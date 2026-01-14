通用原子航空系統公司與美國海軍測試擴展型聲納浮標投放系統，應用於MQ-9B海守護者(R)無人機

加州聖地牙哥, 2026年1月14日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司（GA-ASI）與美國海軍持續擴展MQ-9B海守護者®無人機系統（UAS）的反潛作戰（ASW）能力。12月17日進行的飛行測試中，搭載了聲納浮標投放系統吊艙，數量較先前測試倍增，使可用聲納浮標數量翻倍。

通用原子航空系統公司總裁大衛·R·亞歷山大表示：「擴增聲納浮標載量——包括為海衛者配備多靜態主動相干（MAC）技術——是我們先進反潛戰略的核心環節，旨在拓展並強化搜索區域。MQ-9B反潛能力所提供的更廣海區覆蓋，對客戶具有極高價值。」

聲納浮標是從飛機投放至海洋的海軍感測器，用於偵測潛艇。《海守護者》部署了AN/SSQ-36溫深型、AN/SSQ-53G定向頻率分析與記錄（DIFAR）（被動式）以及AN/SSQ-62F定向指令啟動聲納浮標系統（DICASS）（主動式）浮標。此次是首次由無人機投放多靜態主動相干（MAC）浮標。相較於DIFAR與DICASS系統，MAC浮標在廣域偵測潛艇方面更具優勢，且所需部署數量更少。

本次由美國海軍贊助的飛行測試，旨在針對SDS系統進行認證。本次飛行測試支援美國太平洋艦隊司令部對第七艦隊的作戰評估部署，並獲得海軍航空戰鬥中心飛機部門（NAWCAD）AIRWorks的額外支援與政府監督。

待測試與數據審查完成後，美國海軍預計將於2026年1月批准通用原子航空系統公司使用MQ-9B海守護者執行反潛作戰部署飛行任務。

海衛士無人機近期亦參與多項美軍演習，包括北方邊緣演習、聯合戰鬥演習、環太平洋演習及艦隊航行訓練。

