盈立證券金鐘辦公室大圍分行一月開幕

香港, 2026年1月13日 - (亞太商訊) - 獲周大福控股戰略入股的uSMART盈立證券有限公司（下稱「盈立證券」或「本公司」）欣然宣佈香港雙線發展戰略佈局取得重要里程：位於金鐘的辦公室正式啟用，成為投行部、ECM（資本市場部）及資產管理部的主要營運基地；而毗鄰大圍港鐵站的全新分行亦將於一月底投入服務。配合2026年首季在屯門及啟德增設2間實體服務中心的計劃，盈立證券在港的實體據點將累積至11個，進一步鞏固其「港資科技券商No.1^」的市場領先地位，實現「機構業務高端化與社區服務普及化」的雙軌發展策略。

盈立證券今日於金鐘辦公室舉行簡單而隆重的開幕儀式，是次擴充標誌著盈立證券機構服務邁向全新里程碑。盈立證券資本市場業務總監黄鍵文先生 (Kevin) 在儀式上表示：「投行部全面升級後，與ECM（資本市場部）及資產管理部，構成全方位金融服務與資本價值管理的閉環，具備深遠的戰略意義。 我們能更高效地為企業客戶提供從私募融資、上市保薦、債務融資、併購諮詢、股票發行，到後續市值管理、投資者關係，乃至基於深度研究的資產管理財務規劃與配置等一站式、立體化的解決方案。 這不僅提升服務效能，更是我們核心競爭力的重塑與昇華，也是我們推動高淨值客戶與拓展企業金融業務的關鍵戰略。集團早前更獲納斯達克承銷會員資格，為企業提供橫跨國際市場的資本方案，強化本公司在投行與機構業務領域的全方位佈局及競爭力。」

Kevin補充指出，旗下多元化財富管理產品組合涵蓋基金、債券及固定收益現金產品，整體資產管理規模較去年同期錄得顯著增長，並有信心在今年持續延續強勁增勢。

同日在開幕禮上，盈立證券香港市場部總監黃曉霖小姐 (Carrie) 表示：「大圍、屯門及啟德實體服務中心將於首季陸續投入運作，體現本公司持續推行『金融服務社區化』的承諾，以社區型服務體驗為定位，我們希望讓更多市民近距離體驗專業投資服務。大圍分行位處新界東重要交通樞紐–大圍港鐵站旁，服務範圍覆蓋沙田及大圍一帶，為居民提供便捷的理財諮詢、產品講解及智能交易支援等一站式服務，讓專業金融服務真正融入日常生活。未來，亦會因應市場與客戶需求，積極考慮進一步擴展門店網絡。」



(左起︰盈立證券香港市場部總監黃曉霖小姐、盈立證券資產管理兼投研部總監蔣雄先生、盈立證券資本市場部負責人詹柱星先生、盈立證券財務總監謝寶君先生、盈立證券資本市場業務總監黄鍵文先生及盈立證券投資銀行部董事總經理林志勤先生)

踏入2026年，盈立證券喜訊連連。公司早前亦成功獲香港證監會批出第2類受規管活動（期貨合約交易）牌照 及 第5類受規管活動（就期貨合約提供意見）牌照，現時共持有第1、2、4、5、6及9類牌照，標誌著公司正式邁向「全牌照、全產品」的投資服務新階段。Carrie 強調：「全牌照體系讓我們的投資產品更趨完整，使我們能夠為客戶提供更廣泛的交易品種與資產配置策略，協助投資者靈活對沖風險，捕捉市場機遇。」

隨著業務雙線並進，盈立證券將持續招聘投行專才及客戶服務團隊，以支持機構與個人業務並重發展的戰略目標，提升本地市場競爭力，為香港創造更多就業機會。未來，公司將不斷拓展投資產品種類，並持續以科技創新為驅動，為香港至國際客戶提供更全面、高效及貼心的金融科技解決方案。

^「港資科技券商No.1」是取自捷利金融雲截至2025年12月為止連續超過一年數據， uSMART盈立證券為香港本地港資互聯網券商月成交總額排行第1。

關於uSMART盈立證券 ：

由周大福控股戰略入股的盈立證券 是一間領先科技港資券商，成立於2018年，8年來憑藉卓越的戰略規劃和創新能力，致力於將科技與金融深度融合，業務範圍涵蓋證券、資產管理、財富管理等領域，為全球投資者獨家研發了金融證券交易平台uSMART HK APP和uSMART SG APP，分別由盈立證券（香港）和盈立證券（新加坡）提供服務。集團APP支持港股、美股、A股（滬深港通）、新加坡股票、日本股票、英國股票、美股期權、ETF、基金、債券、資管、結構化票據、期貨、加密貨幣、貴金屬、黃金和外匯等多元化的投資交易服務，此外更為超高淨值個人與家族、企業提供度身訂制服務，打造全方位綜合性資產管理解決方案。

詳情可瀏覽https://hk.usmartglobal.com

