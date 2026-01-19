GA-ASI 在公司自籌演示中再次完成 MQ-20 Avenger(R) 的自主空中攔截

聖地牙哥, 2026年1月19日 - (亞太商訊) - 在其最新一次先進自主能力開發演示中，通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.，GA-ASI）成功使用其搭載最新政府參考級自主軟件的 MQ-20 Avenger® 噴氣式飛機，執行了一次任務自主飛行。此次測試包括 MQ-20 與一架由機上人類飛行員駕駛的“對抗機”之間的實況交戰，充分展示了自主系統的高度成熟性、任務要素的無縫整合能力，以及自主系統利用機載感測器進行獨立決策並執行複雜任務的能力。

五年多來，GA-ASI 的 Avenger 噴氣機一直作為協同作戰飛機（Collaborative Combat Aircraft，CCA）的替代平台使用，這一角色既涵蓋了 GA-ASI 專門研製的 XQ-67A 和 YFQ-42A 飛機出現之前，也延續至其投入使用之後。此次 Avenger 演示從人機介面（Human-Machine Interface，HMI）中的任務規劃開始，隨後將任務剖面載入至 MQ-20。飛機起飛後，團隊確認任務自主系統與飛行自主系統之間實現了順暢切換，展示了系統根據任務需求進行動態調整的能力。MQ-20 全程遵循操作員指定的禁入區（Keep-Out Zones，KOZ）和限定活動區（Keep-In Zones，KIZ），在所有任務階段均有效避讓相關區域。換言之，飛機嚴格在應飛行的空域內飛行，並始終避開禁止進入的區域。

此次演示的一大亮點是，MQ-20 使用由 Anduril 提供的實裝紅外搜尋與追蹤（Infrared Search and Track，IRST）感測器，在飛行中對一架真實目標飛機進行被動測距。基於該感測器數據，自主系統獨立建立了目標追蹤、計算了攔截解算，並對真實目標進行了武器發射的模擬——展示了自主系統在無需人工干預的情況下，依靠機載感測器和自身邏輯逼近目標並實施打擊的能力。若該模擬射擊為實彈，目標將被摧毀。

其他任務要素還包括：MQ-20 按預先指定的航線飛行至標準儀表等待航線——即飛機暫時停留並進行盤旋，這與真實任務中人類飛行員的常見操作一致——隨後再繼續飛往下一個航點或任務目標；同時，飛機還按照航向、速度和高度（Heading, Speed, and Altitude，HSA）指令執行飛行航線，並在整個過程中成功避開指定的禁入區。

此次演示進一步強化了 GA-ASI 推進人機協同（Human-Machine Teaming）的承諾，凸顯了自主系統在利用感測器數據和機載決策能力執行複雜任務剖面、支援作戰人員方面日益提升的成熟度。同時，這也體現了 GA-ASI 持續投入並試驗新能力、服務美國作戰人員的長期承諾。

2023 年，GA-ASI 宣布與 Divergent Technologies, Inc. 建立合作夥伴關係，以支援增材製造相關研發工作，並為 GA-ASI 的產品實施完整的數碼化製造流程。2024 年，GA-ASI 與美國空軍特種作戰司令部（U.S. Air Force Special Operations Command）開展合作，完成了由 Anduril 研製的 Altius 600 徘徊彈的整合與發射；同時還與 Dillon Aero 合作，將該公司的 DAP-6 槍炮吊艙整合至 GA-ASI 顛覆性的新型 Mojave 短距起降（STOL）飛機上，並進行了實彈射擊演示。2025 年，GA-ASI 與 Shield AI 建立合作關係，在 Avenger 平台上使用該公司的 Hivemind 任務自主軟件完成了兩次飛行演示。

關於 GA-ASI

通用原子航空系統公司（GA-ASI）是通用原子公司的子公司，致力於設計和製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統（RPA）、雷達及電光和相關任務系統，包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 營運超過 800 萬飛行小時，提供具備長航時和任務能力的航空平台，並整合感測器和數據鏈系統，以實現持續態勢感知。公司還研發多種感測器控制和影像分析軟件，提供飛行員培訓及支援服務，並開發超材料天線。

更多資訊，請瀏覽：www.ga-asi.com 。

Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。

