Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, January 13, 2026
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Tuesday, 13 January 2026, 07:00 HKT/SGT
Share:

來源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc
德國透過北約支援與採購局採購八架MQ-9B海衛士(R)無人機
北約支援與採購局協助北約成員國採購及維運通用原子航空系統公司先進多域無人機

聖地亞哥, 2026年1月13日 - (亞太商訊) - 德國聯邦國防軍裝備、資訊技術與現役支援局與北約支援與採購局（NSPA）宣布，將向通用原子航空系統公司（GA-ASI）採購八架MQ-9B海衛士®遙控飛行器（RPA）。該計畫包含四套可認證地面控制站，首架預計於2028年交付。

GA-ASI and NSPA signed a contract to purchase eight MQ-9B SeaGuardians for Germany on January 12. From left to right: Allan McLeod, NSPA, Chris Dusseault, GA-ASI, and Joseph Lyden, NSPA.

德國加入日益擴大的北約國家行列，選用通用原子航空系統公司先進的MQ-9B RPA，看重其具備超長航程與續航力的多域作戰能力。該平台配備極地間衛星控制系統及除冰功能，可執行寒冷氣候任務。「海衛士」配備兩部多模式水面搜索雷達，可執行廣域海上監控任務，並可選配反潛作戰能力。此外，MQ-9B搭載自主研發的偵測與迴避系統，使其具備在非隔離空域執行國內民用任務的能力，使該機型在德國境內具備高度作戰靈活性。

2025年，MQ-9B成為首款獲英國軍事航空管理局核發軍用型號認證的大型無人機，證實其具備無地域限制的安全運作能力，包括人口密集區域。

通用原子航空系統公司執行長林登·布魯表示：「德國加入北約選用MQ-9B海衛士的行列，我們深感振奮。」 「MQ-9B在歐洲的普及將促進北約成員國間的共通性，對德國而言，更將創造與其P-8A機隊互通運作的契機。」

此次採購談判由北約後勤支援夥伴關係（NSPA）代表德國執行。該機構透過「MQ-9支援夥伴關係」（MIC SP）建立合約框架，旨在促進成員國間合作，並協助北約盟國及夥伴採購MQ-9B。NSPA已將MQ-9B納入其為北約國家簽訂的防務系統組合，旨在提升聯合訓練與作戰的互操作性。

NSPA總經理史黛西·A·卡明斯女士表示：「此支援夥伴關係彰顯NSPA如何推動高效、精準且具回應力的多國採購，以獲取先進互操作能力。我們榮幸支持德國這項海事監控與安全領域的戰略投資。」

MQ-9B系列包含SkyGuardian®（天空守護者）與SeaGuardian®（海洋守護者）機型，以及目前正交付英國皇家空軍的Protector RG Mk1（守護者RG Mk1）。通用原子航空系統公司亦與比利時、加拿大、丹麥、印度、日本、波蘭、台灣及美國空軍簽訂MQ-9B採購合約，支援特種作戰司令部任務，並期待德國加入此行列。MQ-9B亦參與多項美國海軍演習，包括「北方邊緣」、「綜合戰鬥演習」、「環太平洋軍事演習」及「艦隊航行訓練」。

關於通用原子航空系統公司

通用原子航空系統公司是全球首屈一指的無人機系統製造商。掠食者®系列無人機系統累積飛行時數逾900萬小時，服役逾30年，包含MQ-9A死神®、MQ-1C灰鷹®、MQ-20復仇者®及MQ-9B天衛者®/海衛者®。本公司致力提供長航時、多任務解決方案，實現持續態勢感知與快速打擊能力。

更多資訊請參閱：www.ga-asi.com 

Avenger、EagleEye、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian及SkyGuardian均為通用原子航空系統公司於美國及其他國家註冊之商標。

聯絡方式：
通用原子航空系統公司媒體關係部
ASI-MediaRelations@ga-asi.com 
(858) 524-8101

消息來源：通用原子航空系統公司



話題 Press release summary

部門 航空航天和国防
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
General Atomics Aeronautical Systems, Inc
Nov 17, 2025, 10:05 HKT/SGT
GA-ASI 與 Saab 將於 2026 年展示 MQ-9B 的空中預警與指揮控制（AEW&C）能力
Nov 4, 2025, 08:00 HKT/SGT
自主戰鬥機的未來即將登陸羅馬
Oct 15, 2025, 22:00 HKT/SGT
GA-ASI 與韓華正式簽署協議，將共同生產「灰鷹(R) 短距起降」（Gray Eagle(R) STOL）無人機系統（UAS）
Sept 22, 2025, 05:00 HKT/SGT
GA-ASI 無人機系統總飛行時數突破 900 萬小時
Aug 28, 2025, 15:00 HKT/SGT
GA-ASI 再創航空新紀錄：YFQ-42A CCA 飛行測試
July 23, 2025, 22:00 HKT/SGT
丹麥向通用原子航空系統公司採購四架 MQ-9B「天空衛士」無人機
June 27, 2025, 01:00 HKT/SGT
GA-ASI 宣布投資荷蘭科技創新公司 Arceon
June 16, 2025, 12:00 HKT/SGT
通用原子航空系統公司（GA-ASI）為 MQ-9B 增加 Saab 空中預警能力
June 16, 2025, 12:00 HKT/SGT
通用原子航空系統公司（GA-ASI）為國際客戶推出全新 PELE 小型無人機
June 16, 2025, 00:00 HKT/SGT
無人空中力量的未來在巴黎航展上亮相
June 11, 2025, 13:00 HKT/SGT
英國國防部與通用原子航空系統公司簽署「保護者」支援合約
May 9, 2025, 00:00 HKT/SGT
英國認證「保護者號」為首個同類遠程操控飛行器
Apr 9, 2025, 14:00 HKT/SGT
通用原子航空系統公司（GA-ASI）與韓國韓華公司簽署合作協議
Feb 26, 2025, 08:00 HKT/SGT
GA-ASI 利用新型空投感測器測試推進反潛追擊
Feb 20, 2025, 14:00 HKT/SGT
GA-ASI 與 CAE 簽署長期協議，共同開發新一代 MQ-9B SkyGuardian(R) 任務訓練器
July 14, 2023, 16:06 HKT/SGT
GA-ASI's Unmanned Aircraft Cross 8 Million Flight Hours
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       