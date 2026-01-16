興業銀行成功發行全市場首單自貿區主體「玉蘭債」

香港, 2026年1月16日 - (亞太商訊) - 1月15日，興業銀行在全市場首次以「玉蘭債」模式發行銀行自貿區主體境外債券，發行規模30億元人民幣，期限3年，票面利率1.95%，較初始價格指引大幅收窄50個基點,本次債券募集資金專項用於信息通訊、先進材料、生物醫藥等新質生產力領域。

本次發行標誌著「玉蘭債」發行人類型進一步擴容，吸引了銀行、券商、資管、保險等多類型投資機構積極參與，峰值認購倍數超過4.3倍，創造玉蘭債券峰值訂單規模及認購倍數歷史記錄，有效拓寬自貿區金融機構離岸融資渠道，助力人民幣國際化。

發行階段，興業銀行在香港舉行國際交易路演，上海清算所、本筆債券全球協調人、聯席賬簿人及40餘家投資人代表出席。「本次發行創市場之先，首次將自貿區政策優勢與離岸人民幣工具深度耦合，為全球投資者提供了更具吸引力的人民幣資產配置選擇。下一步，我行將不斷探索發行多幣種境外債券，持續為實體經濟引入長期、穩定、低成本的離岸資金活水。」興業銀行相關負責人表示。

「玉蘭債」是上海清算所和歐洲清算銀行於2020年聯合推出的創新金融產品，通過境內外金融基礎設施互聯互通模式，為中資企業在國際市場融資提供支持。

