浩鼎與 TegMine Therapeutics簽訂醣標靶ADC 全球商業授權合約

台北，台灣, 2026年1月12日 - (亞太商訊) - 台灣浩鼎生技（4174.TWO）宣布，已與 TegMine Therapeutics, Inc.（TegMine）簽訂商業授權合約，授權開發以醣為標靶的抗體藥物複合體（ADC）。TegMine 總部位於美國舊金山、專注於研發癌症相關抗醣或醣蛋白抗體的生技公司。

依據合約條款，浩鼎將取得簽約金，並可於開發及商業化階段達成相關里程碑時, 獲得里程碑付款 。產品上市後，浩鼎亦將依年度淨銷售額按約定比例收取分潤權利金。基於保密條款，相關合約細節未予揭露；整體交易金額與近期市場上同類型授權交易大致相當。

依授權合約，TegMine 將取得該 ADC 於全球開發與商業化權利。此國際授權合作展現利用浩鼎Obrion™ ADC 技術所開發之產品深具潛力。

此次授權之 ADC 候選藥物源自 TegMine 所提供的高親和力以醣為標靶的單株抗體，由浩鼎運用 Obrion™ ADC 技術中的 GlycOBI® 醣偶聯技術、雙功能酵素 EndoSymeOBI® 與高親水性連接子 HYPrOBI® 進行開發， 採用專一性醣位點偶聯技術，打造具均質性並可大量生產 。

浩鼎執行長王慧君博士表示：「這項策略性合作，充分發揮雙方技術優勢，不僅有助於推進浩鼎ADC產品開發，也積極拓展創新ADC技術平台如GlycOBI® 等策略性合作機會。浩鼎期待與 TegMine 共同開發創新的ADC，幫助具有迫切醫療需求的癌症病患。」

TegMine Therapeutics執行長Jeff Bernstein 博士表示：「從成功的ADC研發服務合約（Master Services Agreement, MSA）到這次商業授權協議，對 TegMine 而言是一項重要里程碑。透過結合浩鼎的 GlycOBI® 專一性醣位點偶聯技術，以及 TegMine™ 平台所開發的專有抗體，我們已開發出具高度腫瘤專一性的 ADC。此計畫展現了以癌症特異性醣標靶的開發潛力，在保護正常細胞或組織的同時，有效地傳遞高活性藥物（payloads），實現精準治療。我們期待加速此計畫推進至臨床開發階段 。」

關於 GlycOBI®

浩鼎所自主開發的醣類ADC關鍵技術平台GlycOBI®，採用「隨插即用」型式，可與任一抗體和藥物（payloads）兼容，並適用於多種藥物抗體比例（DAR）。在浩鼎專有的酵素技術（EndoSymeOBI®）和連接子技術（HYPrOBI®）搭配下，作為 Obrion™ ADC 技術家族核心組成之一的GlycOBI®，以高效率且可量產的GMP製程，製備具專一性位點與均質的 ADC。GlycOBI® 在偶聯過程中，可避免破壞抗體結構，並確保 ADC 與原始抗體具有相似的生物特性。此外，浩鼎的連接子技術可提升了藥物偶聯效率，並降低複合體聚集與降解風險，進一步優化ADC製程與品質穩定性。GlycOBI® 已成功克服傳統ADC技術限制，並在多項動物實驗中展現更優越的抗腫瘤活性與結構穩定性。

關於浩鼎

台灣浩鼎是產品已進展至臨床階段的全球癌症新藥開發公司， 於2002年成立，總部設於台灣。台灣浩鼎與子公司OBI Pharma USA, Inc.致力於開發抗癌新藥，希望幫助具有迫切醫療需求的癌症患者，提供新的治療選擇。

台灣浩鼎的研發核心聚焦於新型抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugates, ADC），透過專利的 Obrion™ 次世代藥物偶聯技術平台，建立了多元化ADC的藥物設計模式。此平台整合專有的酵素偶聯和連接子技術如GlycOBI®、GlycOBI DUO® 、EndoSymeOBI®、HYPrOBI® 與新型的半胱胺酸偶聯技術 ThiOBI® 推進次世代 ADC 開發解決方案。浩鼎已建立下一代 ADC 產品線，其中包含單抗 ADC：OBI-902（TROP2）、OBI-904（Nectin-4）；雙抗單藥 ADC：OBI-201 (HER2 x TROP2)；以及雙抗雙藥 ADC：OBI-221 (cMET x HER3)。此外，浩鼎的產品線亦包括全球首創 AKR1C3 靶向小分子前驅藥 OBI-3424，該藥物在腫瘤中高度表達的醛酮還原酶（AKR1C3）作用下，選擇性釋放強效 DNA 烷基化劑以治療癌症。更多資訊請參閱：www.obipharma.com。

GlycOBI®、EndoSymeOBI®、ThiOBI®、HYPrOBI® 與 GlycOBI DUO® 為浩鼎的註冊商標。Obrion™ 為申請中之商標。

關於 TegMine Therapeutics

TegMine 以高度表現、驅動癌症侵襲性與免疫逃逸的醣與醣蛋白為研究重點，重新定義精準腫瘤治療。其使命在於根除癌症並用腫瘤組織中普遍且一致表現的獨特腫瘤抗原，但其多半不在人體健康組織中表現，以作為推動癌症治療發展的基礎。TegMine 專有的 TegMiner™ 平台結合醣工程化細胞株與先進質譜技術，用以辨識過去難以取得的癌症特異性醣表位。此技術的開發目的在產生具高度專一性的抗體，並可於多種藥物設計中發揮最大的治療潛力，包括抗體藥物複合體（ADCs）及其他次世代抗體。更多資訊請參閱：www.tegminetx.com。

COMPANY CONTACT:

Kevin Poulos, Chief Business Officer

OBI Pharma USA, Inc.

+1 (619) 537 7698, ext. 102

kpoulos@obipharma.com

Jeff Bernstein, Chief Executive Officer

TegMine Therapeutics, Inc.

jeff@tegminetx.com

