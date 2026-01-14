Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Tuesday, 13 January 2026, 20:00 HKT/SGT
來源 U.S. Polo Assn.
全球運動品牌美國馬球協會（U.S. Polo Assn.）正式宣布成為傳奇雪地馬球世界盃聖莫里茨站的官方球衣與服飾贊助商

佛羅里達州西棕櫚灘與瑞士聖莫里茨, 2026年1月13日 - (亞太商訊) - 美國馬球協會（USPA)官方運動品牌U.S. Polo Assn.將首度擔任第41屆聖莫里茨雪地馬球世界盃的官方球衣與服飾贊助商。本屆賽事將於2026年1月23日至25日，在聖莫里茨標誌性的冰封湖面上舉行。此次與全球最負盛名、傳奇色彩濃厚的雪地馬球賽事首度合作，彰顯該品牌與馬球運動的深厚淵源，並彰顯其持續支持全球馬球運動發展的承諾。

圖片說明：聖莫里茨雪地馬球世界盃，官方球衣與服飾贊助商為美國馬球協會。攝影：克里斯蒂安·索默

2026年聖莫里茨雪地馬球世界盃已然成為破紀錄之年，不僅門票需求空前高漲，更匯聚了頂尖國際選手，全球目光聚焦於這項全球最受矚目的雪地馬球賽事。本屆盛會預計將吸引逾26,000名來自歐洲及世界各地的觀眾親臨現場。

「對美國馬球協會而言，贊助第41屆聖莫里茨雪地馬球世界盃，是為了彰顯品牌真實性與情感連結。」USPA Global總裁兼執行長J·麥可·普林斯表示。該公司負責管理並推廣全球價值數十億美元的美國馬球協會品牌。「支持聖莫里茨雪地馬球世界盃這類標誌性賽事，既彰顯我們對這項運動的真摯支持——涵蓋運動員、歷史傳承與未來發展——同時將源自運動精神的純正服飾，帶給全球消費者，讓他們親臨地球上最具啟發性的馬球場地之一。」

整個週末期間，美國馬球協會將為參賽隊伍、裁判及重要活動人員提供量身訂製的競技型球衣與服飾，既滿足冬季馬球賽事的嚴苛要求，亦彰顯聖莫里茨特有的精緻風格。此舉彰顯品牌跨越氣候、大陸與文化界限的運動承諾，同時堅守其深植於血脈的運動基因。

此外，美國馬球協會將於雪地馬球世界盃推出精選限量版聖莫里茨膠囊系列，融合品牌運動傳承與高山雅緻風範。該系列將於冰封湖畔的美國馬球協會店鋪（與Ender Sport合作推出）及官網www.uspashop.comwww.endersport.com同步發售。此限量系列靈感源自雪地馬球運動，由美國馬球協會位於義大利佛羅倫斯的設計工作室打造，以卓越性能與精湛工藝為核心，包含長袖馬球衫、保暖毛線帽及時尚針織衫。系列中的馬球衫與禦寒配件採用豐潤面料與頂級材質製成，能在零下環境中提供溫暖、靈活性與舒適度。系列以精緻剪裁輪廓、細膩柔軟觸感，以及美國馬球協會與聖莫里茨雪地馬球世界盃雙品牌標誌性刺繡徽章為點睛，完美銜接馬球賽後冰封湖畔的休閒時光與日常高山生活風格。

「歐洲已成為美國馬球協會最具活力且戰略地位至關重要的市場之一，這得益於消費者對純正運動風格的強烈需求，以及品牌在該地區持續投入零售、批發與數位化擴張的佈局。」美國馬球協會西歐服飾授權商INCOM執行長洛倫佐·嫩奇尼表示。「作為品牌在西歐地區的長期合作夥伴，我們深感自豪能透過頂級系列與具深遠意義的全球性活動，將歐洲消費者與馬球運動的純正傳承相連結，共同塑造這份成長。」

「聖莫里茨雪地馬球世界盃將競技運動、奢華體驗與國際影響力完美融合，深刻契合歐洲消費者的審美取向，使其成為展現美國馬球協會品牌真實性、工藝精髓及全球運動品牌領導地位的絕佳舞台。」南奇尼補充道。

在冰封的恩加丁湖壯麗景緻映襯下，本屆賽事將匯聚世界級陣容，包括馬球傳奇人物大衛·「佩隆」·斯特林，以及國際巨星尼科·皮耶雷斯、阿爾弗雷多·比加蒂與羅伯特·斯特羅姆。週五的揭幕戰將奠定賽事基調，競爭勢頭將逐步升溫，直至週日備受矚目的決賽高潮。

