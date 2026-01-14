Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, January 15, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 14 January 2026, 22:06 HKT/SGT
來源 PIF
沙特阿拉伯公共投資基金與紅海鋁業控股有限公司簽署初步條款
- 在沙特阿拉伯開發先進的一體化鋁產業綜合體

- 此合作旨在為沙特市場引入先進的鋁冶煉與連續鑄造技術。
- PIF通過本地化供應鏈、擴大出口、強化沙特的金屬與礦業生態系統，從而加大力度推動沙特經濟多元化。
- PIF會持續提升沙特阿拉伯的製造業能力。

香港, 2026年1月14日 - (亞太商訊) - 沙特阿拉伯公共投資基金（以下簡稱 「PIF」）與紅海鋁業控股有限公司（以下簡稱「RSAH」；由創新實業集團有限公司、創新新材料科技股份有限公司及山東創新集團有限公司合資組建）今天宣佈，雙方已就初步條款達成協議，在沙特西部港口城市延布合作開發先進的一體化下游鋁業綜合體。

通過此次合作，由RSAH擁有的綜合體紅海鋁業工業有限公司（以下簡稱「RSAI」）會為沙特引進先進的鋁冶煉技術，並建設中東地區最大的連續鑄造生產線之一，用以生產多種高附加值鋁製品。

此次簽署已在利雅得舉行的礦業及未來礦產論壇上宣佈。此舉精准呼應PIF的核心戰略方向，即通過建立區域和國際合作夥伴關係、積極吸引投資以最大化回報、實現沙特經濟多元化和技術本地化，並持續釋放戰略性產業的潛力。

PIF工業與礦業負責人兼中東和北非地區投資負責人Muhammad AlDawood博士表示：「PIF致力於履行其戰略使命，積極構建具備全球競爭力的工業生態體系，以推動沙特經濟轉型與多元化發展。RSAI將確保下游鋁製品的穩定供應，以滿足全球及本地需求。」

RSAH執行董事Tom Northover表示：「RSAI的願景是成為全球下游鋁業的領導者，深度融入沙特的工業與能源生態系統。自成立以來，我們始終致力於滿足頂尖國際客戶的需求。我們十分期待與PIF的合作，依託其深厚的投資洞察與規模優勢。我們在延布的投資，正是基於我們對沙特在全球先進製造業版圖中核心地位的深刻認同。」

PIF作為全球最具影響力的投資者之一。RSAI將進一步補充PIF在其他戰略性行業如汽車、電力和公用事業、電子及建築領域的投資佈局。

RSAH是由全球領先的主要下游鋁製品生產商共同持股。即將建設的綜合體將充分運用其先進技術及經過驗證的大型鋁產業集群開發模式，並把握全球鋁需求持續增長帶來的戰略機遇。

PIF與RSAH的合作亦將通過技術培訓與技能提升計劃，並引入全球行業最佳實踐，共同推動本地專業人才的快速成長與建設。

是次簽署的初步條款還需經雙方落實敲定相關交易文件、滿足先決條件並獲得所有必要批准和授權。



