查理控股（OTCQB:CHUC）與IKE科技簽署協議，將推出革命性年齡驗證電子煙產品以解決FDA對青少年接觸的擔憂



IKE專利生物識別BLE藍牙晶片與區塊鏈應用程式，將確保未成年人無法啟動或使用查理斯控股的年齡驗證產品。

IKE授權協議賦予查理斯控股在青少年防癮領域（FDA首要監管重點）的先發優勢，並享有三年獨家銷售權，適用於年齡驗證型尼古丁替代產品。

查理公司將於今春以旗下熱門的SBX尼古丁類比產品線測試IKE年齡驗證系統；同時計劃將此革命性技術整合至其PACHA品牌電子尼古丁傳遞系統（ENDS）。 加州科斯塔梅薩, 2026年1月12日 - (亞太商訊) - 高端蒸汽產品領域的行業領導者查理控股公司（Charlie's Holdings, Inc.）（OTCQB：CHUC）（下稱「查理控股」或「本公司」）今日宣布，已與IKE Tech LLC（下稱「IKE」）簽署最終授權協議，將在美國商業化首個基於人工智慧的區塊鏈年齡驗證系統，用於蒸汽產品的年齡限制管理。 電子煙及相關霧化產品被廣泛認可為比燃燒式香菸風險更低的替代品。據此，過去十五年間美國電子煙使用率顯著增長，而燃燒式香菸吸食率則持續下降。公共衛生倡導者對此發展深表欣慰。 80-90%的成年消費者偏好調味型霧化產品。 電子煙產業與公共衛生官員均已認知到，80-90%的成年消費者偏好調味煙油產品而非菸草、薄荷或「原味」煙油，並理解若無調味煙油產品可供選擇，多數成年吸菸者將持續使用傳統燃燒型產品。然而基於「調味霧化產品可能高度吸引青少年」的假設——且公共衛生首要任務應是防止未成年人接觸尼古丁——迄今美國食品藥物管理局（FDA）尚未核准任何調味霧化產品在美國銷售。 加州、麻州、紐約州部分地區及全美眾多區域亦對調味電子煙產品實施嚴格限制甚至全面禁令。此類禁令導致非法進口產品激增、零售商陷入混亂，最不幸的是，許多本可轉用危害程度低得多的調味電子煙產品的成年吸菸者，如今喪失了合法調味產品的選擇權。 在此環境下，顯而易見的解決之道是：唯有透過「年齡驗證機制」管控調味電子煙產品，徹底杜絕未成年消費者啟動或使用裝置的可能性，方能讓成年吸菸者獲得他們渴望的調味霧化產品，從而取代危害性遠高於電子煙的傳統燃燒式香菸。 眾多霧化產品企業已投入數年心力與數百萬美元研發年齡驗證系統。然而多數系統未具備「持續年齡驗證」功能（可能導致成年消費者購買後，產品被未成年人使用），或因驗證機制過於複雜繁瑣而使裝置失去商業可行性。此外，迄今為止，尚未有任何實施年齡驗證的電子煙產品獲得美國食品藥物管理局（FDA）授權於美國市場銷售。 持續年齡驗證是防止青少年使用的唯一有效手段 查理的年齡驗證型SBX一次性電子煙——採用IKE專利技術——透過藍牙低功耗晶片與生物特徵驗證，持續即時控制裝置，防止未成年消費者啟動或使用本產品。 在多中心人體工學驗證研究中，針對以下三項指標進行評估：(i) 防止未成年人接觸電子煙產品之有效性、(ii) 使用便利性、(iii) 安全性，結果顯示： • 100% 使用者成功完成年齡驗證 • 0% 未成年使用者能成功啟用裝置 • 100% 裝置在閒置一段時間或失去藍牙訊號後自動停用 • 91% 使用者評定應用程式「極易」或「非常易」於操作 • 僅 1% 的任務嘗試出現錯誤 人類因素驗證研究結果證實，IKE年齡驗證系統能有效防止未成年人接觸，同時為成年使用者提供高度友善的操作體驗。完整研究報告將發布於clinicaltrials.gov網站，摘要可於https://www.iketech.com/clinical-trials/protocols查閱。 查理公司將於今春透過旗下熱門產品SBX尼古丁類比品的特別系列，對IKE年齡驗證系統進行市場測試；同時，查理公司計劃將這項革命性技術整合至其PACHA品牌的電子尼古丁傳遞系統（ENDS）。 查理公司總裁亨利·西奇尼亞諾解釋：「市場亟需能滿足FDA對青少年接觸電子煙顧慮的技術解決方案...這意味著針對未成年人無法使用的調味電子煙，存在數十億美元的市場商機。」 