創立於1985年的聖莫里茨雪地馬球世界盃，已成為該運動最負盛名的賽事之一，以其獨特的舉辦環境、卓越的競技水準及無與倫比的待客之道而聞名。2026年賽事已被譽為里程碑之年，貴賓體驗套票早已售罄，全球關注度更創下歷史新高。

聖莫里茨雪地馬球世界盃創辦人暨執行長雷托·高登茲表示：「我們深感榮幸，首度迎來美國馬球協會成為2026年第41屆聖莫里茨雪地馬球世界盃的官方球衣與服飾贊助商。」 「作為源自馬球運動的品牌，美國馬球協會對馬球的真摯熱愛與崇高敬意，與這項頂級賽事的核心價值完美契合。」

「這項合作強化了頂級賽事與文化遺產的連結，同時提升球員、球隊及賓客在聖莫里茨冰封湖面上的體驗，」高登茲補充道。

透過與雪地馬球世界盃攜手合作，美國馬球協會持續在最高層級推動馬球運動發展，支持運動員、傳承賽事傳統，並將全球消費者與這項定義品牌的運動緊密連結——馬球不僅是品牌的靈感來源，更是其起源所在。

關於美國馬球協會

美國馬球協會（U.S. Polo Assn.）是美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌。USPA作為美國規模最大的馬球俱樂部與球員組織，創立於1890年，總部位於佛羅里達州威靈頓市的USPA國家馬球中心（NPC）。今年，美國馬球協會將與USPA共同慶祝135年來持續激發的運動精神。憑藉數十億美元的全球影響力，透過逾1,200家品牌直營店及數千個銷售據點，U.S. Polo Assn. 於全球190餘國提供男女童服飾、配件及鞋履。品牌贊助全球多項頂級馬球賽事，包括每年於棕櫚灘國家馬球場舉辦的美國公開馬球錦標賽®——此為美國最高規格的馬球賽事。透過與美國ESPN、歐洲TNT及Eurosport、印度Star Sports等媒體的歷史性合作，現今全球數百萬體育愛好者得以首度觀賞由美國馬球協會贊助的頂級馬球錦標賽轉播，親歷這項激動人心的運動魅力。

根據《License Global》報導，美國馬球協會（U.S. Polo Assn.）持續躋身全球頂級運動授權品牌之列，與美國國家美式足球聯盟（NFL）、美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）及一級方程式賽車（Formula 1）齊名。此外，這個以運動為靈感的品牌更因全球性成長表現而屢獲國際殊榮。憑藉其作為全球品牌的卓越成就，美國馬球協會不僅登上《富比士》、《財富》、《現代零售》及《GQ》等權威刊物，更獲雅虎財經、彭博社等全球知名媒體專題報導。欲了解更多資訊，請造訪uspoloassnglobal.com並追蹤@uspoloassn。

關於INCOM

Incom S.P.A. 於1951年創立於蒙特卡蒂尼泰爾梅（PT），作為美國馬球協會（U.S. Polo Assn.）品牌的授權服飾部門營運，同時生產並分銷全球重要服裝品牌。此外，Incom亦是義大利國家軍用及準軍事服裝的主要供應商之一，產品涵蓋採用特殊浮力專利技術製成的漂浮服裝、制服及技術服裝。自2008年1月起，Incom於歐洲地區生產並銷售美國馬球協會品牌的男裝、女裝、童裝、內衣及泳裝系列，銷售業績持續穩健成長。更多資訊請參閱：https://www.incomitaly.com/

關於雪地馬球與聖莫里茲Evviva馬球有限公司

1985年，史特勞斯堡首度舉辦馬球賽事，聖莫里茨成為這項世界首創活動的舞台。自此，雪地馬球世界盃便於每年一月的最後一個週末在聖莫里茨盛大舉行。2014年，瑞士雪地馬球界的領軍人物創立了聖莫里茨埃維瓦馬球有限公司，並與聖莫里茨鎮簽訂長期合約，確保聖莫里茨雪地馬球世界盃得以永續傳承。董事會成員包括主席皮耶羅·迪利爾博士、創始人兼副總裁暨執行長雷托·高登茲，以及董事阿恩特·庫歇爾；尤爾格·萊因格擔任財務長。由當地及區域合作夥伴組成的成熟團隊，與See Infra有限公司攜手協力籌辦賽事。更多資訊請瀏覽：https://www.snowpolo-stmoritz.com/

如需更多資訊，請聯絡：
Stacey Kovalsky (U.S.) - VP, Global PR and Communications
Phone +954-673-1331 - Email: skovalsky@uspagl.com

現場活動：
Alessia Lana, Incom (Europe)
Phone +39 335 126 6850 Email: a.lana@incomitaly.com

Paola Varani, HUB (Italy)
Phone +39 347 530 0742 Email: paolavarani@hubcomm.net

SOURCE: U.S. Polo Assn.



