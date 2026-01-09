Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Sunday, 11 January 2026, 20:59 HKT/SGT
中國數智科技與Popcorn Technology合作 進軍Web3.0數字金融領域

香港, 2026年1月11日 - (亞太商訊) - 中國數智科技集團有限公司（「中國數智科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1796.HK）宣佈，公司近日與Popcorn Technology LLC簽署合作協議，雙方將共同成立項目公司，推進區塊鏈及數字金融相關業務，標誌著公司在Web3.0及數字資產領域的戰略佈局邁出關鍵一步。

通過本次合作，中國數智科技有望切入高增長潛力的數字金融賽道，並借助人工智能量化技術及相關交易平台，培育新的利潤增長點，同時提升在數字資產生態系統中的綜合競爭力。Popcorn Technology 將向項目公司提供多項技術及專業服務，包括為客戶開發公共區塊鏈、電子錢包、區塊鏈瀏覽器及加密貨幣交易平台，並就取得加密貨幣交易所相關牌照提供諮詢服務。

中國數智科技近年來持續探索人工智能、區塊鏈等前沿技術領域的發展機會，以推動業務多元化並提升長期股東價值。董事會認為，數字及虛擬貨幣與金融科技的深度融合，正成為全球金融市場的重要發展趨勢，而此次合作亦與集團推動業務多元化、落實Web3.0數字金融戰略的方向高度一致。

關於中國數智科技集團有限公司

中國數智科技集團有限公司於2018年在香港聯交所主板上市，始終專注於數字化轉型、智能化解決方案及裝修服務領域。集團致力於通過利用虛擬現實（VR）、增強現實（AR）、人工智能（AI）和區塊鏈等尖端技術推動產業升級，為能源、智慧城市、工業、醫療等行業提供技術研發與系統集成服務，助力企業降本增效，重新定義元宇宙體驗。近年來，集團正積極探索Web3.0及新能源等新興領域的業務機會，保持戰略靈活性，在不斷變化的市場環境中把握增長機遇，實現跨領域的協同發展。



