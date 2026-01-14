达势股份(01405.HK)-達美樂中國2025年逆勢持穩：第四季度業務進展亮眼，多維度實力夯實市場標杆

香港, 2026年1月14日 - (亞太商訊) - 2025年中國餐飲行業呈現「穩中有壓」的結構性特徵。國家統計局2025年12月中旬數據顯示，2025年1-11月全國餐飲收入累計達52245億元，同比增長3.3%。在整體增長放緩的背景下，行業競爭繼續升溫，從單一的產品或服務競爭升級為供應鏈、數字化與資本實力的綜合較量。

在此環境下，連鎖化被視為行業破局的關鍵。美團數據顯示，中國餐飲連鎖化率從2019年的19%穩步上升至2024年的23%，連鎖經營趨勢持續深化。細分賽道中，比薩品類表現相對突出。紅餐大數據顯示，2024年中國比薩市場規模達480億元，2025年突破500億元，消費需求持續升級。在這樣的行業背景下，达势股份-達美樂中國（1405.HK，下稱「達美樂中國」）近期披露的2025年第四季度業務概況，展現出其在競爭加劇環境中的突圍能力，持續夯實其在比薩賽道的標杆地位。

門店擴張「量質齊升」，契合連鎖化浪潮

作為達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商，達美樂中國2025年的門店佈局深度貼合行業連鎖化趨勢，實現了規模與效率的雙重提升。截至2025年12月31日，公司門店總數突破1,315家，較上年淨新增307家，全年新進入21個城市，覆蓋範圍從年初的39城拓展至60城。2026年元旦當日，公司再提速擴張，在46個城市新開62家門店，延續強勁增長勢頭。高效擴張的背後，是成熟的門店擴張模型與精準的市場判斷。在2025年比薩行業整體門店數量波動下滑的背景下，達美樂中國的高效高質的擴張成果尤為亮眼。

新開門店的爆發力進一步印證了品牌硬實力。大連首店於2026年元旦假期開業，首日銷售額近70萬元，再次創品牌全球首日銷售新紀錄。與此同時，截至2025年第三季度，達美樂中國在達美樂全球超2.17萬家門店中，包攬門店首30日銷售額排行榜前50名中的49席。按門店數量計算，中國大陸已成為達美樂全球第三大國際市場，區域滲透能力持續領跑。

經營韌性凸顯，用戶生態支撐穩健增長

受市場結構變化、消費趨勢調整等因素影響，2025年餐飲行業客單價繼續承壓，消費者偏好進一步向平價優質餐飲集中。在這樣的趨勢變化中，達美樂中國仍實現穩健增長，展現出強勁的經營韌性。

2025年第四季度，公司一線城市同店銷售額（SSSG）持續保持正增長；剔除2022年12月後新市場門店影響，集團層面同店銷售額在2025年下半年及全年均維持正增長。即便面對前期高基數與激烈的市場競爭，核心市場經營韌性依然突出。用戶生態的持續擴容為業績增長提供重要支撐，截至2025年12月31日，公司會員計劃「達人薈」總數達3，560萬人，較2024年底的2,450萬人同比增長45.3%，過去12個月內通過自有及第三方渠道完成首單的新用戶超1,540萬人，用戶結構持續優化。

穩健的經營表現也獲得資本市場認可。達美樂中國在智通財經上市公司評選中斬獲「最具價值大消費公司獎」及「最佳IR團隊獎」。資本市場的認可，進一步強化了市場對其經營質量與增長邏輯的信心。

產品+營銷雙輪驅動，數字化賦能效率升級

貼合比薩品類「風味本土化」趨勢，達美樂中國以產品創新與場景營銷雙輪並行，持續增強用戶黏性。2025年，比薩賽道創新聚焦風味融合，達美樂中國在此基礎上拓展全球風味組合，第四季度推出西西里風情尊牛多多筍鮮比薩以及馬德里風情牛腩大蝦比薩，滿足消費者多元口味需求。2025年爆款產品「火山比薩」斬獲首屆「七星食飲消費影響力年度案例」榜單中的「年度現象級爆品影響力獎」。在產品創新之外，公司持續推動食品安全、健康倡導及可持續發展，第五年獲得中國食品健康七星獎。

同時，公司對經典產品黑松露風味菌菇雞肉比薩、香甜雙蝦菠蘿比薩進行「加量不加價」升級，在客單價下行的行業環境中突出高性價比優勢。營銷層面，公司緊扣節日場景推出萬聖節主題零食與套餐，經典「超級週買一送一」活動回歸降低消費門檻，與三麗鷗人氣角色酷洛米的聯名限定週邊，進一步覆蓋多元消費群體。

這一系列動作背後，是企業數字化能力的強力支撐。達美樂中國憑藉成熟的線上運營體系與數據驅動策略，斬獲CDI華鷹數字化指數「2025CDI數字化營銷創新獎」及「2025CDI數字化企業TOP20」。其數字化實踐與行業線上渠道成為重要增長極的趨勢高度契合，為業務拓展提供廣闊空間。

ESG全面發力，實現商業與社會價值協同

隨著行業加速推進「食品工業+數智+餐飲+休閒」融合，達美樂中國在ESG領域持續深耕，實現商業價值與社會價值的協同增長。2025年，達美樂中國獲得南方都市報ESG可持續創新生態大會「年度環境友好先鋒企業」，每日經濟新聞2025上市公司口碑榜「上市公司最具社會責任獎」等多項大獎。這些榮譽不僅是對其可持續運營的認可，也契合了消費者對品牌社會責任感的期待，進一步提升品牌長期價值。在人才管理方面，達美樂中國第四次獲得美世「最佳雇主」榮譽，並首次獲得美世中國「雇主之星」。

展望未來：深化4D戰略，領跑高質量發展

展望2026年，中國餐飲行業有望從規模擴張全面轉向質量效益提升。比薩品類在突破500億市場規模後，競爭將更聚焦於產品創新、數字化效率與精細化運營，西式快餐賽道的「本土化」與「規模化」競爭亦將持續深化。

在此背景下，達美樂中國計劃進一步深化「Development（高質量的門店開發）、Delicious Pizza at Value（高質價比的美味比薩）、Delivery（高效的外送體驗）、Digital（數字化能力）」4D戰略。一方面，持續挖掘各級市場的消費潛力，優化門店網絡佈局；另一方面，通過產品矩陣迭代、數字化系統升級以及供應鏈韌性強化，進一步鞏固核心競爭力。憑藉已驗證的運營體系、強勁的品牌勢能及多維度行業認可，達美樂中國有望在新一年繼續領跑中國比薩市場，為西式快餐及更廣泛的餐飲行業高質量發展提供可參考的實踐樣本。

