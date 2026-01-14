Atlas Critical Minerals 開始在納斯達克上市交易，股票代碼為“ATCX”



巴西貝洛奧里藏特, 2026年1月14日 - (亞太商訊) - Atlas Critical Minerals Corporation（納斯達克：ATCX）（以下簡稱“Atlas Critical Minerals”或“公司”）是一家從事勘探與開發的公司，致力於推進稀土、核級石墨及鈾項目。這些關鍵礦產對先進技術應用、能源轉型以及國防用途至關重要。公司欣然宣布，其普通股已在納斯達克資本市場開始交易，股票代碼為“ATCX”。 Atlas Critical Minerals 首席執行官兼董事長 Marc Fogassa 表示：“此次在納斯達克上市是公司發展的一個變革性里程碑，使我們在全球範圍內獲得更高的知名度，並拓展了接觸機構投資者的渠道。我們在多種關鍵礦產領域的多元化投資組合，在上市公司中幾乎獨一無二，體現了我們技術團隊和業務發展團隊的持續投入。我們對投資者在近期發行中表現出的濃厚興趣深表感謝，該興趣使我們得以擴大融資規模，並期待在未來數月內在多個方面取得進展。” Atlas Critical Minerals 控制著超過 218,000 公頃 的礦產權益，擁有上市公司中規模最大的關鍵礦產投資組合之一。公司的多元化資產基礎涵蓋稀土、核級石墨、鈾，以及一項正在擴展、可持續創造收入的鐵礦石業務。公司的礦產項目位於巴西——該國是全球已知稀土儲量僅次於中國、排名第二的國家。 投資組合主要亮點 雙重稀土戰略： Alto do Paranaíba 稀土項目具有高品位的礫岩型賦礦特徵，地表樣品中 TREO（稀土氧化物總量）最高達 28,870 ppm；鑽探見礦結果包括 12 米、平均 5,961 ppm TREO；磁性稀土氧化物（MREO）佔 TREO 的比例達 28%。Iporá 稀土項目擁有離子型黏土礦化礦床，關鍵永磁稀土元素的 MREO 回收率超過 60%。

Alto do Paranaíba 稀土項目具有高品位的礫岩型賦礦特徵，地表樣品中 TREO（稀土氧化物總量）最高達 28,870 ppm；鑽探見礦結果包括 12 米、平均 5,961 ppm TREO；磁性稀土氧化物（MREO）佔 TREO 的比例達 28%。Iporá 稀土項目擁有離子型黏土礦化礦床，關鍵永磁稀土元素的 MREO 回收率超過 60%。 核級石墨獲得驗證： Malacacheta 石墨項目在美國獨立實驗室測試中實現 99.9995% 的碳純度，符合超高端核級石墨市場標準。據報道，該市場價格可達 每噸 25,000–35,000 美元，較通常商業化價格約 每噸 2,000–2,400 美元 的電池級石墨溢價 10–15 倍。

Malacacheta 石墨項目在美國獨立實驗室測試中實現 99.9995% 的碳純度，符合超高端核級石墨市場標準。據報道，該市場價格可達 每噸 25,000–35,000 美元，較通常商業化價格約 每噸 2,000–2,400 美元 的電池級石墨溢價 10–15 倍。 戰略性鈾資源組合： 公司在 39 項礦權中合計控制 143,725 公頃 的礦權面積，其中部分礦區戰略性地毗鄰或接近因鈾潛力較高而受到巴西政府限制的區域。巴西在全球鈾儲量排名中位居前十，在這一尚未充分勘探的司法轄區內具備顯著的勘探上行空間。公司正積極評估相關區域，以應對巴西未來潛在的監管變化。

