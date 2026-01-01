真正的賦能者——愛格法醫療於2026年歐洲放射學會議（ECR）展現影像創新風采

比利時莫爾塞爾, 2026年1月15日 - (亞太商訊) - 在2026年歐洲放射學會議（ECR 2026）上，愛格華醫療將揭曉其最新影像創新技術，這些技術將革新臨床醫師體驗並推動智慧醫療發展。愛格華致力將知識轉化為行動，透過無縫工作流程、智能自動化及客製化診斷環境，賦予放射科醫師更強大的工作能力。本屆大會以「知識之光」為主題，愛格華將展示如何登頂賦能者之巔——透過實踐「臨床醫師優先」理念，展現對臨床工作者挑戰與工作實務的深刻理解。

「臨床醫師優先不僅是口號，更是一種思維模式」，愛格華醫療保健南歐區域總裁Andrea Polticchia強調。「此理念彰顯我們深化承諾的本質——技術存在是為服務臨床醫師，而非反之。我們在市場中被視為賦能者，是能理解、預判並為臨床醫師真實世界體驗量身打造解決方案的夥伴。唯有達到此層次的賦能，方能真正支持臨床醫師；而當臨床醫師獲得支持，病患照護品質便能蓬勃發展。」

為人而建，而非僅為形象而設，AGFA HealthCare 的企業影像平台旨在讓臨床醫師、IT 團隊與醫療機構保持專注、自信且掌控全局。這不僅是解決方案，更是一個串聯團隊與技術的生態系統，能簡化複雜性並強化整個照護流程的協作。此平台讓尖端科技與真實需求相遇，將複雜轉化為清晰，將倦怠轉化為平衡。

「歐洲放射學大會長期代表歐洲放射學卓越的巔峰，是賦能臨床社群的絕佳舞台，」愛克發醫療北歐區域總裁羅伯托·安內洛表示。「企業影像系統為每個臨床時刻注入精準與清晰，將多年經驗轉化為無縫的診斷流程。愛克發醫療已攀上新高峰，在此匯聚深厚的臨床洞察、尖端科技與人際連結。無論身處醫院、居家環境或串聯的照護網絡，每一次點擊、每個病例、每次協作皆專為放射科醫師的現實需求量身打造。」

ECR 2026 亮點：

串流客戶端 - 極速體驗，隨處可享

透過亞格法醫療的零安裝串流客戶端，放射科醫師能在瀏覽器中享受完整的診斷體驗。結合極速效能、全保真影像與個人化工作流程工具，讓醫師無論身處何地，皆能以與現場相同的精準度與熟悉度進行影像判讀。

RUBEE® 協調器 - 將正確病例在正確時間分配給正確放射科醫師

由RUBEE®驅動的工作流程協調系統，透過智慧化流程、憑證感知分發、即時SLA儀表板及個人化工作清單，協助放射科團隊保持協作一致性、提升效率並聚焦核心任務。

RUBEE® AI - 支援臨床掌控的嵌入式智能

具備靈活性與供應商中立性的 RUBEE® AI，提供精選演算法與第三方演算法的無縫接取，將 AI 結果直接整合至診斷工作流程。其深度嵌入式設計能提供快速決策支援，在強化而非取代專業醫師的專業知識之餘，使放射科醫師得以更高效、更一致且更具信心地開展工作。

企業影像雲端平台——無縫影像傳輸，消除所有障礙

企業影像雲端平台提供零障礙的影像傳輸服務，作為全面管理的SaaS解決方案，它能簡化IT運作流程、加速部署進程，並保證高達99.99%的系統可用性。憑藉內建的可靠安全性、輕鬆擴展能力與安心保障，確保影像傳輸無縫運作——無處不在。

輻射知識之光

教育是我們參與ECR 2026的核心使命。透過互動式研討會與專家對話，愛格法醫療保健將分享賦能臨床醫護人員的洞見——協助他們共同成長、建立連結並持續進化。

AI 閃電演講：「從像素到實質成果：運用企業影像技術在放射學領域打造可信賴的人工智慧」- 3月4日（週三）14:10 - 14:30

於AI閃電演講見證突破性擴增智能！全球首席醫療官暨企業影像與AI全球總監安瓊姆·艾哈邁德博士將於AI劇場帶來精彩演講，探討工作流程智能、基礎模型及AI時代臨床信任的藝術。

臨床午餐學習講座：「網絡化放射學與AI共創永續影像未來」- 3月5日（週四）13:00

歡迎參與衛星研討會場次，與我們的歐洲放射科醫師專家小組交流，地點位於G2會議室（地下二樓）。彼得·斯特羅哈爾博士（英國聯盟醫療）、大衛·伊波利托博士（義大利聖傑拉多染色工基金會）、菲利普·德克爾斯博士（比利時ZAS醫院）與阿薩納西奧斯·查拉佐尼蒂斯博士（希臘亞歷山德拉綜合醫院）將組成影像領域的革新者團隊。他們將深入探討影像健康網絡與AI驅動工作流程如何革新放射診斷服務。

我們期待在維也納與您相會。加入#TeamAGFA行列，共同站在賦能者基座上，以「臨床醫師優先」理念開創傳奇。當臨床需求居首，影像技術方能真正賦能。這便是生命流動的真諦。

2026年歐洲放射學會議，見證影像醫學未來。展位號：X2 214。預約演示或註冊臨床研討會，請訪問：www.agfahealthcare.com/ecr

關於亞格法醫療保健

在亞格法醫療保健，我們深知要實現臨床效率與優質病患照護之間的關鍵平衡，首要之務在於提升臨床醫師的使用體驗。我們明白臨床醫師全神貫注於病例、傾注所有精力做出自信且精準診斷的重要性。正因如此，我們設計了企業影像平台，致力消除所有阻礙。當干擾消弭，科技將化身為思維的延伸，每位臨床醫師皆能掌握所需資源，發揮專業巔峰水準。這便是「流暢工作」的真諦。

此信念貫穿我們所有行動——以使命、願景及客戶交付原則為指引，致力賦能臨床醫師並提升其工作體驗。

愛格法醫療是愛格法集團旗下事業部門。欲瞭解更多關於愛格法醫療的資訊，請造訪 www.agfahealthcare.com 並在 LinkedIn 上追蹤我們。

