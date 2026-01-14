香港獨立非執行董事協會調查顯示 獨董對香港雙重上市浪潮與數字前沿充滿信心

香港, 2026年1月13日 - (亞太商訊) - 香港獨立非執行董事協會(「HKiNEDA」) 發布其《2025年度問卷調查》結果。本次調查共訪問了167位獨立非執行董事、顧問及企業高級管理人員，旨在了解他們對於雙重上市、數字資產、Web3及AI風險等領域公司治理趨勢的看法。該調查於HKiNEDA 2025年度大會「在雙重上市浪潮、數字資產時、Web 3與AI風險的新時代下，獨董的機遇與挑戰」前夕進行，突顯了獨立董事在提升香港作為國際金融中心的競爭力、推動創新、確保合規及緩釋風險的關鍵作用。

調查參與者涵蓋獨立非執行董事、高級管理人員及專業顧問，他們不僅深耕於金融服務領域，亦活躍於快速增長的科技與房地產業，並在為市場注入活動的中小型及私營企業中參與度頗高。多元化的樣本展現了一個協作廣泛的公司治理網絡，賦能新興企業在競爭激烈的環境中蓬勃發展。

受訪者視雙重上市為香港資本市場的強大加速器，認為其能拓寬全球投資者渠道、注入新的流動性，並通過諸如為內地企業設立「快速通道」等創新機制，加速跨境整合，使香港更緊密地融入國際金融網絡。在此過程中，獨立董事發揮著核心作用，他們憑藉專業知識協調不同上市制度、監督跨司法管轄區的合規情況，並管理與估值差異或地域政治風險等相關挑戰，從而推動香港發展成為媲美全球同行的真正無國界樞紐。

在數字資產領域，獨立董事被譽為推動前瞻發展的架構師。他們預期實物資產代幣化及穩定幣將革新流動性與市場可及性，並大力支持監管框架及人才生態建設等政府舉措，以鞏固香港在Web3領域的領導地位。通過他們的監督，確保了這些創新能與防範洗黑錢及抵禦市場波動等保障措施相結合，培育一個能夠增強技術飛躍而非削弱投資者信任的生態系統 。

然而，調查最關鍵的焦點在於AI驅動的風險領域，這裡獨立董事在完善企業管治方面的作為尤為突出：作為常駐專家，他們賦能董事會，通過針對性技能提升嵌入AI素養、將倫理框架融入核心運營，並在企業整體風險體系中警惕追蹤算法偏見或數據洩露等問題。這種強調無縫緩解而非碎片化應對的整體性策略，將獨立董事定義為AI應用的倫理指南針，在抵禦干擾、釋放創新的同時，確保香港企業以透明與前瞻引領未來。

HKiNEDA商業估值研究及調查小組委員會副主席彭頌邦先生表示:「從雙重上市的橋樑，到數字躍進與AI保障，獨立董事正是香港管治的守護者。這份調查彙聚的洞見，將指引我們共同鞏固市場的持久韌性。」

