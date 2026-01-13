德國透過北約支援與採購局採購八架MQ-9B海衛士(R)無人機

聖地亞哥, 2026年1月13日 - (亞太商訊) - 德國聯邦國防軍裝備、資訊技術與現役支援局與北約支援與採購局（NSPA）宣布，將向通用原子航空系統公司（GA-ASI）採購八架MQ-9B海衛士®遙控飛行器（RPA）。該計畫包含四套可認證地面控制站，首架預計於2028年交付。

德國加入日益擴大的北約國家行列，選用通用原子航空系統公司先進的MQ-9B RPA，看重其具備超長航程與續航力的多域作戰能力。該平台配備極地間衛星控制系統及除冰功能，可執行寒冷氣候任務。「海衛士」配備兩部多模式水面搜索雷達，可執行廣域海上監控任務，並可選配反潛作戰能力。此外，MQ-9B搭載自主研發的偵測與迴避系統，使其具備在非隔離空域執行國內民用任務的能力，使該機型在德國境內具備高度作戰靈活性。

2025年，MQ-9B成為首款獲英國軍事航空管理局核發軍用型號認證的大型無人機，證實其具備無地域限制的安全運作能力，包括人口密集區域。

通用原子航空系統公司執行長林登·布魯表示：「德國加入北約選用MQ-9B海衛士的行列，我們深感振奮。」 「MQ-9B在歐洲的普及將促進北約成員國間的共通性，對德國而言，更將創造與其P-8A機隊互通運作的契機。」

此次採購談判由北約後勤支援夥伴關係（NSPA）代表德國執行。該機構透過「MQ-9支援夥伴關係」（MIC SP）建立合約框架，旨在促進成員國間合作，並協助北約盟國及夥伴採購MQ-9B。NSPA已將MQ-9B納入其為北約國家簽訂的防務系統組合，旨在提升聯合訓練與作戰的互操作性。

NSPA總經理史黛西·A·卡明斯女士表示：「此支援夥伴關係彰顯NSPA如何推動高效、精準且具回應力的多國採購，以獲取先進互操作能力。我們榮幸支持德國這項海事監控與安全領域的戰略投資。」

MQ-9B系列包含SkyGuardian®（天空守護者）與SeaGuardian®（海洋守護者）機型，以及目前正交付英國皇家空軍的Protector RG Mk1（守護者RG Mk1）。通用原子航空系統公司亦與比利時、加拿大、丹麥、印度、日本、波蘭、台灣及美國空軍簽訂MQ-9B採購合約，支援特種作戰司令部任務，並期待德國加入此行列。MQ-9B亦參與多項美國海軍演習，包括「北方邊緣」、「綜合戰鬥演習」、「環太平洋軍事演習」及「艦隊航行訓練」。