公司在 39 項礦權中合計控制 143,725 公頃 的礦權面積，其中部分礦區戰略性地毗鄰或接近因鈾潛力較高而受到巴西政府限制的區域。巴西在全球鈾儲量排名中位居前十，在這一尚未充分勘探的司法轄區內具備顯著的勘探上行空間。公司正積極評估相關區域，以應對巴西未來潛在的監管變化。 創收型營運：公司 Rio Piracicaba 鐵礦項目於 2025 年 11 月下旬啟動創收營運，目前鐵礦石已 每週六天 運往簽約的第三方加工設施，轉化為燒結礦原料（sinter feed）。這一輕資本營運模式預計將帶來短期現金流，用於支持公司營運成本，包括關鍵礦產項目組合的勘探活動。 稀土：雙項目戰略 公司的稀土資產組合涵蓋位於**米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）和戈亞斯州（Goiás）**的 33 項礦權，總面積 53,939 公頃。 Alto do Paranaíba 項目位於米納斯吉拉斯州，由 21 項礦權組成，覆蓋 27,737 公頃。該項目以富含稀土的礫岩型地層為特徵，並含有鈦作為潛在的可商業化副產品。地表地質採樣顯示，TREO（稀土氧化物總量）最高可達 29,870 ppm。在共計 809 個樣品中，608 個樣品的 TREO 超過 1,000 ppm，其中 121 個樣品超過 3,000 ppm。初步鑽探共完成 11 個鑽孔、累計 144 米，證實了近地表礦化，其中包括：DHTI-001 為 12 米、5,961 ppm TREO；DHTI-002 為 6 米、7,729 ppm TREO。由 SGS 按照美國《S-K 法規第 1300 條》（“SK 1300 技術報告”）編製的 Alto do Paranaíba 項目技術報告已於 2025 年 8 月 14 日向 **美國證券交易委員會（SEC）**提交備案。 Iporá 項目位於戈亞斯州，由 12 項礦權組成，覆蓋 18,615 公頃，目標為離子型黏土礦床。鑽探見礦結果包括：DHIP-0006 為 8 米、2,071 ppm TREO 和 775 ppm MREO；其中 1 米峰值區間達到 3,822 ppm TREO 和 1,803 ppm MREO。冶金測試實現 MREO 回收率超過 60%、HREO 回收率 55%，以及釔回收率 63%。由 SGS 編製的 Iporá 項目 SK 1300 技術報告已於 2025 年 10 月 3 日向 SEC 提交備案。 石墨：核級品質獲得驗證 Malacacheta 石墨項目位於米納斯吉拉斯州（Minas Gerais），佔地 1,258 公頃。由 SGS 編製的初版 SK 1300 技術報告（“石墨技術報告”）已於 2025 年 8 月 14 日向美國證券交易委員會（SEC）提交備案。對來自 Malacacheta 項目的石墨精礦樣品進行了全面表徵分析。該等樣品被送至 American Energy Technologies Company（AETC）——一家專注於石墨研究的美國實驗室。通過熱法提純，樣品實現了高達 99.9995 wt.% 的碳純度，在未使用鹵素氣體的情況下即滿足了嚴格的核級石墨規範要求。此外，樣品在提純後的 BET 比表面積為 0.89 m²/g，使其性能水平與包括中國青島地區優質鱗片石墨在內的領先礦床相當。根據 AETC 的結論，石墨技術報告已更新納入上述冶金研究結果，並於 2025 年 11 月 12 日再次向 SEC 提交備案。 鈾：面向增長的戰略佈局 公司在巴西 巴伊亞州（Bahia）、塞阿拉州（Ceará）、戈亞斯州（Goiás）、皮奧伊州（Piauí）、帕拉州（Pará）和托坎廷斯州（Tocantins）共計 39 項礦權中，控制 143,725 公頃 具備鈾礦化潛力的礦權面積。隨著支持 人工智能 革命和其他先進計算應用的數據中心能源需求不斷超過傳統能源供給，核能預計將在能源結構中發揮日益重要的作用。與此同時，用於為偏遠地區數據中心供電的小型模組化反應堆（SMR）正受到越來越多的關注，這進一步支撐了鈾的長期強勁市場需求。目前，美國大部分鈾依賴從俄羅斯、哈薩克斯坦和加拿大進口，而核能已佔美國約 20% 的電力供應。Atlas Critical Minerals 具備良好條件，有望受益於巴西潛在的立法改革以及西方國家持續推進的鈾供應鏈多元化努力。 鐵礦石：早期實現收入 公司位於巴西著名的鐵四角地區（Iron Quadrangle）的 Rio Piracicaba 鐵礦項目已於 2025 年 11 月下旬啟動創收營運。該項目的 SK 1300 技術報告顯示，資源量為 7,852,912 噸，平均品位 32% Fe。冶金測試表明，可通過磁選工藝將該礦石濃縮至 64.8% Fe 的燒結礦原料（sinter feed），屬於高端產品區間。在與一家獨立第三方營運商建立的戰略合作框架下，公司的鐵礦石由合作方負責開採，並運送至附近的加工設施轉化為燒結礦原料。Atlas Critical Minerals 通過原礦鐵礦石銷售獲得收入，其每噸定價基於 Platts IODEX 62% Fe 價格的一定比例，並設有預先確定的最低保底價格以提供價格保護。 關於 Atlas Critical Minerals Corporation Atlas Critical Minerals Corporation（納斯達克：ATCX）是一家從事勘探與開發的公司，致力於推進稀土、核級石墨及鈾項目，這些關鍵礦產對先進技術應用、能源轉型以及國防用途至關重要。此外，公司首個鐵礦項目已於 2025 年 11 月開始營運。更多資訊請訪問 www.atlascriticalminerals.com ，或查閱公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的相關文件。 前瞻性聲明 本新聞稿包含《1933 年證券法》（經修訂）第 27A 條以及《1934 年證券交易法》（經修訂）第 21E 條所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明基於 Atlas Critical Minerals 及其子公司當前的計劃、估計和預測，並受制於內在的風險和不確定性，這些因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所述內容存在重大差異。因此，您不應過度依賴此類前瞻性聲明。 與公司及其子公司相關的風險已在公司於 2025 年 2 月 28 日向美國證券交易委員會（SEC）提交的 Form 20-F 文件中題為“風險因素（Risk Factors）”的章節中進行了討論。請同時參閱公司向 SEC 提交的其他文件，相關文件均可在 www.sec.gov 查閱。此外，任何前瞻性聲明僅代表公司截至本新聞稿發布之日的觀點，不應被視為代表公司在任何後續日期的觀點。公司明確聲明，不承擔因其預期發生變化，或因相關事件、情況或環境發生變化而更新或修訂任何前瞻性聲明的任何義務。 投資者關係

Brian W. Bernier

投資者關係副總裁

+1 (833) 661-7900

brian.bernier@atlas-cm.com

https://www.atlascriticalminerals.com/

@Atlas_Crit_Min



部門 金属，矿产

