配備 USB-C連接的立體聲延伸音箱）搭配使用，打造更寬廣、真實的立體聲場，完美適用於卡拉 OK 對唱、家庭派對或大型聚會等場合。​

Hometainer專為對音質不妥協的音樂愛好者而設，其專屬遠端控制應用程式（Remote App）可解鎖進階功能。應用程式支援 iOS 和 Android系統，讓你一鍵輕鬆操作動態低音、人聲消除及音效調節等功能，將手機化身為智能遙控器。

Hometainer 系列規格

專為香港家居設計

Hometainer 兼具精緻美學與卓越性能，採用堅固實木機身與裹上透聲布的金屬網罩，呈現高端且低調的風格。四款顏色：Cotton Grey 棉霧灰、Burgundy 勃艮第紅、Midnight Blue 月光藍及Moss Green 青苔綠，完美融入香港多元的家居風格。無論簡約設計或經典裝潢，皆能從容適配。

Hometainer系列四款顏色包括Cotton Grey 棉霧灰、Burgundy 勃艮第紅、Midnight Blue 月光藍及Moss Green 青苔綠

Hometainer輕巧便攜設計尤其適合空間有限的香港家居，將家庭影院揚聲器、卡拉 OK播放器、派對音響系統及擴音機集於一身。憑藉便攜設計及無線連接，讓你輕鬆將Hometainer帶往會所、共享空間等多種場所。​

為香港帶來嶄新的音樂體驗

Celestion Music Asia Limited 亞洲區高級總監黃國麟表示：「香港是一個充滿活力的城市。從現場音樂表演場所、音樂工作室，到天台派對及家庭卡拉 OK 之夜，音樂的脈搏無所不在。我們希望透過 Hometainer，讓香港每個家庭都能享受到豐富、身臨其境的音效。無論是唱歌、演奏，或純粹欣賞音樂，都能一機到位。」

「隨著居家娛樂時間增加，消費者追求應用靈活、設計時尚、性能卓越且不佔空間的產品。多功能音樂系統Hometainer 正是為此而生。它可化身為Partytainer、Karatainer、Yogatainer、Gametainer、HiFitainer 等，滿足各種生活需求。」黃國麟補充道。

GP工業有限公司 高級總監 – 市場策略項目陳昌琪（左）及Celestion Music Asia Limited 亞洲區高級總監黃國麟（右）表示，先進多功能便攜音響系統Hometainer將家庭影院揚聲器、卡拉 OK播放器、派對音響系統及擴音機集於一身，完美契合現代香港生活方式

現已在香港上市

Celestion Hometainer 6、Hometainer 8m 及 Hometainer 8p 現已於香港 Celestion 網上商店及授權經銷商發售。如欲了解產品詳情，請瀏覽 https://c-music.com/zh。​

Hometainer ── 滿足派對一切所需。

如欲下載更多高清產品圖片，請瀏覽：

https://drive.google.com/drive/folders/1GRJM_ffaxgLFmXDjKrPOd4jCFW7TwsNe?usp=sharing

關於 Celestion

Celestion 於 1924 年在英國漢普頓威克成立，並以發明首款錐形揚聲器革新音響界。逾百年來，品牌始終引領世界級聲學技術的發展，為全球專業錄音室、演唱會及家用音響系統注入動力。時至今日，Celestion 仍秉承創新傳統，持續推出融匯卓越聲學工程與現代多功能性的產品，致力滿足音樂愛好者、創作者及專業人士的多元需求。

如有傳媒垂詢，請聯絡：

AJA (IR & Communications)

庾婉華

電話：(852) 9500 4443

電郵：avy.yu@ajacapital.com.hk / info@ajacapital.com.hk

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network