「我們相信查理公司有望成為首家向FDA證明『年齡門檻調味電子煙產品確實符合公共衛生保護標準』的企業。此項突破不僅將改變查理公司的命運，更將重塑整個產業格局。」 IKE科技總裁約翰·帕特森闡述：「IKE正為全球建立負責任的電子煙藍圖。我們與查理公司的協議開創業界先河，透過專利技術實現三重目標：保障公共健康、確保法規合規、推動產業永續發展。選擇與查理斯合作，是因為其無尼古丁SBX產品線能讓年齡門檻技術跳過標準PMTA審核時程，立即部署至美國市場。此合作證明產業可凝聚製造商、監管機構與創新者，共同守護青少年、保障供應鏈安全，並確保成年人負責任地使用產品。」 查理公司營運長萊恩·斯通普表示：「年齡驗證機制既是負責任的商業實踐，亦為查理公司創造顯著競爭優勢。透過主動為無需FDA核准的產品實施年齡驗證，查理公司將向公共衛生官員及注重合規的全國性便利店連鎖企業證明，本公司對法規遵循與青少年防堵措施的絕對承諾。」 關於查理控股公司 查理控股公司（OTCQB：CHUC）是高端蒸汽產品領域的行業領導者。公司透過子公司查理粉筆灰有限責任公司（Charlie's Chalk Dust, LLC），向全球精選經銷商、專業零售商及第三方線上轉售商銷售產品，已開發出涵蓋多元品牌風格、風味組合及創新產品形式的完整產品組合。 欲了解更多資訊，請造訪查理企業官網：Chuc.com，以及旗下品牌網站：sbxvape.com、CharliesChalkDust.com、enjoypachamama.com 及 Pacha.co。 關於 IKE Tech 有限責任公司 IKE Tech 有限責任公司是由 Ispire Technology Inc.、Touch Point Worldwide Inc.（以 Berify 名義經營）及 Chemular Inc. 共同組成的合資企業。IKE 致力於為電子煙裝置開發新一代身分與年齡驗證（IAV）系統。其專利藍牙低功耗系統單晶片技術，使製造商能將可客製化且互通的存取控制系統嵌入電子煙裝置，透過即時行動裝置與生物特徵驗證機制，確保僅授權成人使用並防止未成年人接觸。 安全港聲明 本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所界定之「前瞻性陳述」，包括但不限於關於本公司整體業務、現有及預期市場，以及未來銷售與支出預期的聲明。諸如「預期」、「預估」、「應」、「相信」、「目標」、「 「規劃」、「目標」、「估計」、「潛力」、「預測」、「可能」、「將」、「可能」、「應」、「意圖」等詞彙及其變體或否定形式，以及類似表述，皆旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述受多種風險與不確定性影響，其中多數涉及超出本公司控制範圍的因素或情況。基於下列因素（包括但不限於），本公司實際成果可能與前瞻性陳述所載或暗示內容存在重大差異：本公司能否持續於OTCQB市場掛牌交易；未來是否符合升級至全國性證券交易所的上市要求； 公司能否成功提升銷售額並開拓新市場；公司含尼古丁產品的PMTA申請能否獲FDA核准，以及FDA對公司未來尼古丁產品PMTA申請的裁決；公司為客戶製造生產產品的能力；公司開發新產品的能力；現有及未來產品的市場接受度； 遵守影響尼古丁、合成尼古丁、含尼古丁替代品產品及含大麻二酚產品之政府法規所涉及的複雜性、成本與時間； 因使用本公司產品引發的訴訟風險；政府監管風險；競爭產品的影響；以及本公司維持與提升品牌的能力，此外還包括本公司最新季度報告（10-Q表）、年度報告（10-K表）及其他美國證券交易委員會（SEC）申報文件所載之其他風險因素。本新聞稿所載前瞻性陳述係基於管理層當前預期、估計、預測及假設，並以發布當日資訊為準。除法律要求外，本公司無義務因新資訊、未來事件或預期變動而更新本新聞稿所含任何前瞻性陳述。 投資者聯絡窗口：

IR@charliesholdings.com

電話：949-570-0691 消息來源：Charlie's Holdings, Inc.



