興業銀行成功發行全市場首單自貿區主體「玉蘭債」

|
|
|
香港, 2026年1月16日 - (亞太商訊) - 1月15日，興業銀行在全市場首次以「玉蘭債」模式發行銀行自貿區主體境外債券，發行規模30億元人民幣，期限3年，票面利率1.95%，較初始價格指引大幅收窄50個基點,本次債券募集資金專項用於信息通訊、先進材料、生物醫藥等新質生產力領域。
本次發行標誌著「玉蘭債」發行人類型進一步擴容，吸引了銀行、券商、資管、保險等多類型投資機構積極參與，峰值認購倍數超過4.3倍，創造玉蘭債券峰值訂單規模及認購倍數歷史記錄，有效拓寬自貿區金融機構離岸融資渠道，助力人民幣國際化。
發行階段，興業銀行在香港舉行國際交易路演，上海清算所、本筆債券全球協調人、聯席賬簿人及40餘家投資人代表出席。「本次發行創市場之先，首次將自貿區政策優勢與離岸人民幣工具深度耦合，為全球投資者提供了更具吸引力的人民幣資產配置選擇。下一步，我行將不斷探索發行多幣種境外債券，持續為實體經濟引入長期、穩定、低成本的離岸資金活水。」興業銀行相關負責人表示。
「玉蘭債」是上海清算所和歐洲清算銀行於2020年聯合推出的創新金融產品，通過境內外金融基礎設施互聯互通模式，為中資企業在國際市場融資提供支持。
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Industrial Bank Co., Ltd
|Aug 21, 2025, 10:05 HKT/SGT
|「小積分」匯聚「大愛心」興業銀行助力守護鄉村學童「飯碗裡的幸福」
|Sept 22, 2022, 20:06 HKT/SGT
|興業銀行數字人民幣錢包正式上線
|Aug 11, 2022, 17:45 HKT/SGT
|綠色金融再創先！興業銀行首家推出生物多樣性保護金融方案
|July 5, 2022, 10:03 HKT/SGT
|興業銀行成功發行全市場首單科創債權融資計畫
|July 4, 2022, 14:45 HKT/SGT
|興業銀行躍居全球銀行1000強第16位
|July 4, 2022, 14:38 HKT/SGT
|助小微穩外貿 興業銀行“跨境E貸”產品上線
|June 28, 2022, 14:17 HKT/SGT
|興業銀行舉辦第一期鄉村振興大課堂
|June 23, 2022, 09:50 HKT/SGT
|服務新市民有新招 興業銀行被點贊
|June 21, 2022, 17:53 HKT/SGT
|抗疫助穩 興業銀行為外貿企業紓困解難
|June 15, 2022, 11:11 HKT/SGT
|興業銀行：助企紓困出實招 穩住經濟基本盤
|June 15, 2022, 10:55 HKT/SGT
|市場首批科創票據花落興業銀行
|June 15, 2022, 10:48 HKT/SGT
|力保市場主體 興業銀行零售普惠小微貸款餘額超2200億元
|June 8, 2022, 09:42 HKT/SGT
|助力華峰集團跨境並購 興業銀行跑出金融加速度
|June 8, 2022, 09:35 HKT/SGT
|興業銀行落地市場首批中小企業外匯美式期權業務
|May 12, 2022, 21:01 HKT/SGT
|興業銀行完成境外《可持續金融共同分類目錄》綠色債券定價
|Apr 8, 2022, 12:06 HKT/SGT
|興業銀行境外債券承銷業務一季度領跑市場
|Feb 25, 2022, 21:27 HKT/SGT
|「興」暖香江 同「興」抗疫 興業銀行香港分行向葵青、荃灣社區捐贈抗疫物資
|Nov 16, 2021, 19:48 HKT/SGT
|興業銀行成功發行首期境外綠色存款證
|Oct 22, 2021, 19:45 HKT/SGT
|首批！興業銀行獲得跨境理財通試點資格
|Sept 24, 2021, 16:26 HKT/SGT
|「南向通」開通首日 興業銀行達成首批交易
|更多新闻 >>