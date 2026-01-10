賽力斯：以品牌和科技為基 開啟智慧豪華出行新紀元

香港, 2026年1月9日 - (亞太商訊) - 近年來，在「雙碳」戰略深入推進、全球能源結構加速轉型以及消費市場綠色需求持續釋放的多重驅動下，全球新能源汽車產業迎來了爆發式增長，步入高質量發展的黃金賽道。

賽力斯（股份代號9927）作為中國知名新能源車企，積極搶抓市場機遇，憑藉深厚的技術積澱、完善的產業鏈佈局與差異化的產品矩陣，於近期成功登陸港交所，朝著打造「世界級新豪華汽車領先品牌」目標全速邁進。

踐行「智慧重塑豪華」品牌理念 成功實現盈利突破

賽力斯是以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，業務版圖全面覆蓋新能源汽車及核心三電系統等關鍵產品的研發、製造、銷售與全生命週期服務。公司於2016年率先完成向新能源汽車領域的戰略轉型，2021年重磅發佈高端智能汽車品牌問界，同步推出系列重磅車型，快速站穩市場。

截至目前，問界品牌已構建起覆蓋高端市場的完整產品矩陣，成功推出問界M5、M7、M8及M9四款核心車型，形成差異化競爭優勢。其中，問界M9持續領跑高端SUV賽道，穩穩佔據50萬級市場銷量冠軍寶座，問界M8則長期穩居40萬級市場榜首，成為眾多高端用戶的首選車型。憑藉卓越的產品力、領先的智能技術與越級的用戶體驗，問界品牌迅速崛起，被市場譽為「中國的奔馳寶馬」。

從科技維度來看，問界在“智慧重塑豪華”的品牌理念引領下，確立了「豪華+科技」雙軌並行的獨特定位，既堅守高端品質底色，又以前沿技術定義出行體驗。在輔助駕駛、智能安全、智能動力等未來科技出行核心領域，問界與特斯拉秉持高度一致的探索願景，均以技術革新推動行業進步。與此同時，賽力斯始終深耕科技創新與前沿技術探索，積極佈局具身智能核心賽道，近期已正式官宣與火山引擎達成深度合作，彰顯出與國際領先車企不謀而合的戰略前瞻性。憑藉在智能科技領域的扎實積澱與前瞻佈局，問界品牌被業內人士盛讚為「中國的特斯拉」。

得益於強大的品牌知名度與市場銷量的穩步攀升，賽力斯近年來業績迎來跨越式增長，盈利能力實現關鍵突破。2023年至2024年，公司營業收入從人民幣358億元飆升至1451億元，同比大幅增長305.5%，展現出強勁的業務擴張勢能；盈利表現同樣亮眼，2024年、2025年上半年分別錄得歸母淨利潤人民幣59億元、人民幣29億元，根據弗若斯特沙利文報告，賽力斯已躋身全球第四家實現盈利的新能源車企，成為行業內少數兼具規模增長與盈利能力的標杆企業。

而這一系列亮眼表現的背後，正是賽力斯對「智慧重塑豪華」品牌理念的深度踐行。這一理念精准契合用戶對智慧與豪華並重的核心訴求，讓用戶無需在豪華質感與智能體驗間作出取捨，既避免了在單一維度發展的局限，更讓「豪華+科技」的雙重價值真正轉化為用戶可感知的日常使用體驗。

堅守可持續發展 釋放廣闊發展空間

在業務高速擴張的同時，賽力斯始終將可持續發展理念深植於企業戰略核心，以實際行動踐行社會責任與環境責任。2025年10月16日，國際權威指數公司明晟（MSCI）公佈最新企業ESG評級結果，賽力斯集團憑藉在環境治理、社會責任履行、公司治理等維度的卓越表現，成功斬獲最高的AAA評級。這一成績不僅讓賽力斯成為A股上市汽車企業中唯一獲此殊榮的企業，更充分彰顯了其在構建綠色、可持續未來出行生態中的行業引領力。

從行業發展維度來看，全球減碳行動的持續深化與消費者可持續出行理念的日益增強，形成強大合力共同驅動新能源汽車產業邁入高速增長通道。根據弗若斯特沙利文報告，全球新能源乘用車銷量自2021年的620萬輛激增至2024年的1,710萬輛，在此期間複合年增長率達到40.2%。預計到2030年新能源乘用車全球銷量將達到4,230萬輛，2024年至2030年的複合年增長率為16.3%，滲透率有望升至47.0%，這一持續擴容的藍海市場，為賽力斯這樣的行業龍頭企業提供了廣闊的發展空間。

以產品為基石、科技為引擎、責任為底色，賽力斯在新能源汽車產業的黃金賽道上已構建起多維核心競爭優勢。伴隨著全球新能源汽車市場的持續擴容與技術革命的深入演進，未來，公司將繼續深化科技創新與生態合作，持續完善產品矩陣，拓展全球市場，在踐行可持續發展理念的同時，為用戶帶來更優質的出行體驗，引領行業邁向更高質量的發展新階段。

